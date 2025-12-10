Evo što gledati večeras na TV-u

Obavijesti

Večeras vas na domaćim kanalima očekuje prava TV poslastica: nogometna Liga prvaka, omiljeni kvizovi, napete serije i izbor najboljih filmova na kabelskim kanalima. Pogledajte što ne smijete propustiti!

Večeras vas na domaćim TV kanalima očekuje uzbudljiv i raznolik program – od sportskih spektakala i popularnih kvizova do napetih serija i odličnih filmova. Donosimo pregled najvažnijih sadržaja na glavnim kanalima te preporuke najboljih filmova na specijaliziranim kanalima!

HRT 1


Na HRT 1 večer otvara omiljeni kviz "Potjera" u 18:06, nakon kojeg slijede informativne minute i "Dnevnik 2" u 19:00. U 20:15 na rasporedu je zanimljiva dokumentarna serija "David Skoko: Mjesto za mene - Lonjsko polje", a u 21:06 počinje drama "Press". Za kraj večeri, u 22:10, ne propustite emisiju "Otvoreno" s aktualnim temama dana.

18:06 Potjera
19:00 Dnevnik 2
20:15 David Skoko: Mjesto za mene - Lonjsko polje
21:06 Press
22:10 Otvoreno

HRT 2


Svi ljubitelji nogometa večeras će biti prikovani uz HRT 2! Već od 20:00 kreće uvodna emisija posvećena Ligi prvaka, a u 20:55 počinje prijenos spektakularnog dvoboja Real Madrid – Manchester City. Nakon utakmice slijedi stručna emisija i drugi dio utakmice od 22:05.

20:00 Liga prvaka – uvodna emisija
20:55 Liga prvaka: Real Madrid – Manchester City (1. poluvrijeme)
22:05 Liga prvaka: Real Madrid – Manchester City (2. poluvrijeme)

RTL


RTL večer započinje informativnim "RTL Danas" u 19:00, a od 20:15 slijedi nova epizoda popularne dramske serije "Divlje pčele". Od 21:25 na rasporedu je zabavni reality show "Ljubav je na selu", dok kasnije možete pogledati "RTL Direkt" i film "Fokus".

20:15 Divlje pčele
21:25 Ljubav je na selu
22:50 RTL Direkt
23:30 Fokus

Foto: RTL



NOVA TV


Nova TV donosi "Dnevnik Nove TV" u 19:00, a potom u 20:20 novu epizodu hit-serije "Kumovi". U 21:25 nastavlja se dramska serija "U dobru i zlu", a večer završava kulinarskim showom "Masterchef" od 22:15.

20:20 Kumovi
21:25 U dobru i zlu
22:15 Masterchef

RTL 2


RTL 2 nudi večer punu akcije i humora – od 20:05 kreće "Chicago P.D.", a nastavak slijedi u 20:55. Za ljubitelje sitcoma, "Teorija velikog praska" je na rasporedu u 21:45 i 22:15, a večer završava uz "Dva i pol muškarca".

20:05 Chicago P.D.
21:45 Teorija velikog praska
22:45 Dva i pol muškarca

Schreenshoot
Foto: Schreenshoot 7News



Doma TV


Doma TV nudi odličan izbor za ljubitelje kriminalističkih serija: od 18:00 "Zaboravljeni slučaj", a od 18:50 i 19:45 dvije epizode "Navy CIS". Večer nastavlja "Rookie" u 20:40, a potom dvije epizode serije "Škorpion".

18:50 Navy CIS
20:40 Rookie
21:30 Škorpion



Filmske preporuke večer!


Za one koji žele filmsku večer, donosimo izbor najboljih filmova s kabelskih i filmskih kanala:

- Solaris (Star Movies, 20:00) – Remake kultnog SF klasika o psihološkoj drami na svemirskoj postaji, s Georgeom Clooneyjem u glavnoj ulozi.
- Spokoj (Star Movies, 22:05) – Napeti triler s Matthewom McConaugheyjem i Anne Hathaway, pun neočekivanih obrata.
- Dina: Drugi dio (HBO2, 19:32) – Spektakularni nastavak epske SF sage prema romanu Franka Herberta.
- Najluđi radio show (Viasat Kino Balkan, 21:00) – Glazbena dramedija o posljednjoj emisiji legendarnog radijskog showa.
- Himalaja (CineStar Fantasy, 21:00) – Inspirativna priča o prijateljstvu i osvajanju najviših planina svijeta.
- Tuesday (Cinemax, 21:00) – Intimna drama s Julijom Louis-Dreyfus o majci i kćeri koje se suočavaju sa smrću.

Foto: YouTube



Neovisno jeste li ljubitelj sporta, serija ili filmova, večerašnji TV program nudi za svakoga ponešto. Uživajte u večeri pred ekranom!

