Evo što gledati večeras na TV-u

Večeras vas na domaćim televizijama očekuje pravi spektakl: od napetih kvizova i popularnih serija do legendarnog filmskog akcijskog spektakla! Izdvojili smo najvažnije događaje i preporučujemo što svakako ne smijete propustiti.

HRT 1

HRT 1 donosi večer punu uzbuđenja za ljubitelje kvizova i povijesnih drama. Nakon informativnog Dnevnika 2, slijedi omiljeni kviz "Tko želi biti milijunaš?" koji će vas držati u neizvjesnosti, a potom finale povijesne serije "Hunyadi – Uspon na vlast". Za kraj večeri, "Otvoreno" donosi najvažnije aktualne teme.

18:11 Potjera

19:00 Dnevnik 2

20:15 Tko želi biti milijunaš?

21:10 Hunyadi – Uspon na vlast

21:55 Otvoreno

HRT 2

Na HRT 2 večeras vas očekuje doza edukacije i domaće filmske produkcije. U 20:15 pogledajte zanimljivu povijesnu dokumentarnu seriju "Lucy Worsley istražuje", a potom u 21:11 hrvatsku dramu "Kenjac" koja je osvojila brojne nagrade.

20:15 Lucy Worsley istražuje

21:11 Kenjac

RTL

RTL večer rezervira za ljubitelje domaćih serija i zabave. U 20:15 pogledajte novu epizodu "Divljih pčela", a nakon toga popularni zabavni show "Tko bi rekao". Kasnije vas očekuje informativni "RTL Direkt".

19:00 RTL Danas

20:15 Divlje pčele

21:20 Tko bi rekao

22:55 RTL Direkt

NOVA TV

Na NOVA TV večer je u znaku hit-serije "Kumovi" koja vas očekuje u dva uzastopna termina, a potom za ljubitelje realityja slijedi "Survivor".

19:00 Dnevnik Nove TV

20:20 Kumovi

21:10 Kumovi

22:15 Survivor

RTL 2

RTL 2 donosi večer ispunjenu akcijom i humorom. Najprije uživajte u napetim epizodama "Chicago P.D.", a zatim se opustite uz humoristične serije "Teorija velikog praska" i "Dva i pol muškarca".

18:15 Chicago u plamenu

19:50 Chicago P.D.

20:55 Chicago P.D.

21:45 Teorija velikog praska

22:35 Dva i pol muškarca

DOMA TV

Doma TV nudi večer za ljubitelje kriminalističkih i detektivskih serija. Prvo vas očekuje "Navy CIS", a potom dvije uzastopne epizode "Zakon i red: Odjel za žrtve". Za kraj večeri, uživajte u modernoj ekranizaciji Sherlocka Holmesa – seriji "Sherlock i Watson".

18:05 Navy CIS

19:55 Zakon i red: Odjel za žrtve

20:40 Zakon i red: Odjel za žrtve

21:30 Sherlock i Watson

Večerašnji filmski hitovi

20:25 "Batman i Robin" (Star Movies) – Akcijska avantura s Georgeom Clooneyjem i Arnoldom Schwarzeneggerom u borbi protiv zlikovaca u Gotham Cityju.

23:05 "Vrućina" (Star Movies) – Kultni triler s Al Pacinom i Robertom De Nirom u napetoj igri mačke i miša između policije i kriminalaca.

22:45 "Večer bezbroj nagrada: 107 Mothers" (HTV 3) – Hvaljena europska drama o ženama u ukrajinskom zatvoru.

18:30 "Ribolov" (Star Movies) – Komedija za opušten početak večeri.

14:00 "Toto: Udvostruči ili odustani" (HTV 3, repriza kasnije) – Za ljubitelje klasika, talijanska komedija s legendarnim Totom.

*uz korištenje AI-ja

