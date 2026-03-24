Evo što će se u utorak događati u vašim omiljenim sapunicama

Doznajte što vas očekuje danas u omiljenim serijama i sapunicama na domaćim programima, 'Divlje pčele', 'La promesa', Chicago P.D.', 'Sherlock i Watson', 'Crno more', 'Velvet: Novo carstvo'...

Admiral

Divlje pčele

RTL 20:15

Cvita je raskrstila s prošlošću. Krsto shvaća da je sam upropastio svoj brak. Marko pročita pismo namijenjeno Vici te shvaća da je u problemu.

La Promesa 

HRT1 13:20

Alonso traži tko je uništio sliku i krivac izađe pred cijelu obitelj. Manuel donese odluku o Leocadijinoj ponudi da preuzme cijeli njegov posao s avionskim motorima.

Chicago P.D.

RTL2 19:40

Istraga o pljački droge, koja je pošla po zlu, otkriva Voightovu povezanost s nestalim tinejdžerom. Pravi razlog dolaska Halsteadova brata sad je jasan.

Sherlock i Watson

DOMA TV 21:20

Sherlock i Joan pokušavaju spriječiti pljačku u jednom od najvećih sefova s gotovinom u državi tijekom sjeveroistočnjaka. Za to vrijeme Sherlock pokušava pomoći transrodnoj ženi koja se oporavlja od zadnjeg prekida.

Crno more

NOVA TV 18:10

Adila je ispitala mlade tužiteljica Feride, koja vjeruje da je on organizirao napad na konak. Dokazi protiv njega su jaki, prijeti mu više od 20 godina zatvora. Esme dolazi na policiju i pokušava svjedočiti u njegovu korist.

Velvet: Novo carstvo

HRT1 12:30

Max se napije, gubi kontrolu i susretne Pepitu koja snimi susret i pošalje video Blanci. Francisco prisili Luisu na to da spava s njim.

