Pogledajte što će se ove srijede događati u omiljenim serijama

Divlje pčele
RTL 20:15
Nakon Čavkinog otkrića da je Rajkin sin, situacija u kući Vukasovih svakog trenutka može izmaknuti kontroli. Čavka otkriva Anti i Rajki razloge svog povratka, ali i što zahtijeva od njih.
La Promesa
HRT 1 13:20
Barun prisili Catalinu da ode bez djece - i otkrije se da je Leocadia iza toga. Manuel odluči istražiti Enorinu prošlost.
Chicago P.D.
RTL 2 20:10
Atwater je na tajnom zadatku kako bi zaustavio kriminalnu organizaciju. Atwatera i njegovog partnera zaustavlja policija te njegov partner ubijen.
Kumovi
NOVA TV 20:25
Braco traži izlaz iz situacije s Larinim “Izvorom ljubavi” koji potkopava njegove poslove na jezeru. Misli da je našao saveznika u Martinu, ali Martin ga razuvjeri. Jadranka pozove Matiju i Kikija na ručak. Kiki ponovno želi zadobiti Vinkovo povjerenje, ali to neće ići lagano. Luce je u ozbiljnim previranjima zbog Digresiva.
Crno more
NOVA TV 18:05
Kada Gezep sazna da je Eleni kći Adila i Esme, obuzima ga golema radost, kao da mu je cijelo Crno more premalo. Ali kad shvati da su Esme i Ilve tu tajnu dugo skrivale, razbjesni se. Između Esme i Gezepea dolazi do velikog suočavanja.
Velvet: Novo carstvo
HRT1 12:30
Alberto i Emilio istražuju krađu kreacije, a Esteban poriče vezu s Pilar. Emilio govori svoje sumnje Ani i traži njezinu pomoć. Valeria optuži Estebana.
