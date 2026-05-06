Obavijesti

Show

Komentari 0
ZA SVAKOG PONEŠTO

Evo što gledati večeras na TV-u

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
Evo što gledati večeras na TV-u
Foto: NOVA TV

Donosimo pregled najvažnijih večernjih TV sadržaja! Pogledajte što vas čeka na glavnim kanalima, od nogometnog spektakla Lige prvaka do hit serija i najboljih filmova večeri

Admiral

Večeras vas na malim ekranima očekuje prava TV poslastica! Od uzbudljivih sportskih prijenosa, napetih serija, do filmskih blockbustera – izdvojili smo najvažnije sadržaje na glavnim kanalima između 18:00 i 23:00 sata. Evo što ne smijete propustiti!

HRT 1

Stage Opening of the Eurovision Song Contest
Foto: Lisa Leutner

HRT 1 donosi informativne i zabavne sadržaje za cijelu obitelj. Večer započinje popularnim kvizom "Potjera" u 18:06, nakon čega slijede najvažnije vijesti u "Dnevniku 2". U 20:15 očekuje vas glazbeno-dokumentarni film "Eurosong 70: Naši ljudi, naše pjesme", a večer završava hit serijom "Dnevnik velikog Perice" i emisijom "Otvoreno".

18:06 Potjera
19:00 Dnevnik 2
20:15 Eurosong 70: Naši ljudi, naše pjesme
21:25 Dnevnik velikog Perice
22:20 Otvoreno

HRT 2

HRT 2 večeras je prava destinacija za ljubitelje nogometa! Već od 20:00 kreće uvodna emisija posvećena Ligi prvaka, a potom slijedi spektakularni dvoboj Bayern – PSG od 20:50. Analize i komentari očekuju vas tijekom cijele večeri.

20:00 Liga prvaka – uvodna emisija
20:50 Liga prvaka: Bayern – PSG (1. poluvrijeme)
22:00 Liga prvaka: Bayern – PSG (2. poluvrijeme)

RTL

Foto: RTL

RTL tradicionalno donosi domaće dramske serije i zabavne kulinarske showove. U 20:15 na rasporedu je "Divlje pčele", dok u 21:20 možete uživati u novom izdanju "Igre chefova". Za one koji vole akciju, kasnovečernji termin rezerviran je za "Pobješnjelog Maxa: Divlja cesta".

20:15 Divlje pčele
21:20 Igra chefova
23:40 Pobješnjeli Max: Divlja cesta

NOVA TV

NOVA TV nudi omiljene domaće serije i reality showove. Nakon "Dnevnika Nove TV" u 19:00, slijedi dvostruka doza "Kumova" od 20:20 i 21:30, a zatim popularni "Survivor" u 22:05.

19:00 Dnevnik Nove TV
20:20 Kumovi
21:30 Kumovi
22:05 Survivor

RTL 2

RTL 2 večeras je rezerviran za ljubitelje akcije i humora. "Chicago P.D." donosi napete policijske priče od 20:05, a kasnije vas očekuju humoristične serije "Teorija velikog praska" i "Dva i pol muškarca".

Foto: YouTube

20:05 Chicago P.D.
21:45 Teorija velikog praska
22:45 Dva i pol muškarca

Doma TV

Doma TV nudi maraton kriminalističkih i detektivskih serija. Prvo vas očekuje "Navy CIS" od 18:10, potom "Zakon i red: Odjel za žrtve" u 19:50 i 20:35, a večer završava s "Sherlockom i Watsonom" od 21:30.

18:10 Navy CIS
19:50 Zakon i red: Odjel za žrtve
20:35 Zakon i red: Odjel za žrtve
21:30 Sherlock i Watson

Filmski hitovi večeri – što izdvajamo?

Za sve ljubitelje filma, evo nekoliko najboljih filmskih naslova večeras na specijaliziranim kanalima:

- "Pijev život" (Star Movies, 20:00) – Oscarom nagrađena vizualna avantura o dječaku i bengalskom tigru na splavu usred oceana.
- "Pod opsadom" (Star Movies, 22:35) – Akcijski klasik sa Stevenom Seagalom u ulozi bivšeg specijalca koji spašava brod od terorista.
- "Mrak komadi" (Star Movies, 17:45) – Kriminalistička komedija o skupini nespretnih pljačkaša.
- "Veza bez obveza" (Nova TV, 23:40) – Romantična komedija s Natalie Portman i Ashtonom Kutcherom o prijateljstvu i ljubavi bez pravila.
- "Bande New Yorka" (Star Movies, 02:55, repriza) – Povijesna drama Martina Scorsesea s Danielom Day-Lewisom i Leonardom DiCaprijem.
        

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Pogledajte izraze lica Ace Lukasa kada su zapjevali Hrvati
AUDICIJA ZA HYPE ZVEZDE

FOTO Pogledajte izraze lica Ace Lukasa kada su zapjevali Hrvati

ZAGREB - Srpski pjevač Aca Lukas u žiriju je pjevačkog showa Hype Zvezde čija se audicija održala i u Zagrebu. Oduševljeni Aca najmlađem sudioniku rekao je da će ga voditi doma koliko lijepo pjeva...
Bianca Censori glavu zamotala u maramu, no svi su je prepoznali po bradavicama i goloj guzi
SVE NA IZVOL'TE

Bianca Censori glavu zamotala u maramu, no svi su je prepoznali po bradavicama i goloj guzi

Bez grudnjaka i gaćica, u prozirnom crnom bodiju, Bianca je pokazala gotovo sve....Odnosno sve osim lica, koje je pomno skrila crnom maramom
Pogledajte što će se ove srijede događati u omiljenim serijama
DNEVNI PREGLED

Pogledajte što će se ove srijede događati u omiljenim serijama

Doznajte što vas očekuje ove srijede u omiljenim serijama i sapunicama na domaćim programima, 'Divlje pčele', 'La promesa', Chicago P.D.', 'Kumovi', 'Crno more', 'Velvet: Novo carstvo'...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026