Obavijesti

Show

Komentari 0
ZA SVAKOGA PONEŠTO

Evo što gledati večeras na TV-u

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
Evo što gledati večeras na TV-u
Foto: Michael Tackett

Saznajte što vas večeras očekuje na glavnim TV kanalima! Izdvajamo najzanimljivije serije, zabavne emisije i filmske hitove koje ne smijete propustiti.

Admiral

Večeras nas na domaćim TV kanalima očekuje pravi spektakl! Od napetih akcijskih filmova, preko urnebesnih komedija, do zabavnih serija i reality showova – subotnja večer nudi ponešto za svakoga. Donosimo pregled najvažnijih sadržaja na glavnim kanalima te preporuku najboljih filmova na specijaliziranim filmskim kanalima.

HRT 1

Subotnja večer na HRT 1 donosi odličnu kombinaciju informativnog i zabavnog sadržaja. Nakon središnjeg Dnevnika, očekuje vas romantična komedija "Čarolija na mjesečini" s Emmom Stone i Colinom Firthom, a zatim i intrigantna drama-serija.

19:00 Dnevnik 2
20:16 Čarolija na mjesečini (film)
21:56 SRAM (serija)
22:30 Dnevnik 3
23:03 Posljednja patrola (film)

Foto: HRT

HRT 2

Ljubitelji sporta doći će na svoje uz izravan prijenos utakmice za 3. mjesto na ZOI Milano Cortina 2026 u hokeju na ledu, dok kasnije večer donosi zabavni talk show s Grahamom Nortonom i njegovim gostima.

18:00 Daljine i blizine: Goran Blažević (dokumentarna serija)
19:05 Trag u beskraju - sjećanje na Olivera (koncert)
20:30 ZOI Milano Cortina 2026: Hokej (prijenos za 3. mjesto)
23:08 Graham Norton i gosti (talk show)

Graham Norton Show - London
Foto: Matt Crossick/PRESS ASSOCIATION

RTL

Za dozu smijeha i opuštanja subotnju večer na RTL-u predvodi komedija "Obitelj Miller". Nakon toga slijedi kulinarski show, a kasnije i triler-horor za ljubitelje napetosti.

19:00 RTL Danas
20:15 Obitelj Miller (film)
22:40 Domaće i tradicionalno sa Špičekom by SPAR (kulinarstvo)
22:50 Noćni let (film)

"We're The Millers" 2013
Foto: Michael Tackett

NOVA TV

Nova TV večeras nudi akciju i uzbuđenje uz film "Parker" s Jasonom Stathamom, a nakon toga slijedi još jedan napeti akcijski triler "Američka opsada".

19:00 Dnevnik Nove TV
20:15 Parker (film)
22:35 Američka opsada (film)

RTL 2

Ljubitelji kriminalističkih serija doći će na svoje uz "Chicago P.D.", a kasnije večer rezervirana je za omiljene humoristične serije.

18:25 Chicago u plamenu (serija)
19:55 Chicago P.D. (serija)
20:45 Chicago P.D. (serija)
21:45 Teorija velikog praska (serija)
22:35 Dva i pol muškarca (serija)

Foto: screenshot/Pink Tv

DOMA TV

Subota na Doma TV-u rezervirana je za ljubitelje akcijskih i kriminalističkih filmova. Večer otvara "Pink Panther 2" u 20 sati, a vrhunac je "Oceanovih dvanaest" s Georgeom Clooneyjem i ekipom.

18:15 Rookie (serija)
20:00 Pink Panther 2 (film)
21:40 Oceanovih dvanaest (film)

Filmski hitovi večeri na specijaliziranim kanalima 

Bohemian Rhapsody (Viasat Kino Balkan) – Spektakularni biografski film o legendarnoj grupi Queen i Freddieju Mercuryju. Prava glazbena poslastica!

Warcraft: Početak (HBO3) – Fantastična filmska adaptacija popularne videoigre, puna epskih bitaka i vizualnih efekata.

Signal (CineStar A&T) – Napeti SF triler o troje studenata koji upadaju u nevjerojatnu znanstvenu zavjeru.

Red One (HBO) – Dwayne Johnson u božićnoj akcijskoj avanturi spašavanja Djeda Mraza!

Seven Pounds / Sedam duša (Viasat Kino Balkan) – Emotivna drama s Willom Smithom o iskupljenju i drugoj prilici za život.

Jersey Boys (Star Movies, 22:45) – Glazbena biografija o usponu slavne grupe The Four Seasons.    

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Šuput i ostale zvijezde: Kako izgledaju bez filtera i nakon 'peglanja'. Pogledajte fotke!
SLAVNE DAME

Šuput i ostale zvijezde: Kako izgledaju bez filtera i nakon 'peglanja'. Pogledajte fotke!

Slavne pjevačice, glumice i modele često možemo vidjeti besprijekorno našminkane i sređene. No, kako njihovi brojni fanovi ne bi mislili da one uvijek tako izgledaju, neke od njih ponekad podijele i kako izgledaju bez šminke i bez filtera
Aleksandra Prijović iznenadila Jakova Jozinovića: 'Bilo mi je jako drago kad me nazvala...'
DIRNULA GA

Aleksandra Prijović iznenadila Jakova Jozinovića: 'Bilo mi je jako drago kad me nazvala...'

Prijović je obožavateljica Jozinovića, a na njegovom koncertu je bila u listopadu 2025. u MTS dvorani u Beogradu. Došla je sa suprugom Filipom Živojinovićem
FOTO I Laura iz 'Savršenog' voli gole haljine: Ispod prozirne crne haljine se vidjelo skoro sve...
ATRAKTIVNO IZDANJE

FOTO I Laura iz 'Savršenog' voli gole haljine: Ispod prozirne crne haljine se vidjelo skoro sve...

Laura Prgomet proslavila se u prošloj sezoni 'Gospodina Savršenog', a njeno pitanje 'koji ti je datum rođenja' koji je uputila Šimi Elezu, postala je tada viralna. Za izlazak je ovog puta odabrala crnu prozirnu haljinu...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026