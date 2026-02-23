Evo što gledati večeras na TV-u

Večeras nas na domaćim TV kanalima očekuje prava poslastica za sve ljubitelje serija, kvizova i uzbudljivih filmova. Donosimo pregled najvažnijih događanja na glavnim kanalima te izdvajamo nekoliko vrhunskih filmskih hitova koje ne smijete propustiti!

HRT 1

Večer na HRT 1 počinje popularnim kvizom "Potjera" u 18:10, a zatim slijede informativne emisije i zanimljive dokumentarne i dramske serije. U 20:17 ne propustite dokumentarac "Znamo li što jedemo?" koji obrađuje temu pršuta i kulena, dok je u 21:08 na rasporedu nova epizoda serije "Skandal na kraljevski način". Za kraj večeri tu je "Otvoreno" s aktualnim temama iz društva.

18:10 Potjera

20:17 Znamo li što jedemo?

21:08 Skandal na kraljevski način

22:12 Otvoreno

Foto: HRT Screenshot

HRT 2

HRT 2 donosi večer ispunjenu dokumentarcima i filmovima. U 20:14 pogledajte dokumentarni film "Moja obitelj plavetnih kitova", a potom slijedi vestern drama "Seraphim Falls" u 21:14. Za ljubitelje istinitih priča i napetosti, u 23:14 je serija "Istraga: Slučaj Kim Wall".

20:14 Moja obitelj plavetnih kitova

21:14 Seraphim Falls

23:14 Istraga: Slučaj Kim Wall

RTL

RTL večeras donosi nastavak hit serije "Divlje pčele" od 20:15, a zatim reality show "Gospodin Savršeni" u 21:20. Najnovije vijesti i analize donosi "RTL Direkt" u 22:50, a za kraj večeri očekuje vas akcijski triler "Utjerivač pravde".

20:15 Divlje pčele

21:20 Gospodin Savršeni

22:50 RTL Direkt

23:25 Utjerivač pravde

Foto: rtl

NOVA TV

Na Novoj TV od 20:25 ne propustite novu epizodu serije "Kumovi" koja već godinama okuplja brojne gledatelje, a nakon toga slijede "U dobru i zlu" i "Tajne prošlosti". Informativni blok "Večernje vijesti" je u 23:10, a za noćne ptice tu je akcijski film "Anna".

20:25 Kumovi

21:25 U dobru i zlu

22:15 Tajne prošlosti

23:10 Večernje vijesti

Foto: NOVA TV

RTL 2

RTL 2 večeras nudi pravu serijsku maratonu uz "Chicago u plamenu" od 18:30, a zatim "Chicago P.D." od 19:55 i 20:55. Ljubitelji sitcoma uživat će u "Teoriji velikog praska" i "Dva i pol muškarca" od 21:45 nadalje.

18:30 Chicago u plamenu

19:55 Chicago P.D.

21:45 Teorija velikog praska

22:35 Dva i pol muškarca

DOMA TV

Doma TV večer rezervira za kriminalističke i akcijske serije. "Navy CIS" starta u 18:15, a zatim "Rookie" u 19:55 i 20:40. Za ljubitelje policijskih priča tu je "Blue Bloods" od 21:35 i 22:30, dok noć završava s "S.W.A.T.".

18:15 Navy CIS

19:55 Rookie

20:40 Rookie

21:35 Blue Bloods

22:30 Blue Bloods

Foto: Raymond Liu

Najbolji filmski hitovi večeri

"Pompeji" (Star Movies, 20:00) – Spektakularni akcijski povijesni film o erupciji Vezuva i borbi za preživljavanje.

"Posljednji put viđena živa" (Star Movies, 22:10) – Napeti akcijski triler s Gerardom Butlerom o očajničkoj potrazi za nestalom suprugom.

"Red" (CineStar TV1, 21:00) – Bruce Willis u ulozi umirovljenog CIA agenta u akcijskoj komediji prepunoj obrata.

"Oluja bez oblaka" (AMC, 20:15) – Avanturistička drama s Jeffom Bridgesom o mladima na školskom jedrenjaku i borbi protiv prirode.

"Drvo života" (Viasat Kino Balkan, 21:00) – Vizualno impresivan film Terrencea Malicka s Bradom Pittom i Seanom Pennom o obiteljskim odnosima i smislu života.

"Frka s Dickom i Jane" (Star Movies, 19:00) – Komedija s Jimom Carreyjem o paru koji nakon bankrota kreće u urnebesnu avanturu.