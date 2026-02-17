Evo što gledati večeras na TV-u

Večeras vas na domaćim TV kanalima očekuje prava poslastica za sve ljubitelje napetih serija, kvalitetnih dokumentaraca i vrhunskih filmova! Ako još niste odlučili što gledati, donosimo pregled najvažnijih sadržaja na glavnim kanalima te preporuke najboljih filmova na specijaliziranim kanalima.

HRT 1

HRT 1 priprema večer za istinske ljubitelje dokumentaraca i dramskih serija. Nakon popularnog kviza "Potjera" i središnjeg Dnevnika, slijedi dokumentarna serija "Pogled u dvorište crvene, sive i bijele Istre" koja otkriva nepoznate kutke našeg poluotoka. U 21:05 ne propustite novu epizodu serije "Litvinjenko" koja istražuje jedan od najpoznatijih svjetskih slučajeva trovanja, a večer završava aktualnim "Otvorenim".

18:06 Potjera

19:00 Dnevnik 2

20:15 Pogled u dvorište crvene, sive i bijele Istre

21:05 Litvinjenko

21:55 Otvoreno

HRT 2

HRT 2 večeras je u znaku sporta i uzbudljivih prijenosa sa Zimskih olimpijskih igara Milano Cortina 2026! Pratite napetu utrku boba dvosjeda, a kasnije uživajte u njemačkom filmu "Iscjelitelj" koji donosi dozu drame i avanture.

18:59 ZOI Milano Cortina 2026: Bob dvosjed (M)

20:59 ZOI Milano Cortina 2026: Bob dvosjed (M)

22:05 Iscjelitelj

RTL

RTL donosi dramsku večer uz omiljenu seriju "Divlje pčele" u udarnom terminu. Nakon toga slijedi reality show "Gospodin Savršeni", a informativni program završava dan s "RTL Direktom". Za one koji vole kasnovečernju akciju, tu je film "Zasjeda".

19:00 RTL Danas

20:15 Divlje pčele

21:15 Gospodin Savršeni

22:35 RTL Direkt

23:10 Zasjeda

NOVA TV

Nova TV nastavlja s hit serijom "Kumovi" koja okuplja cijelu obitelj pred ekranom, a večer je rezervirana i za ljubitelje drame s "U dobru i zlu" i "Tajne prošlosti". Kasnije vas očekuje akcijska komedija "Gas do daske 3".

18:10 Crno more

19:00 Dnevnik Nove TV

20:20 Kumovi

21:20 U dobru i zlu

22:15 Tajne prošlosti

23:30 Gas do daske 3

RTL 2

RTL 2 nudi večer ispunjenu akcijom i humorom uz "Chicago P.D.", a ljubitelji sitcoma uživat će u "Teoriji velikog praska" i "Dva i pol muškarca". Za kraj dana, tu su i legendarni "Prijatelji".

18:30 Dr. House

19:20 Chicago u plamenu

20:05 Chicago P.D.

21:45 Teorija velikog praska

22:25 Dva i pol muškarca

23:15 Prijatelji

DOMA TV

Doma TV je večeras u znaku policijskih i akcijskih serija. "Navy CIS" i "Rookie" donose napete slučajeve, a "Blue Bloods" prati život njujorške policijske obitelji. Za ljubitelje akcije, kasno navečer slijedi "S.W.A.T.".

18:15 Navy CIS

19:55 Rookie

20:45 Rookie

21:35 Blue Bloods

22:30 Blue Bloods

Top 5 filmskih hitova večeri na specijaliziranim kanalima:

"Žena vremenskog putnika" (Star Movies, 20:00) – romantična drama s dozom znanstvene fantastike o muškarcu koji nekontrolirano putuje kroz vrijeme i ženi koja ga voli unatoč svemu.

"Kauboji i izvanzemaljci" (Star Movies, 22:15) – spektakularni spoj vesterna i SF-a s Danielom Craigom i Harrisonom Fordom.

"Izvorni kod" (Viasat Kino Balkan, 09:45 / repriza) – napeti SF triler s Jakeom Gyllenhaalom o vojniku koji mora spriječiti katastrofu ponavljajući iste osam minuta.

"Nemoguća misija: Odmetnuti" (Cinemax 2, 11:15 / repriza) – Tom Cruise u još jednoj adrenalinskoj utrci protiv vremena i moćnih neprijatelja.

"Iluzionist" (AMC, 11:05 / repriza) – vizualno očaravajuća ljubavna priča o tajanstvenom mađioničaru i zabranjenoj ljubavi.