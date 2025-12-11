Donosimo pregled najzanimljivijih večernjih emisija i filmova na glavnim domaćim kanalima uz top 5 filmskih preporuka s kabelskih programa. Saznajte što gledati večeras!
Evo što gledati večeras na TV-u
Večeras nas na domaćim televizijama očekuje prava poslastica za sve ljubitelje kvizova, serija i akcijskih filmova! Pripremili smo pregled najvažnijih večernjih sadržaja na HRT 1, HRT 2, RTL, NOVA TV, RTL 2 i Doma TV, te izdvojili najbolje filmove s kabelskih kanala koje ne smijete propustiti.
HRT 1
Večer na HRT 1 rezervirana je za ljubitelje kvizova i aktualnih tema. Uz popularni kviz "Potjera" zagrijte se za "Tko želi biti milijunaš?", a zatim ostanite uz intrigantan dokumentarac o financijskoj nejednakosti i emisiju "Otvoreno" koja donosi analizu najvažnijih društvenih pitanja.
18:07 Potjera
20:15 Tko želi biti milijunaš?
21:12 Žene, muškarci i novac: Nejednakost koja traje
22:10 Otvoreno
HRT 2
Na drugom programu uživajte u putopisnim i kriminalističkim sadržajima, a u 21:03 ne propustite domaću komediju "Sve najbolje" koja će vas nasmijati i zagrijati srca.
20:16 Portugal s Michaelom Portillom
21:03 Sve najbolje (hrvatski film)
22:47 Modus
RTL
RTL večer počinje s napetom serijom "Divlje pčele", a potom slijedi omiljeni reality "Ljubav je na selu". Za kraj dana, tu je akcijski film "Crvena zora" za sve ljubitelje adrenalina.
20:15 Divlje pčele
21:25 Ljubav je na selu
23:25 Crvena zora
NOVA TV
Nova TV donosi novu epizodu hit-serije "Kumovi", a potom slijedi "U dobru i zlu" i kulinarski show "Masterchef". Kasnije vas očekuju "Večernje vijesti" i istraživački magazin "Provjereno".
20:20 Kumovi
21:25 U dobru i zlu
22:20 Masterchef
23:40 Provjereno
RTL 2
RTL 2 večernji termin rezervirao je za ljubitelje kriminalističkih i humorističnih serija. "Chicago P.D." donosi uzbuđenja iz policijskog svijeta, a "Teorija velikog praska" i "Dva i pol muškarca" osiguravaju dozu smijeha.
20:05 Chicago P.D.
21:45 Teorija velikog praska
22:45 Dva i pol muškarca
Doma TV
Za ljubitelje akcije i napetosti, Doma TV nudi "Navy CIS" i "Rookie", a kasnije "Škorpion" – seriju o genijalcima koji rješavaju najteže probleme.
18:55 Navy CIS
20:45 Rookie
21:35 Škorpion
Večernji filmski hitovi s kabelskih kanala
Ako ste raspoloženi za filmski maraton, donosimo top 5 filmskih preporuka iz bogate ponude kabelskih programa:
- Kontakt (Star Movies, 20:05) – Znanstveno-fantastična drama s Jodie Foster o potrazi za izvanzemaljskim životom i ljudskoj vjeri.
- Ledena cesta (Star Movies, 23:05) – Akcijski triler s Liamom Neesonom u ulozi vozača kamiona na opasnoj misiji spašavanja.
- Aquaman i izgubljeno kraljevstvo (HBO2, 20:00) – Najnovija DC avantura s Jasonom Momoom, spektakularna borba za sudbinu podvodnog kraljevstva.
- Transformers: Doba izumiranja (STAR, 20:00) – Četvrti nastavak popularne franšize s Markom Wahlbergom, prepun akcije i specijalnih efekata.
- Manchester by the Sea (Cinemax 2, 21:00) – Potresna drama nagrađena Oscarom o gubitku i iskupljenju, s izvrsnim Caseyjem Affleckom.
Bilo da ste za kviz, domaću seriju ili filmski spektakl, večeras vas na TV-u čeka pravi izbor za savršeni kućni provod!
