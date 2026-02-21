Evo što gledati večeras na TV-u

Večeras nas na domaćim TV kanalima očekuje pravi spektakl! Od napetih akcijskih filmova, preko urnebesnih komedija, do zabavnih serija i reality showova – subotnja večer nudi ponešto za svakoga. Donosimo pregled najvažnijih sadržaja na glavnim kanalima te preporuku najboljih filmova na specijaliziranim filmskim kanalima.

HRT 1

Subotnja večer na HRT 1 donosi odličnu kombinaciju informativnog i zabavnog sadržaja. Nakon središnjeg Dnevnika, očekuje vas romantična komedija "Čarolija na mjesečini" s Emmom Stone i Colinom Firthom, a zatim i intrigantna drama-serija.

19:00 Dnevnik 2

20:16 Čarolija na mjesečini (film)

21:56 SRAM (serija)

22:30 Dnevnik 3

23:03 Posljednja patrola (film)

Foto: HRT

HRT 2

Ljubitelji sporta doći će na svoje uz izravan prijenos utakmice za 3. mjesto na ZOI Milano Cortina 2026 u hokeju na ledu, dok kasnije večer donosi zabavni talk show s Grahamom Nortonom i njegovim gostima.

18:00 Daljine i blizine: Goran Blažević (dokumentarna serija)

19:05 Trag u beskraju - sjećanje na Olivera (koncert)

20:30 ZOI Milano Cortina 2026: Hokej (prijenos za 3. mjesto)

23:08 Graham Norton i gosti (talk show)

Foto: Matt Crossick/PRESS ASSOCIATION

RTL

Za dozu smijeha i opuštanja subotnju večer na RTL-u predvodi komedija "Obitelj Miller". Nakon toga slijedi kulinarski show, a kasnije i triler-horor za ljubitelje napetosti.

19:00 RTL Danas

20:15 Obitelj Miller (film)

22:40 Domaće i tradicionalno sa Špičekom by SPAR (kulinarstvo)

22:50 Noćni let (film)

Foto: Michael Tackett

NOVA TV

Nova TV večeras nudi akciju i uzbuđenje uz film "Parker" s Jasonom Stathamom, a nakon toga slijedi još jedan napeti akcijski triler "Američka opsada".

19:00 Dnevnik Nove TV

20:15 Parker (film)

22:35 Američka opsada (film)

RTL 2

Ljubitelji kriminalističkih serija doći će na svoje uz "Chicago P.D.", a kasnije večer rezervirana je za omiljene humoristične serije.

18:25 Chicago u plamenu (serija)

19:55 Chicago P.D. (serija)

20:45 Chicago P.D. (serija)

21:45 Teorija velikog praska (serija)

22:35 Dva i pol muškarca (serija)

Foto: screenshot/Pink Tv

DOMA TV

Subota na Doma TV-u rezervirana je za ljubitelje akcijskih i kriminalističkih filmova. Večer otvara "Pink Panther 2" u 20 sati, a vrhunac je "Oceanovih dvanaest" s Georgeom Clooneyjem i ekipom.

18:15 Rookie (serija)

20:00 Pink Panther 2 (film)

21:40 Oceanovih dvanaest (film)

Filmski hitovi večeri na specijaliziranim kanalima

Bohemian Rhapsody (Viasat Kino Balkan) – Spektakularni biografski film o legendarnoj grupi Queen i Freddieju Mercuryju. Prava glazbena poslastica!

Warcraft: Početak (HBO3) – Fantastična filmska adaptacija popularne videoigre, puna epskih bitaka i vizualnih efekata.

Signal (CineStar A&T) – Napeti SF triler o troje studenata koji upadaju u nevjerojatnu znanstvenu zavjeru.

Red One (HBO) – Dwayne Johnson u božićnoj akcijskoj avanturi spašavanja Djeda Mraza!

Seven Pounds / Sedam duša (Viasat Kino Balkan) – Emotivna drama s Willom Smithom o iskupljenju i drugoj prilici za život.

Jersey Boys (Star Movies, 22:45) – Glazbena biografija o usponu slavne grupe The Four Seasons.