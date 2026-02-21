Saznajte što vas večeras očekuje na glavnim TV kanalima! Izdvajamo najzanimljivije serije, zabavne emisije i filmske hitove koje ne smijete propustiti.
Evo što gledati večeras na TV-u
Večeras nas na domaćim TV kanalima očekuje pravi spektakl! Od napetih akcijskih filmova, preko urnebesnih komedija, do zabavnih serija i reality showova – subotnja večer nudi ponešto za svakoga. Donosimo pregled najvažnijih sadržaja na glavnim kanalima te preporuku najboljih filmova na specijaliziranim filmskim kanalima.
HRT 1
Subotnja večer na HRT 1 donosi odličnu kombinaciju informativnog i zabavnog sadržaja. Nakon središnjeg Dnevnika, očekuje vas romantična komedija "Čarolija na mjesečini" s Emmom Stone i Colinom Firthom, a zatim i intrigantna drama-serija.
19:00 Dnevnik 2
20:16 Čarolija na mjesečini (film)
21:56 SRAM (serija)
22:30 Dnevnik 3
23:03 Posljednja patrola (film)
HRT 2
Ljubitelji sporta doći će na svoje uz izravan prijenos utakmice za 3. mjesto na ZOI Milano Cortina 2026 u hokeju na ledu, dok kasnije večer donosi zabavni talk show s Grahamom Nortonom i njegovim gostima.
18:00 Daljine i blizine: Goran Blažević (dokumentarna serija)
19:05 Trag u beskraju - sjećanje na Olivera (koncert)
20:30 ZOI Milano Cortina 2026: Hokej (prijenos za 3. mjesto)
23:08 Graham Norton i gosti (talk show)
RTL
Za dozu smijeha i opuštanja subotnju večer na RTL-u predvodi komedija "Obitelj Miller". Nakon toga slijedi kulinarski show, a kasnije i triler-horor za ljubitelje napetosti.
19:00 RTL Danas
20:15 Obitelj Miller (film)
22:40 Domaće i tradicionalno sa Špičekom by SPAR (kulinarstvo)
22:50 Noćni let (film)
NOVA TV
Nova TV večeras nudi akciju i uzbuđenje uz film "Parker" s Jasonom Stathamom, a nakon toga slijedi još jedan napeti akcijski triler "Američka opsada".
19:00 Dnevnik Nove TV
20:15 Parker (film)
22:35 Američka opsada (film)
RTL 2
Ljubitelji kriminalističkih serija doći će na svoje uz "Chicago P.D.", a kasnije večer rezervirana je za omiljene humoristične serije.
18:25 Chicago u plamenu (serija)
19:55 Chicago P.D. (serija)
20:45 Chicago P.D. (serija)
21:45 Teorija velikog praska (serija)
22:35 Dva i pol muškarca (serija)
DOMA TV
Subota na Doma TV-u rezervirana je za ljubitelje akcijskih i kriminalističkih filmova. Večer otvara "Pink Panther 2" u 20 sati, a vrhunac je "Oceanovih dvanaest" s Georgeom Clooneyjem i ekipom.
18:15 Rookie (serija)
20:00 Pink Panther 2 (film)
21:40 Oceanovih dvanaest (film)
Filmski hitovi večeri na specijaliziranim kanalima
Bohemian Rhapsody (Viasat Kino Balkan) – Spektakularni biografski film o legendarnoj grupi Queen i Freddieju Mercuryju. Prava glazbena poslastica!
Warcraft: Početak (HBO3) – Fantastična filmska adaptacija popularne videoigre, puna epskih bitaka i vizualnih efekata.
Signal (CineStar A&T) – Napeti SF triler o troje studenata koji upadaju u nevjerojatnu znanstvenu zavjeru.
Red One (HBO) – Dwayne Johnson u božićnoj akcijskoj avanturi spašavanja Djeda Mraza!
Seven Pounds / Sedam duša (Viasat Kino Balkan) – Emotivna drama s Willom Smithom o iskupljenju i drugoj prilici za život.
Jersey Boys (Star Movies, 22:45) – Glazbena biografija o usponu slavne grupe The Four Seasons.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+