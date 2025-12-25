Evo što gledati na TV-u za Božić

Večerašnji TV program donosi pravu božićnu čaroliju na male ekrane! Od obiteljskih filmova, zabavnih emisija i omiljenih serija – svatko će pronaći nešto za sebe. Izdvojili smo najvažnije sadržaje na glavnim kanalima te nekoliko filmskih hitova koje ne smijete propustiti!

HRT 1

Božićna večer na HRT 1 počinje informativno uz Dnevnik 2, a zatim slijedi zabavni specijal "Božićna čarolija..." koji će vas zagrijati blagdanskim duhom. Večer zaokružuje emotivna komedija "Instant-obitelj" koja će raznježiti cijelu obitelj

19:00 Dnevnik 2

20:15 Božićna čarolija...

21:36 Instant-obitelj

HRT 2

Na HRT 2 uživajte u kulinarskom spektaklu "Gordon, Gino i Fred - Veliki božićni banket" gdje poznati chefovi pripremaju najukusnije blagdanske delicije. Za ljubitelje serija, tu je finale "Izabranih" – emocionalna drama koja ne ostavlja ravnodušnim.

20:00 Gordon, Gino i Fred - Veliki božićni banket

21:11 Izabrani

RTL

RTL donosi pravu filmsku poslasticu za cijelu obitelj! U 20:15 ne propustite klasik "Sam u kući 2: Izgubljen u New Yorku", a nakon toga slijedi romantična komedija "Ljubav i praznici" za sve koji vole opuštanje uz smijeh i ljubavne zaplete.

20:15 Sam u kući 2: Izgubljen u New Yorku

22:25 Ljubav i praznici

NOVA TV

Nova TV večer započinje s dramom "U dobru i zlu", a nakon toga slijedi napeta epizoda popularnog "Masterchefa". Za kraj večeri, opustite se uz blagdanski film "Ovo je Božić".

20:20 U dobru i zlu

21:15 Masterchef

22:45 Ovo je Božić

RTL 2

RTL 2 je večeras rezerviran za ljubitelje kriminalističkih serija i komedije. Gledatelji mogu uživati u "Chicago P.D.", a kasnije se nasmijati uz "Teoriju velikog praska" i "Prijatelje".

20:15 Chicago P.D.

21:45 Teorija velikog praska

22:35 Prijatelji

DOMA TV

Doma TV donosi pravu blagdansku atmosferu uz romantične božićne filmove. Ne propustite "Božić u palači" i "Božićno okupljanje razreda" – idealno za sve koji vole ljubavne priče s božićnom čarolijom.

20:00 Božić u palači

21:25 Božićno okupljanje razreda

Filmski hitovi večeri s drugih kanala

Pijev život (Star Movies, 20:00) – Vizualno spektakularna avantura o mladiću i bengalskom tigru na putovanju preko oceana.

Prekrasan dan u susjedstvu (Star Movies, 22:35) – Topla biografska drama s Tomom Hanksom o snazi dobrote i empatije.

Bugsy (Cinemax, 21:40) – Kriminalistička drama o legendarnom gangsteru i stvaranju Las Vegasa.

Moonfall (CineStar Prem. 2, 21:00) – Spektakularni SF o prijetnji iz svemira koja prijeti Zemlji.

Legenda o Ochiju (CineStar Prem. 2, 22:40) – Fantastična avantura o djevojčici i čudnovatom biću iz snježnog sela.

Istjerivači duhova (Cinemax 2, 20:00) – Moderna verzija kultnog klasika, prepuna humora i akcije.