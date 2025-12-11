Evo što gledati večeras na TV-u

Večeras nas na domaćim televizijama očekuje prava poslastica za sve ljubitelje kvizova, serija i akcijskih filmova! Pripremili smo pregled najvažnijih večernjih sadržaja na HRT 1, HRT 2, RTL, NOVA TV, RTL 2 i Doma TV, te izdvojili najbolje filmove s kabelskih kanala koje ne smijete propustiti.

HRT 1

Večer na HRT 1 rezervirana je za ljubitelje kvizova i aktualnih tema. Uz popularni kviz "Potjera" zagrijte se za "Tko želi biti milijunaš?", a zatim ostanite uz intrigantan dokumentarac o financijskoj nejednakosti i emisiju "Otvoreno" koja donosi analizu najvažnijih društvenih pitanja.

18:07 Potjera

20:15 Tko želi biti milijunaš?

21:12 Žene, muškarci i novac: Nejednakost koja traje

22:10 Otvoreno

HRT 2

Na drugom programu uživajte u putopisnim i kriminalističkim sadržajima, a u 21:03 ne propustite domaću komediju "Sve najbolje" koja će vas nasmijati i zagrijati srca.

20:16 Portugal s Michaelom Portillom

21:03 Sve najbolje (hrvatski film)

22:47 Modus

RTL

RTL večer počinje s napetom serijom "Divlje pčele", a potom slijedi omiljeni reality "Ljubav je na selu". Za kraj dana, tu je akcijski film "Crvena zora" za sve ljubitelje adrenalina.

20:15 Divlje pčele

21:25 Ljubav je na selu

23:25 Crvena zora

NOVA TV

Nova TV donosi novu epizodu hit-serije "Kumovi", a potom slijedi "U dobru i zlu" i kulinarski show "Masterchef". Kasnije vas očekuju "Večernje vijesti" i istraživački magazin "Provjereno".

20:20 Kumovi

21:25 U dobru i zlu

22:20 Masterchef

23:40 Provjereno

RTL 2

RTL 2 večernji termin rezervirao je za ljubitelje kriminalističkih i humorističnih serija. "Chicago P.D." donosi uzbuđenja iz policijskog svijeta, a "Teorija velikog praska" i "Dva i pol muškarca" osiguravaju dozu smijeha.

20:05 Chicago P.D.

21:45 Teorija velikog praska

22:45 Dva i pol muškarca





Doma TV

Za ljubitelje akcije i napetosti, Doma TV nudi "Navy CIS" i "Rookie", a kasnije "Škorpion" – seriju o genijalcima koji rješavaju najteže probleme.

18:55 Navy CIS

20:45 Rookie

21:35 Škorpion



Večernji filmski hitovi s kabelskih kanala

Ako ste raspoloženi za filmski maraton, donosimo top 5 filmskih preporuka iz bogate ponude kabelskih programa:



- Kontakt (Star Movies, 20:05) – Znanstveno-fantastična drama s Jodie Foster o potrazi za izvanzemaljskim životom i ljudskoj vjeri.

- Ledena cesta (Star Movies, 23:05) – Akcijski triler s Liamom Neesonom u ulozi vozača kamiona na opasnoj misiji spašavanja.

- Aquaman i izgubljeno kraljevstvo (HBO2, 20:00) – Najnovija DC avantura s Jasonom Momoom, spektakularna borba za sudbinu podvodnog kraljevstva.

- Transformers: Doba izumiranja (STAR, 20:00) – Četvrti nastavak popularne franšize s Markom Wahlbergom, prepun akcije i specijalnih efekata.

- Manchester by the Sea (Cinemax 2, 21:00) – Potresna drama nagrađena Oscarom o gubitku i iskupljenju, s izvrsnim Caseyjem Affleckom.

Foto: Blitz Film i Video distribucija





Bilo da ste za kviz, domaću seriju ili filmski spektakl, večeras vas na TV-u čeka pravi izbor za savršeni kućni provod!

