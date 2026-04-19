Evo što gledati večeras na TV-u

Večeras nas na hrvatskim TV kanalima očekuje prava eksplozija akcije, napetosti i zabave! Izabrali smo za vas najvažnije emisije i filmske hitove koje ne smijete propustiti, bilo da ste ljubitelj trilera, komedija ili velikih glazbenih showova. Evo što vas očekuje na glavnim kanalima od 18 do 23 sata.

HRT 1

HRT 1 donosi informativni udarac s Dnevnikom 2 u 19:00, a odmah nakon toga slijedi popularna emisija LOTO 6. Prava poslastica za ljubitelje akcije stiže u 20:15 s filmom "Cijena straha" (akcijski triler), dok večer završava uz još jednu dozu informacija i zanimljivih dokumentaraca.

19:00 Dnevnik 2

20:07 LOTO 6

20:15 Cijena straha (akcijski triler)

22:25 Dnevnik 3

HRT 2

Na HRT 2 večer počinje uz glazbeno-dokumentarni spektakl "4TENORA" u 18:58, a u 20:15 putujemo s Anthonyjem Bourdainom u San Sebastian. Sportski fanovi doći će na svoje u 21:00 s "Stadionom", dok kasnije slijedi intrigantna dokumentarna serija o O.J. Simpsonu.

18:58 4TENORA - Nova vokalna šetnja glazbenim desetljećima

20:15 Anthony Bourdain - Upoznavanje nepoznatog: San Sebastian

21:00 Stadion

22:06 O. J. Simpson: Američki san

RTL

RTL večeras servira pravu akcijsku vožnju! Nakon "RTL Danas" u 19:00, u 20:15 gledamo "Nestali za 60 sekundi" – adrenalinski hit s Nicolasom Cageom. Večer završava uz napeti triler "Krvavi dijamant" u 22:40.

19:00 RTL Danas

20:15 Nestali za 60 sekundi

22:40 Krvavi dijamant

NOVA TV

NOVA TV nudi zabavu za cijelu obitelj. Nakon informativnog bloka, u 20:15 uživajte u glazbeno-zabavnom showu "Tvoje lice zvuči poznato", a za one koji žele još opušteniju atmosferu, tu je hit film "Mamma Mia: Idemo ponovno" u 22:40.

19:00 Dnevnik Nove TV

20:15 Tvoje lice zvuči poznato

22:40 Mamma Mia: Idemo ponovno

RTL 2

RTL 2 večer rezervira za ljubitelje kriminalističkih serija. Od 18:30 do 21:45 dominiraju "Chicago" franšize, a zatim slijedi humoristični blok s "Teorijom velikog praska" i "Dva i pol muškarca".

18:30 Chicago u plamenu

19:55 Chicago P.D.

20:45 Chicago P.D.

21:45 Teorija velikog praska

22:35 Dva i pol muškarca

DOMA TV

Doma TV donosi večer uz napete i zabavne filmove. U 20:00 gledamo urnebesnu "Policijsku akademiju 7: Moskovski zadatak", a odmah nakon toga, u 21:30, slijedi akcijski triler "Pravednik". Ljubitelji misterija mogu ostati budni za "Sakupljača kostiju" u 23:25.

18:05 Mentalist

18:55 Mentalist

20:00 Policijska akademija 7: Moskovski zadatak

21:30 Pravednik

23:25 Sakupljač kostiju

TOP 5 filmskih hitova

"Taxi 4" (Star Movies) – Akcijska komedija koja garantira smijeh i brzu vožnju.

"Gospođica Potter" (Star Movies) – Biografska drama o slavnoj autorici dječjih knjiga Beatrix Potter.

"Argo" (Star Movies) – Oscarom nagrađeni triler o tajnoj misiji spašavanja američkih talaca iz Irana.

"Ryuichi Sakamoto: Koda" (HTV 3) – Glazbeno-dokumentarni film o legendarnom japanskom skladatelju.

"Na rubu znanosti: Drevni arheološki lokaliteti Turske" (HTV 3) – Za ljubitelje misterija i povijesti.

*uz korištenje AI-ja

