Evo što gledati večeras na TV-u

Subotnja večer na hrvatskim televizijama donosi pregršt uzbuđenja – od glazbenih spektakala i kriminalističkih serija do napetih akcijskih filmova i omiljenih komedija. Za vas smo izdvojili najvažnije emisije i nekoliko filmskih hitova koje ne smijete propustiti!

HRT 1

HRT 1 večeras nudi zabavu za cijelu obitelj! Nakon informativnog "Dnevnika 2" (19:00), slijedi popularna emisija "LOTO 7" (20:08) koja uvijek izaziva uzbuđenje među gledateljima. Glazbeni talenti dolaze na red u "The Voice Kids" (20:15), dok ljubitelji drama mogu uživati u novoj sezoni serije "SRAM" (22:15).

19:00 Dnevnik 2

20:08 LOTO 7

20:15 The Voice Kids

22:15 SRAM

Foto: HRT

HRT 2

Na HRT 2 večer započinje dokumentarnim putovanjem po Škotskoj u "Škotski otoci s Benom Fogleom" (20:15), a potom slijedi kulinarsko-putopisni show "Gordonovo, Ginovo i Fredovo putovanje" (21:18). Za dozu smijeha i razgovora tu je "Graham Norton i gosti" (22:15).

20:15 Škotski otoci s Benom Fogleom

21:18 Gordonovo, Ginovo i Fredovo putovanje

22:15 Graham Norton i gosti

Foto: Matt Crossick/PRESS ASSOCIATION

RTL

RTL donosi dva velika filmska hita. U 20:10 ne propustite "Mula" – napeti triler s Clintom Eastwoodom u glavnoj ulozi, a kasnije večeras "Faktor kontrole" (22:20) za ljubitelje akcije. Dnevnik i najvažnije vijesti su u "RTL Danas" (19:00).

19:00 RTL Danas

20:10 Mula

22:20 Faktor kontrole

NOVA TV

Na NOVA TV večer je rezervirana za akciju! "Jack Reacher: Nema povratka" (20:15) vodi vas kroz napetu kriminalističku priču, a odmah nakon toga "Brzina metka" (22:20) donosi dozu adrenalina i humora.

20:15 Jack Reacher: Nema povratka

22:20 Brzina metka

RTL 2

RTL 2 tradicionalno subotom donosi maraton omiljenih serija. U udarnom terminu gledajte "Chicago P.D." (20:10 i 21:00), a za opuštanje nakon akcije – "Teorija velikog praska" (21:45, 22:10) i "Dva i pol muškarca" (22:30, 22:55).

20:10 Chicago P.D.

21:45 Teorija velikog praska

22:30 Dva i pol muškarca

DOMA TV

Doma TV priprema večer za ljubitelje talenata i filmskih priča. "Supertalent" (18:10) okuplja najbolje natjecatelje, a zatim slijede dva filma: dirljiva drama "Ako ostanem" (20:00) i napeti triler "Lakeview Terrace" (21:40).

18:10 Supertalent

20:00 Ako ostanem

21:40 Lakeview Terrace

Najbolji filmski hitovi večeri (izvan glavnih kanala):

"Vidimo se u snovima" (Star Movies, 20:00) – Topla drama o ženi koja otkriva nove životne radosti nakon gubitka supruga.

"Slomljena krila" (CineStar Fantasy, 21:00) – Napeti triler s Gerardom Butlerom o obitelji kojoj je život iz temelja promijenjen otmicom djeteta.

"Otkrila sam špijuna" (CineStar A&T, 21:15) – Akcijska komedija o CIA agentu i devetogodišnjoj djevojčici koja mu pomrsi planove.

"Prvaci" (Cinemax, 20:15) – Inspirativna španjolska sportska drama o treneru koji vodi posebnu košarkašku ekipu.

"Fontana života" (Star Movies, 22:00) – Vizualno impresivna romantična drama o ljubavi, gubitku i besmrtnosti.