Evo što gledati večeras na TV-u
Večeras nas na hrvatskim TV kanalima očekuje prava eksplozija akcije, napetosti i zabave! Izabrali smo za vas najvažnije emisije i filmske hitove koje ne smijete propustiti, bilo da ste ljubitelj trilera, komedija ili velikih glazbenih showova. Evo što vas očekuje na glavnim kanalima od 18 do 23 sata.
HRT 1
HRT 1 donosi informativni udarac s Dnevnikom 2 u 19:00, a odmah nakon toga slijedi popularna emisija LOTO 6. Prava poslastica za ljubitelje akcije stiže u 20:15 s filmom "Cijena straha" (akcijski triler), dok večer završava uz još jednu dozu informacija i zanimljivih dokumentaraca.
19:00 Dnevnik 2
20:07 LOTO 6
20:15 Cijena straha (akcijski triler)
22:25 Dnevnik 3
HRT 2
Na HRT 2 večer počinje uz glazbeno-dokumentarni spektakl "4TENORA" u 18:58, a u 20:15 putujemo s Anthonyjem Bourdainom u San Sebastian. Sportski fanovi doći će na svoje u 21:00 s "Stadionom", dok kasnije slijedi intrigantna dokumentarna serija o O.J. Simpsonu.
18:58 4TENORA - Nova vokalna šetnja glazbenim desetljećima
20:15 Anthony Bourdain - Upoznavanje nepoznatog: San Sebastian
21:00 Stadion
22:06 O. J. Simpson: Američki san
RTL
RTL večeras servira pravu akcijsku vožnju! Nakon "RTL Danas" u 19:00, u 20:15 gledamo "Nestali za 60 sekundi" – adrenalinski hit s Nicolasom Cageom. Večer završava uz napeti triler "Krvavi dijamant" u 22:40.
19:00 RTL Danas
20:15 Nestali za 60 sekundi
22:40 Krvavi dijamant
NOVA TV
NOVA TV nudi zabavu za cijelu obitelj. Nakon informativnog bloka, u 20:15 uživajte u glazbeno-zabavnom showu "Tvoje lice zvuči poznato", a za one koji žele još opušteniju atmosferu, tu je hit film "Mamma Mia: Idemo ponovno" u 22:40.
19:00 Dnevnik Nove TV
20:15 Tvoje lice zvuči poznato
22:40 Mamma Mia: Idemo ponovno
RTL 2
RTL 2 večer rezervira za ljubitelje kriminalističkih serija. Od 18:30 do 21:45 dominiraju "Chicago" franšize, a zatim slijedi humoristični blok s "Teorijom velikog praska" i "Dva i pol muškarca".
18:30 Chicago u plamenu
19:55 Chicago P.D.
20:45 Chicago P.D.
21:45 Teorija velikog praska
22:35 Dva i pol muškarca
DOMA TV
Doma TV donosi večer uz napete i zabavne filmove. U 20:00 gledamo urnebesnu "Policijsku akademiju 7: Moskovski zadatak", a odmah nakon toga, u 21:30, slijedi akcijski triler "Pravednik". Ljubitelji misterija mogu ostati budni za "Sakupljača kostiju" u 23:25.
18:05 Mentalist
18:55 Mentalist
20:00 Policijska akademija 7: Moskovski zadatak
21:30 Pravednik
23:25 Sakupljač kostiju
TOP 5 filmskih hitova
"Taxi 4" (Star Movies) – Akcijska komedija koja garantira smijeh i brzu vožnju.
"Gospođica Potter" (Star Movies) – Biografska drama o slavnoj autorici dječjih knjiga Beatrix Potter.
"Argo" (Star Movies) – Oscarom nagrađeni triler o tajnoj misiji spašavanja američkih talaca iz Irana.
"Ryuichi Sakamoto: Koda" (HTV 3) – Glazbeno-dokumentarni film o legendarnom japanskom skladatelju.
"Na rubu znanosti: Drevni arheološki lokaliteti Turske" (HTV 3) – Za ljubitelje misterija i povijesti.
*uz korištenje AI-ja
