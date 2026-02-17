Obavijesti

PONEŠTO ZA SVAKOGA

Evo što gledati večeras na TV-u

Evo što gledati večeras na TV-u
Foto: HRT

TV PROGRAM: Donosimo pregled najzanimljivijeg večernjeg programa na glavnim TV kanalima i preporuke najboljih filmova na specijaliziranim kanalima. Otkrijte što gledati večeras od 18 do 23 sata!

Admiral

Večeras vas na domaćim TV kanalima očekuje prava poslastica za sve ljubitelje napetih serija, kvalitetnih dokumentaraca i vrhunskih filmova! Ako još niste odlučili što gledati, donosimo pregled najvažnijih sadržaja na glavnim kanalima te preporuke najboljih filmova na specijaliziranim kanalima.

HRT 1

HRT 1 priprema večer za istinske ljubitelje dokumentaraca i dramskih serija. Nakon popularnog kviza "Potjera" i središnjeg Dnevnika, slijedi dokumentarna serija "Pogled u dvorište crvene, sive i bijele Istre" koja otkriva nepoznate kutke našeg poluotoka. U 21:05 ne propustite novu epizodu serije "Litvinjenko" koja istražuje jedan od najpoznatijih svjetskih slučajeva trovanja, a večer završava aktualnim "Otvorenim".

18:06 Potjera
19:00 Dnevnik 2
20:15 Pogled u dvorište crvene, sive i bijele Istre
21:05 Litvinjenko
21:55 Otvoreno

Foto: HRT

HRT 2

HRT 2 večeras je u znaku sporta i uzbudljivih prijenosa sa Zimskih olimpijskih igara Milano Cortina 2026! Pratite napetu utrku boba dvosjeda, a kasnije uživajte u njemačkom filmu "Iscjelitelj" koji donosi dozu drame i avanture.

18:59 ZOI Milano Cortina 2026: Bob dvosjed (M)
20:59 ZOI Milano Cortina 2026: Bob dvosjed (M)
22:05 Iscjelitelj

RTL 

RTL donosi dramsku večer uz omiljenu seriju "Divlje pčele" u udarnom terminu. Nakon toga slijedi reality show "Gospodin Savršeni", a informativni program završava dan s "RTL Direktom". Za one koji vole kasnovečernju akciju, tu je film "Zasjeda".

19:00 RTL Danas
20:15 Divlje pčele
21:15 Gospodin Savršeni
22:35 RTL Direkt
23:10 Zasjeda

Foto: rtl

NOVA TV 

Nova TV nastavlja s hit serijom "Kumovi" koja okuplja cijelu obitelj pred ekranom, a večer je rezervirana i za ljubitelje drame s "U dobru i zlu" i "Tajne prošlosti". Kasnije vas očekuje akcijska komedija "Gas do daske 3".

18:10 Crno more
19:00 Dnevnik Nove TV
20:20 Kumovi
21:20 U dobru i zlu
22:15 Tajne prošlosti
23:30 Gas do daske 3

Foto: Jeffrey Jemric

RTL 2

RTL 2 nudi večer ispunjenu akcijom i humorom uz "Chicago P.D.", a ljubitelji sitcoma uživat će u "Teoriji velikog praska" i "Dva i pol muškarca". Za kraj dana, tu su i legendarni "Prijatelji".

18:30 Dr. House
19:20 Chicago u plamenu
20:05 Chicago P.D.
21:45 Teorija velikog praska
22:25 Dva i pol muškarca
23:15 Prijatelji

DOMA TV

Doma TV je večeras u znaku policijskih i akcijskih serija. "Navy CIS" i "Rookie" donose napete slučajeve, a "Blue Bloods" prati život njujorške policijske obitelji. Za ljubitelje akcije, kasno navečer slijedi "S.W.A.T.".

18:15 Navy CIS
19:55 Rookie
20:45 Rookie
21:35 Blue Bloods
22:30 Blue Bloods

MELISSA O’NEIL, NATHAN FILLION
Foto: Raymond Liu

Top 5 filmskih hitova večeri na specijaliziranim kanalima:

"Žena vremenskog putnika" (Star Movies, 20:00) – romantična drama s dozom znanstvene fantastike o muškarcu koji nekontrolirano putuje kroz vrijeme i ženi koja ga voli unatoč svemu.

"Kauboji i izvanzemaljci" (Star Movies, 22:15) – spektakularni spoj vesterna i SF-a s Danielom Craigom i Harrisonom Fordom.

"Izvorni kod" (Viasat Kino Balkan, 09:45 / repriza) – napeti SF triler s Jakeom Gyllenhaalom o vojniku koji mora spriječiti katastrofu ponavljajući iste osam minuta.

"Nemoguća misija: Odmetnuti" (Cinemax 2, 11:15 / repriza) – Tom Cruise u još jednoj adrenalinskoj utrci protiv vremena i moćnih neprijatelja.

"Iluzionist" (AMC, 11:05 / repriza) – vizualno očaravajuća ljubavna priča o tajanstvenom mađioničaru i zabranjenoj ljubavi.       

