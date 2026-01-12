Donosimo pregled najvažnijih večernjih emisija i filmova na glavnim hrvatskim TV kanalima 12. siječnja. Otkrijte što gledati večeras!
Evo što gledati večeras na TV-u
Večeras nas na domaćim TV kanalima očekuje pravi spektakl – od uzbudljivih serija i informativnih emisija do filmskih hitova koji će zadovoljiti sve ukuse. Evo što ne smijete propustiti u večernjem terminu!
HRT 1
HRT 1 večer započinje popularnim kvizom "Potjera" (18:10), a informativni blok "Dnevnik 2" je na rasporedu u 19:00. U 21:12 slijedi nova epizoda serije "Grof Monte-Cristo", dok će aktualne teme biti obrađene u "Otvorenom" od 22:05 sati.
18:10 Potjera
19:00 Dnevnik 2
21:12 Grof Monte-Cristo
22:05 Otvoreno
HRT 2
Na HRT 2 uživajte u putopisima i dokumentarcima, a od 21:08 očekuje vas napeti američko-japanski film "Državni neprijatelji". Prije toga, u 20:15 sati, pogledajte dokumentarni film "Titani mora: Obiteljski odnosi".
20:15 Titani mora: Obiteljski odnosi
21:08 Državni neprijatelji
RTL
RTL donosi večeri ispunjene domaćim serijama i reality programom. U 20:10 pratite "Divlje pčele", a od 21:05 omiljeni show "Ljubav je na selu". Informativni "RTL Direkt" počinje u 22:25, a za one koji vole akciju, tu je "Pritajena vatra" od 23:10.
20:10 Divlje pčele
21:05 Ljubav je na selu
22:25 RTL Direkt
Nova TV
Na NOVA TV večer je rezervirana za serije! U 20:20 na rasporedu je "Daleki grad", odmah nakon toga, u 21:40, slijedi "Tajne prošlosti". Za kraj večeri, od 23:05, čeka vas filmski blockbuster "Superman: Čovjek od čelika".
20:20 Daleki grad
21:40 Tajne prošlosti
23:05 Superman: Čovjek od čelika
RTL 2
RTL 2 nudi pravu poslasticu za ljubitelje kriminalističkih serija i komedije. "Chicago P.D." kreće u 20:15 i nastavlja se u 21:00, a od 21:45 i 22:05 na redu su dvije epizode hit-komedije "Teorija velikog praska".
20:15 Chicago P.D.
21:00 Chicago P.D.
21:45 Teorija velikog praska
22:05 Teorija velikog praska
Doma TV
Doma TV večeras donosi akciju i napetost uz "Navy CIS" od 18:25 i 19:10, a od 20:40 pratite "Rookie". Noć zatvaraju dvije epizode serije "Blue Bloods" (21:30 i 22:20) te "S.W.A.T." u 23:00.
18:25 Navy CIS
20:40 Rookie
21:30 Blue Bloods
23:00 S.W.A.T.
Od filmskih hitova iz ponude specijaliziranih kanala izdvajamo:
"Total Recall: Potpuno sjećanje" (Star Movies, 20:00) – Kultni SF akcijski triler s nezaboravnim efektima i napetom radnjom.
"Ave, Cezare!" (Star Movies, 22:20) – Sjajna komedija braće Coen s vrhunskom glumačkom postavom
