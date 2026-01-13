Evo što gledati večeras na TV-u

Večeras nas na malim ekranima očekuje prava poslastica za ljubitelje napetih serija, zanimljivih dokumentaraca i uzbudljivih filmova. Od kriminalističkih priča, preko romantičnih drama do akcijskih spektakala – izabrali smo za vas najvažnije večernje sadržaje koje ne smijete propustiti!

HRT 1

HRT 1 večer započinje popularnim kvizom "Potjera" u 18:05, a potom slijede informativne minute i dokumentarna serija o posljednjim lovcima-sakupljačima. Za ljubitelje klasike, tu je i nova epizoda serije "Grof Monte-Cristo". Ne zaboravite i na "Otvoreno" – emisiju koja donosi najvažnije aktualne teme dana.

18:05 Potjera

19:00 Dnevnik 2

20:15 Posljednji - Hadza posljednji lovci sakupljači

21:12 Grof Monte-Cristo

22:10 Otvoreno

HRT 2

Na HRT 2 večeras vlada sportski duh – pratite uzbudljive utrke Svjetskog kupa u skijanju (Ž) u Flachauu, a potom uživajte u filmskoj drami "Noćne životinje". Ljubitelje misterija čeka i nova epizoda "Tko je ubio Simona Waldena?".

18:45 Glas domovine

20:40 Skijanje, Svjetski Kup: Flachau – slalom (Ž), 2. vožnja

21:49 Noćne životinje

23:46 Tko je ubio Simona Waldena?

RTL

RTL donosi standardno jaku večernju ponudu – od 20:15 na rasporedu je popularna drama "Divlje pčele", a potom slijedi omiljeni reality show "Ljubav je na selu". Za kraj večeri, ne propustite TV premijeru trilera "Stillwater".

19:00 RTL Danas

20:15 Divlje pčele

21:10 Ljubav je na selu

23:10 Stillwater – TV premijera

NOVA TV

Na NOVA TV čekaju vas nove epizode hit-serija – u 20:20 "Daleki grad" vodi vas u svijet romantičnih drama, dok u 21:40 slijede "Tajne prošlosti". Za ljubitelje filmskih komedija, tu je "Kako se riješiti frajera u 10 dana" od 23:05.

19:00 Dnevnik Nove TV

20:20 Daleki grad

21:40 Tajne prošlosti

23:05 Kako se riješiti frajera u 10 dana

RTL 2

RTL 2 večer rezervira za ljubitelje akcije i humora – "Dr. House" u dvostrukoj epizodi, a zatim napeta policijska serija "Chicago P.D.". Za dozu smijeha, tu su "Teorija velikog praska" i "Dva i pol muškarca".

18:45 Dr. House

20:10 Chicago P.D.

21:45 Teorija velikog praska

22:25 Dva i pol muškarca

DOMA TV

Doma TV donosi kriminalističke i akcijske serije – "Navy CIS" i "Rookie" vode vas kroz uzbudljive policijske slučajeve, a večer završava s "Blue Bloods" i "S.W.A.T.".

18:25 Navy CIS

19:55 Rookie

21:30 Blue Bloods

23:00 S.W.A.T.

Filmski hitovi večeri (izvan glavnih kanala):

"Odred za baštinu" (Star Movies, 19:55) – Akcijska komedija temeljena na istinitoj priči o skupini povjesničara koji pokušavaju spasiti umjetnine od nacista.

"Neprijatelj pred vratima" (Star Movies, 22:20) – Napeti ratni triler s Judeom Lawom i Rachel Weisz smješten u Staljingrad.

"Bohemian Rhapsody" (Viasat Kino Balkan, 21:00) – Biografski spektakl o legendarnom Freddieju Mercuryju i grupi Queen.

"Igre gladi" (CineStar Fantasy, 20:00) – Distopijski akcijski hit s Jennifer Lawrence u glavnoj ulozi

"Pad" (Cinemax, 20:30) – Vizualno impresivna drama o neobičnom prijateljstvu u bolnici, s fantastičnim pričama unutar priče.

"Warcraft: Početak" (HBO2, 21:00) – Filmska adaptacija kultne videoigre, puna spektakularne akcije i fantastičnih svjetova.