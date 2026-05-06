Evo što gledati večeras na TV-u

Večeras vas na malim ekranima očekuje prava TV poslastica! Od uzbudljivih sportskih prijenosa, napetih serija, do filmskih blockbustera – izdvojili smo najvažnije sadržaje na glavnim kanalima između 18:00 i 23:00 sata. Evo što ne smijete propustiti!

HRT 1

HRT 1 donosi informativne i zabavne sadržaje za cijelu obitelj. Večer započinje popularnim kvizom "Potjera" u 18:06, nakon čega slijede najvažnije vijesti u "Dnevniku 2". U 20:15 očekuje vas glazbeno-dokumentarni film "Eurosong 70: Naši ljudi, naše pjesme", a večer završava hit serijom "Dnevnik velikog Perice" i emisijom "Otvoreno".

18:06 Potjera

19:00 Dnevnik 2

20:15 Eurosong 70: Naši ljudi, naše pjesme

21:25 Dnevnik velikog Perice

22:20 Otvoreno

HRT 2

HRT 2 večeras je prava destinacija za ljubitelje nogometa! Već od 20:00 kreće uvodna emisija posvećena Ligi prvaka, a potom slijedi spektakularni dvoboj Bayern – PSG od 20:50. Analize i komentari očekuju vas tijekom cijele večeri.

20:00 Liga prvaka – uvodna emisija

20:50 Liga prvaka: Bayern – PSG (1. poluvrijeme)

22:00 Liga prvaka: Bayern – PSG (2. poluvrijeme)

RTL

RTL tradicionalno donosi domaće dramske serije i zabavne kulinarske showove. U 20:15 na rasporedu je "Divlje pčele", dok u 21:20 možete uživati u novom izdanju "Igre chefova". Za one koji vole akciju, kasnovečernji termin rezerviran je za "Pobješnjelog Maxa: Divlja cesta".

20:15 Divlje pčele

21:20 Igra chefova

23:40 Pobješnjeli Max: Divlja cesta

NOVA TV

NOVA TV nudi omiljene domaće serije i reality showove. Nakon "Dnevnika Nove TV" u 19:00, slijedi dvostruka doza "Kumova" od 20:20 i 21:30, a zatim popularni "Survivor" u 22:05.

19:00 Dnevnik Nove TV

20:20 Kumovi

21:30 Kumovi

22:05 Survivor

RTL 2

RTL 2 večeras je rezerviran za ljubitelje akcije i humora. "Chicago P.D." donosi napete policijske priče od 20:05, a kasnije vas očekuju humoristične serije "Teorija velikog praska" i "Dva i pol muškarca".

20:05 Chicago P.D.

21:45 Teorija velikog praska

22:45 Dva i pol muškarca

Doma TV

Doma TV nudi maraton kriminalističkih i detektivskih serija. Prvo vas očekuje "Navy CIS" od 18:10, potom "Zakon i red: Odjel za žrtve" u 19:50 i 20:35, a večer završava s "Sherlockom i Watsonom" od 21:30.

18:10 Navy CIS

19:50 Zakon i red: Odjel za žrtve

20:35 Zakon i red: Odjel za žrtve

21:30 Sherlock i Watson

Filmski hitovi večeri – što izdvajamo?

Za sve ljubitelje filma, evo nekoliko najboljih filmskih naslova večeras na specijaliziranim kanalima:

- "Pijev život" (Star Movies, 20:00) – Oscarom nagrađena vizualna avantura o dječaku i bengalskom tigru na splavu usred oceana.

- "Pod opsadom" (Star Movies, 22:35) – Akcijski klasik sa Stevenom Seagalom u ulozi bivšeg specijalca koji spašava brod od terorista.

- "Mrak komadi" (Star Movies, 17:45) – Kriminalistička komedija o skupini nespretnih pljačkaša.

- "Veza bez obveza" (Nova TV, 23:40) – Romantična komedija s Natalie Portman i Ashtonom Kutcherom o prijateljstvu i ljubavi bez pravila.

- "Bande New Yorka" (Star Movies, 02:55, repriza) – Povijesna drama Martina Scorsesea s Danielom Day-Lewisom i Leonardom DiCaprijem.

