Evo što gledati večeras na TV-u

Večeras vas na hrvatskim televizijama očekuje uzbudljiv izbor najpopularnijih kvizova, serija i filmova! Pripremili smo pregled najvažnijih večernjih sadržaja na glavnim kanalima, uz izbor najboljih filmskih hitova iz ponude kabelskih i filmskih kanala. Evo što ne smijete propustiti!

HRT 1

Večer na HRT 1 počinje napetim kvizom "Potjera" u 18:05, a potom slijede najvažnije informativne emisije. U udarnom terminu od 20:15 čeka vas "Tko želi biti milijunaš?" – kviz koji redovito okuplja cijelu obitelj pred malim ekranima. Nakon toga slijedi intrigantan dokumentarac "Efekt Ozempica" (21:15), a večer završava s "Otvoreno" u 22:15, emisijom koja donosi najvažnije društvene i političke teme dana.

18:05 Potjera

19:00 Dnevnik 2

20:15 Tko želi biti milijunaš?

21:15 Efekt Ozempica

22:15 Otvoreno

HRT 2

Na HRT 2 od 20:15 pogledajte novu epizodu dokumentarne serije "Postanak ljudske vrste: Prvi od nas", a zatim u 21:09 domaći film "Zagreb Cappuccino" – priču o prijateljstvu, životnim prekretnicama i povratku u rodni grad. Ljubitelji krimića mogu uživati u "John River: Između živih i mrtvih" od 22:26.

20:15 Postanak ljudske vrste: Prvi od nas

21:09 Zagreb Cappuccino

22:26 John River: Između živih i mrtvih

RTL

RTL večer rezervira za popularnu seriju "Divlje pčele" u 20:15, a odmah nakon toga slijedi "Gospodin Savršeni" (21:20), reality show koji uvijek izaziva burne reakcije. Za kraj večeri, od 23:30, opustite se uz komediju "Mamurluk".

20:15 Divlje pčele

21:20 Gospodin Savršeni

22:55 RTL Direkt

23:30 Mamurluk

NOVA TV

Na Novoj TV od 20:20 gledajte novu epizodu hit-serije "Kumovi". U 21:15 na rasporedu je "U dobru i zlu", a od 22:15 ne propustite "Survivor" – reality show koji drži gledatelje u neizvjesnosti do samog kraja.

20:20 Kumovi

21:15 U dobru i zlu

22:15 Survivor

RTL 2

RTL 2 donosi večer ispunjenu akcijom i humorom! Od 20:10 i 21:10 gledajte dvije uzastopne epizode "Chicago P.D.", dok su kasniji sati rezervirani za hit-komedije – "Teorija velikog praska" (22:00 i 22:30) te "Dva i pol muškarca" (22:45 i 23:15).

20:10 Chicago P.D.

21:10 Chicago P.D.

22:00 Teorija velikog praska

22:45 Dva i pol muškarca

DOMA TV

Doma TV večeras je u znaku akcije i napetih istraga. Od 19:55 gledajte završnicu sezone "Rookie", a potom slijedi "Blue Bloods" (20:55 i 21:45) – serija o njujorškoj policijskoj obitelji. Za ljubitelje trilera, tu je "Crna lista" u 22:35.

19:55 Rookie

20:55 Blue Bloods

21:45 Blue Bloods

22:35 Crna lista

Filmski hitovi večeri: Izbor najboljih

Za ljubitelje filma, izdvajamo nekoliko vrhunskih naslova na kabelskim i filmskim kanalima

"Brzi i žestoki: Tokio drift" (Star Movies, 20:00) – Akcijski spektakl iz popularne franšize, idealan za ljubitelje brzih automobila i adrenalina.

"Zdrpi i briši" (Star Movies, 22:10) – Kriminalistička komedija Guya Ritchieja s vrhunskom glumačkom postavom i brzom radnjom.

"Birdman" (HBO2, 10:00, reprize moguće navečer) – Oscarom nagrađena crna komedija o glumcu koji pokušava vratiti staru slavu.

"Kapetan Fantastični" (KinoTV, 12:00, reprize moguće navečer) – Emotivna drama o nekonvencionalnoj obitelji koja živi izvan društvenih normi.

"Krupna riba" (HBO3, 13:45, reprize moguće navečer) – Fantastična priča Tima Burtona o životu i mašti.

