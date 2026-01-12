Evo što gledati večeras na TV-u

Večeras nas na domaćim TV kanalima očekuje pravi spektakl – od uzbudljivih serija i informativnih emisija do filmskih hitova koji će zadovoljiti sve ukuse. Evo što ne smijete propustiti u večernjem terminu!

HRT 1

HRT 1 večer započinje popularnim kvizom "Potjera" (18:10), a informativni blok "Dnevnik 2" je na rasporedu u 19:00. U 21:12 slijedi nova epizoda serije "Grof Monte-Cristo", dok će aktualne teme biti obrađene u "Otvorenom" od 22:05 sati.

18:10 Potjera

19:00 Dnevnik 2

21:12 Grof Monte-Cristo

22:05 Otvoreno

Foto: paolo modugno

HRT 2

Na HRT 2 uživajte u putopisima i dokumentarcima, a od 21:08 očekuje vas napeti američko-japanski film "Državni neprijatelji". Prije toga, u 20:15 sati, pogledajte dokumentarni film "Titani mora: Obiteljski odnosi".

20:15 Titani mora: Obiteljski odnosi

21:08 Državni neprijatelji

RTL

RTL donosi večeri ispunjene domaćim serijama i reality programom. U 20:10 pratite "Divlje pčele", a od 21:05 omiljeni show "Ljubav je na selu". Informativni "RTL Direkt" počinje u 22:25, a za one koji vole akciju, tu je "Pritajena vatra" od 23:10.

20:10 Divlje pčele

21:05 Ljubav je na selu

22:25 RTL Direkt

Nova TV

Na NOVA TV večer je rezervirana za serije! U 20:20 na rasporedu je "Daleki grad", odmah nakon toga, u 21:40, slijedi "Tajne prošlosti". Za kraj večeri, od 23:05, čeka vas filmski blockbuster "Superman: Čovjek od čelika".

20:20 Daleki grad

21:40 Tajne prošlosti

23:05 Superman: Čovjek od čelika

Foto: NOVA TV

RTL 2

RTL 2 nudi pravu poslasticu za ljubitelje kriminalističkih serija i komedije. "Chicago P.D." kreće u 20:15 i nastavlja se u 21:00, a od 21:45 i 22:05 na redu su dvije epizode hit-komedije "Teorija velikog praska".

20:15 Chicago P.D.

21:00 Chicago P.D.

21:45 Teorija velikog praska

22:05 Teorija velikog praska

Doma TV

Doma TV večeras donosi akciju i napetost uz "Navy CIS" od 18:25 i 19:10, a od 20:40 pratite "Rookie". Noć zatvaraju dvije epizode serije "Blue Bloods" (21:30 i 22:20) te "S.W.A.T." u 23:00.

18:25 Navy CIS

20:40 Rookie

21:30 Blue Bloods

23:00 S.W.A.T.

Foto: Raymond Liu

Od filmskih hitova iz ponude specijaliziranih kanala izdvajamo:

"Total Recall: Potpuno sjećanje" (Star Movies, 20:00) – Kultni SF akcijski triler s nezaboravnim efektima i napetom radnjom.

"Ave, Cezare!" (Star Movies, 22:20) – Sjajna komedija braće Coen s vrhunskom glumačkom postavom