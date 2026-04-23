Obavijesti

Show

Komentari 9
Ljubav bez pravila

Maja o vezi sa Šimom: Godine nisu problem nego centimetri

Piše Dora Pek,
Čitanje članka: 2 min
Maja o vezi sa Šimom: Godine nisu problem nego centimetri
12
Foto: Instagram

Maja Šuput otkrila je što ju je osvojilo kod Šime Eleza i kako im veza funkcionira

Ja jesam uvijek voljela frajere malo starije od sebe. Sviđali su mi se i ti malo prosjedi, šarmantni i lijepo obučeni, dok nisam došla u godine da sam ja sama starija pa su mi sad ovi stariji možda malo prestari. Trenutno sam u toj fazi, priznala je pjevačica Maja Šuput u prvom podcastu 'Nema labavo by IN magazin' i time odmah otvorila temu svoje veze s prošlogodišnjim Gospodinom Savršenim, Šimom Elezom.

FOTO Nova avantura: Maja i Šime otišli su u Crnu Goru, pogledajte kako uživaju

Iako su je ranije više privlačili stariji, danas priznaje da joj razlika u godinama sa Šimom uopće ne igra ulogu. Ako išta primjećuje, to su centimetri.

- Jer on je toliko viši od mene da će dobiti išijas koliko se saginje. Ja sam iskrivljena i najlakše mi je kad sjedimo ili ležimo, onda možemo normalno razgovarati, a kad smo kao normalni ljudi koji šeću, hodaju ili nešto pričaju... onda mi je baš teško. Ali u godinama ne - rekla je. 

Foto: Instagram

Kad je riječ o zrelosti, tu Šime, prema njezinim riječima, ne odaje dojam mlađeg muškarca.

- Prije svega, on ne izgleda u skladu sa svojim godinama. A drugo, po ponašanju on je vrlo zreo, u nekim situacijama starmao, a ponekad čak i odrasliji od mene. Tako da ne osjećam razliku u godinama - istaknula je.

Zagreb: Modno usklađeni Maja Šuput i Šime Elez dolaze na dodjelu Večernjakove ruže
Zagreb: Modno usklađeni Maja Šuput i Šime Elez dolaze na dodjelu Večernjakove ruže

Razlike ipak postoje, ali ne tamo gdje bi ih većina očekivala.

- Više vidim razliku u našem ponašanju jer je on stvarno Dalmatinac. Prvi put sad vidim što to stvarno znači. On je valjda klasični prototip i treba ga uramiti, a ja sam valjda tipična Zagrepčanka i tu je veća razlika. Za godine ne. Ja kad njega vidim, uopće nemam taj dojam. Vidi se da je dečko mlad, ali ne toliko mlad koliko zapravo ima - rekla je.

Maja Šuput podijelila je detalje razvoda s Nenadom Tatarinovim koje je tajila mjesecima...

Kod njega joj je najvažnije to što je neopterećen i zna unijeti vedrinu u svakodnevicu: 'On je prije svega iznimno zabavan i opušten, što jednoj ženi u mojim godinama, kojoj, kad je mrtva umorna od posla i svega što je prošla, zaista treba ta doza lakoće života. Nekad zaboravimo da je OK da nam dan počne s pjesmom. Da su smijeh i glupiranje OK'.

Nije dala konkretan odgovor na pitanje vidi li se ponovno u braku.

- Kad se žena razvede, brak joj nije na listi prioriteta - zaključila je Maja Šuput.

Foto: Instagram

Nedavno se dotaknula i razvoda od Nenada Tatarinova, s kojim je provela šest godina u braku i dobila sina.

- Svi su doznali u šestom mjesecu, ja sam se razvela u trećem, a papire sam predala u prvom. Šest mjeseci sam šutjela - priznala je.

Iako su se formalno razišli, njihov svakodnevni život još neko vrijeme nije se previše promijenio.

- Ja sam tada i dalje živjela s bivšim mužem. Sve je normalno bilo, mi smo se razveli i otišli u Dubai, Nenad, Bloom i ja - otkrila je pjevačica.

Foto: Instagram

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 9
OSTALO

24sata logo

24sata © 2026