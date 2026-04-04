PREGRŠT IZBORA

Evo što gledati na TV-u večeras

TV PROGRAM ZA 4. TRAVANJ: Saznajte što vas večeras čeka na najgledanijim hrvatskim TV kanalima! Izdvajamo najvažnije serije, filmove i zabavne emisije na HRT 1, HRT 2, RTL, NOVA TV, RTL2 i Doma TV

Admiral

Večeras nas na najgledanijim TV kanalima očekuje prava poslastica za sve ljubitelje televizije! Od napetih akcijskih filmova, dirljivih romantičnih priča, do urnebesnih komedija i popularnih serija – izdvajamo najvažnije večernje sadržaje koje ne smijete propustiti.

HRT 1

HRT 1 večer započinje informativno, a potom donosi pravu dozu romantike i uzbuđenja. Nakon Dnevnika 2, slijedi popularna Lutrija, a zatim veliki filmski hit "P.S. Volim te" – dirljiva ljubavna priča koja je osvojila srca gledatelja diljem svijeta. Za kasnovečernje gledatelje tu je i biblijska avantura "Noa".

19:00 Dnevnik 2
20:08 LOTO 7
20:30 P.S. Volim te (film)
23:14 Noa (film)

HRT 2

HRT 2 donosi večer ispunjenu glazbom, dokumentarcima i zabavom. U 20:15 pogledajte inspirativni sportski dokumentarac "Klaebo: Viking na skijama", a kasnije se opustite uz britanski humor i showbizz uz "Graham Norton i gosti".

18:42 Čarobni Uskrs u St. Pöltenu (dokumentarni film)
20:15 Klaebo: Viking na skijama (dokumentarni film)
22:40 Graham Norton i gosti

Graham Norton Show - London
RTL

RTL večer rezervira za pravu akcijsku zabavu! U 20:15 stiže legendarni "Jurski park" – film koji je obilježio generacije gledatelja, dok je kasnovečernji termin rezerviran za komediju "Prijatelji s odmora".

19:00 RTL Danas
20:15 Jurski park (film)
22:50 Prijatelji s odmora (film)

NOVA TV

Nova TV nudi pravi filmski maraton za ljubitelje akcije i trilera. Nakon informativnog bloka, uživajte u "Pad anđela" s Gerardom Butlerom, a večer završite uz neponovljivog Jamesa Bonda u "Casino Royale".

20:15 Pad anđela (film)
22:30 James Bond 007: Casino Royale (film)

CASINO ROYALE
RTL 2

RTL 2 večer donosi uzbudljive i napete serije iz popularnog "Chicago" univerzuma, a za humorističnu završnicu tu su "Teorija velikog praska" i "Dva i pol muškarca".

18:00 Hitna: Chicago
20:05 Chicago P.D.
21:45 Teorija velikog praska
22:45 Dva i pol muškarca

DOMA TV

Doma TV večeras nudi nešto za cijelu obitelj. U 20:00 uživajte u animiranom hitu "Imaginarni prijatelji", a kasnije u emotivnoj drami "Obiteljski odnosi".

18:20 Policijska akademija 4: Građani pozornici (film)
20:00 Imaginarni prijatelji (animirani film)
21:45 Obiteljski odnosi (film)

Filmski hitovi večeri na drugim kanalima

"Imaš poruku" (Star Movies, 20:00) – Romantična komedija s Tomom Hanksom i Meg Ryan o ljubavi u digitalnom dobu.

"Desperado" (Star Movies, 22:25) – Akcijski triler Roberta Rodrigueza s Antoniom Banderasom u ulozi osvetnika s gitarom.

"Tko je ovdje lud?" (Viasat Kino Balkan, 21:00) – Kultna komedija braće Coen s Georgeom Clooneyjem u glavnoj ulozi.

"96 sati" (CineStar A&T, 21:00) – Akcijski triler s Liamom Neesonom o ocu koji će učiniti sve da spasi svoju kćer.

"Sjećanja jedne gejše" (Star Life, 21:00) – Vizualno očaravajuća drama o životu legendarne japanske gejše.

