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Evo što gledati večeras na TV-u

Piše 24sata,
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Evo što gledati večeras na TV-u
Foto: HRT

TV PROGRAM ZA UTORAK 9. LIPANJ Otkrijte najzanimljivije večernje emisije i filmske hitove na glavnim hrvatskim TV kanalima. Donosimo pregled najvažnijih serija, informativnih emisija...

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Večeras vas na malim ekranima očekuje pravi spektakl – od napetih serija, informativnih emisija do uzbudljivih filmova! Donosimo vam pregled najvažnijih sadržaja na glavnim kanalima i izdvajamo filmske hitove koje ne smijete propustiti.

HRT 1

HRT 1 večer otvara popularnim kvizom "Potjera" u 18:10, a nakon središnjeg Dnevnika 2 u 19:00, slijedi dokumentarni film "Teta mama" u 20:12. Prava poslastica za ljubitelje serija dolazi u 21:11 s povijesnom dramom "So Long, Marianne". Za kraj večeri, informativna emisija "Otvoreno" u 22:03 donosi najvažnije aktualnosti dana.

18:10 Potjera
19:00 Dnevnik 2
20:12 Teta mama
21:11 So Long, Marianne
22:03 Otvoreno

Foto: HRT

HRT 2

HRT 2 nudi odličan izbor za ljubitelje dokumentaraca i akcije: u 20:15 pogledajte "Svemirska tvornica", a potom u 21:14 slijedi akcijski triler "Kvar". Dan završava s krimi serijom "Inspektor Wallander" u 22:53.

20:15 Svemirska tvornica
21:14 Kvar
22:53 Inspektor Wallander

RTL 

RTL priprema večer uz smijeh i kulinarske izazove! U 20:15 ne propustite novu epizodu serije "San snova", a već u 21:35 slijedi napeti kulinarski show "Igra chefova". Informativni pregled dana donosi "RTL Direkt" u 23:25.

20:15 San snova
21:35 Igra chefova
23:25 RTL Direkt

Foto: Maja Bota Strbe

NOVA TV

Nova TV donosi omiljene domaće serije – u 20:25 uživajte u "Dalekom gradu", a u 21:20 slijedi napeta drama "Nasljednik". Kasnovečernja doza misterija uz "Tajne prošlosti" počinje u 22:35.

20:25 Daleki grad
21:20 Nasljednik
22:35 Tajne prošlosti

Foto: Nova TV

RTL 2

RTL 2 rezerviran je za ljubitelje akcije i krimića: od 20:00 gledajte "Chicago P.D.", a zatim "Zločinački umovi" u 21:00 i 21:40. Za opuštanje tu su humoristične serije "Dva i pol muškarca" od 22:40.

20:00 Chicago P.D.
21:00 Zločinački umovi
21:40 Zločinački umovi
22:40 Dva i pol muškarca

DOMA TV 

Doma TV večeras donosi akciju i napetost – od 18:15 do 19:55 pratite završnicu druge sezone "Škorpiona", a zatim elitni tim "Navy CIS" u dvije uzastopne epizode od 19:55 i 20:50. Prava krimi poslastica slijedi s "FBI" od 21:35.

18:15 Škorpion
19:55 Navy CIS
20:50 Navy CIS
21:35 FBI

"Restless"
Foto: SONJA FLEMMING

Filmske preporuke večeri 

"DRUŽBA PRAVIH DŽENTLMENA" (Star Movies, 20:00) – Spektakularni akcijski SF s Seanom Conneryjem i fantastičnom ekipom superjunaka u borbi protiv zla.

"Sakupljač kostiju" (Star Movies, 22:15) – Napeti triler s Denzelom Washingtonom i Angelinom Jolie o lovu na serijskog ubojicu.

"Blade Runner 2049" (Star Movies, 03:25, repriza) – Vizualno impresivan SF nastavak kultnog klasika s Ryanom Goslingom i Harrisonom Fordom.

"Vještina borbe" (Nova TV, 00:10) – Akcijski triler za noćne ptice, pun adrenalina i borilačkih vještina.

"Jack" (Star Movies, 13:25, repriza) – Dirljiva drama s Robinom Williamsom o dječaku u tijelu odraslog čovjeka.

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