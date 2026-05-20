Evo što gledati večeras na TV-u

Večeras nas na domaćim televizijama očekuje prava poslastica – od napetih serija, kulinarskih dvoboja, do dokumentaraca i uzbudljivih filmova! Izabrali smo za vas najvažnije događaje i preporučujemo što ne smijete propustiti u večernjem terminu.

HRT 1

HRT 1 donosi informativni i zabavni spoj. Večer otvara popularni kviz "Potjera" (18:08), nakon kojeg slijedi središnji "Dnevnik 2" (19:00). U 20:15 uživajte u dokumentarnom filmu "Čovik od maloga mista", a od 21:15 na rasporedu je premijera povijesne triler-drame "Maxima". Za kraj večeri, ne propustite aktualnu emisiju "Otvoreno" (22:15).

HRT 2

HRT 2 večeras nudi zanimljive dokumentarce i filmski triler. Nakon reportaža i magazina, u 20:15 pogledajte dokumentarnu seriju "Ubojstvo na nebu: Tko je srušio let MH17?". Od 21:03 uživajte u američkom trileru "Paranoja" koji će vas držati napetima do samog kraja.

22:51 Inspektor Wallander

RTL

RTL večer rezervira za ljubitelje domaćih serija i kulinarskih okršaja. Nakon "RTL Danas" (19:00), u 20:15 slijedi popularna serija "Divlje pčele", a zatim zabavni kulinarski show "Igra chefova" (21:25). Za kraj večeri, tu je "RTL Direkt" (23:00) i napeti film "Kolekcionar" (23:40).

NOVA TV

NOVA TV i večeras donosi najgledanije domaće serije. Od 18:10 gledajte "Crno more", a središnji "Dnevnik Nove TV" je u 19:00. U 20:20 nastavite uz "Kumove", dok od 22:00 slijedi napeta serija "Tajne prošlosti". Za kasnonoćnu zabavu, tu je komedija "Party života" (23:40).

RTL 2

RTL 2 večeras je prava oaza za ljubitelje akcije i humora. Od 18:30 i 19:10 uživajte u "Chicago u plamenu", a u 20:00 i 20:55 slijedi dvostruka doza serije "Chicago P.D.". Večer završava uz popularne sitcomove – "Teorija velikog praska" (21:45, 22:05) i "Dva i pol muškarca" (22:30, 22:50).

DOMA TV

Doma TV donosi večer ispunjenu kriminalističkim serijama. Od 18:05 i 18:50 gledajte "Navy CIS", a u 19:45 i 20:40 dvostruku dozu napete serije "FBI". Večer završava uz "Sherlock i Watson" (21:30, 22:25) i kultni "Zakon i red: Odjel za žrtve" (23:20).7

Filmski hitovi večeri

"S.W.A.T." (Star Movies, 20:05) – Akcijski blockbuster o specijalnoj policijskoj jedinici koja mora zaštititi opasnog kriminalca. Napetost i akcija zajamčeni!

"Pravednik 3: Konačno poglavlje" (Star Movies, 22:30) – Denzel Washington vraća se u ulozi neumoljivog osvetnika u posljednjem nastavku popularne trilogije.

"Austin Powers: Špijun koji me hvatao" (Star Movies, 18:05) – Kultna komedija koja parodira špijunske filmove, idealna za opušteni početak večeri.

"Ex Machina" (Star Movies, 03:05, repriza) – Ako ste noćna ptica, ne propustite ovaj fascinantni SF triler o umjetnoj inteligenciji i moralnim dilemama.