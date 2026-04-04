Trudna partnerica Rubena Van Guchta obratila se 'hejterima'

Belgijska spisateljica Charlotte Van Looy je prije nešto više od mjesec dana objavila da je trudna sa sportskim novinarom Rubenom Van Guchtom. To je njihovo prvo zajedničko dijete, dok Ruben već ima sina iz braka s hrvatskom proslavljenom atletičarkom Blankom Vlašić.

Iako se često Rubena može vidjeti i u društvu mlade manekenke Valentine Besard, a na nekim fotografijama na društvenim mrežama čak razmjenjuju nježnosti, čini se kako to nije poljuljalo odnose između novinara i Van Looy. Ona je u subotu objavila zajedničku fotografiju njih dvoje na Instagramu, kao i fotografiju s ultrazvuka. Uz to je kratko i napisala: 'Žao mi je što vam to moram reći, 'hejteri', ljubav pobjeđuje sve'.

Njih dvoje nedavno su bili i na romantičnom putovanju u Rimu, a Van Gucht je za nizozemski Radio 2 ispričao da su uživali, ali i da ih je putovanje dovelo do bitne odluke - imena za bebu. Iako ga nije htio otkriti, natuknuo je da ono 'nije talijansko, ali je povezano s Italijom'.

Charlotte se 'obračunala' s 'hejterima' i u objavi u kojoj je objavila trudnoću. Tada je napisala: 'Pečat naše ljubavi ne treba daljnje objašnjenje.. Negativni komentari se uklanjaju, čestitke su u potpunosti prihvaćene'.