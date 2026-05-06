DNEVNI PREGLED

Pogledajte što će se ove srijede događati u omiljenim serijama

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
Foto: RTL

Doznajte što vas očekuje ove srijede u omiljenim serijama i sapunicama na domaćim programima, 'Divlje pčele', 'La promesa', Chicago P.D.', 'Kumovi', 'Crno more', 'Velvet: Novo carstvo'...

Admiral

Divlje pčele 

RTL 20:15

Nakon Čavkinog otkrića da je Rajkin sin, situacija u kući Vukasovih svakog trenutka može izmaknuti kontroli. Čavka otkriva Anti i Rajki razloge svog povratka, ali i što zahtijeva od njih.

La Promesa 

HRT 1 13:20

Barun prisili Catalinu da ode bez djece - i otkrije se da je Leocadia iza toga. Manuel odluči istražiti Enorinu prošlost.

Chicago P.D. 

RTL 2 20:10

Atwater je na tajnom zadatku kako bi zaustavio kriminalnu organizaciju. Atwatera i njegovog partnera zaustavlja policija te njegov partner ubijen.

Kumovi 

NOVA TV 20:25

Braco traži izlaz iz situacije s Larinim “Izvorom ljubavi” koji potkopava njegove poslove na jezeru. Misli da je našao saveznika u Martinu, ali Martin ga razuvjeri. Jadranka pozove Matiju i Kikija na ručak. Kiki ponovno želi zadobiti Vinkovo povjerenje, ali to neće ići lagano. Luce je u ozbiljnim previranjima zbog Digresiva.

Crno more 

NOVA TV 18:05

Kada Gezep sazna da je Eleni kći Adila i Esme, obuzima ga golema radost, kao da mu je cijelo Crno more premalo. Ali kad shvati da su Esme i Ilve tu tajnu dugo skrivale, razbjesni se. Između Esme i Gezepea dolazi do velikog suočavanja.

Velvet: Novo carstvo 

HRT1 12:30

Alberto i Emilio istražuju krađu kreacije, a Esteban poriče vezu s Pilar. Emilio govori svoje sumnje Ani i traži njezinu pomoć. Valeria optuži Estebana.

