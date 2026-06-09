Evo što gledati večeras na TV-u

Večeras vas na malim ekranima očekuje pravi spektakl – od napetih serija, informativnih emisija do uzbudljivih filmova! Donosimo vam pregled najvažnijih sadržaja na glavnim kanalima i izdvajamo filmske hitove koje ne smijete propustiti.

HRT 1

HRT 1 večer otvara popularnim kvizom "Potjera" u 18:10, a nakon središnjeg Dnevnika 2 u 19:00, slijedi dokumentarni film "Teta mama" u 20:12. Prava poslastica za ljubitelje serija dolazi u 21:11 s povijesnom dramom "So Long, Marianne". Za kraj večeri, informativna emisija "Otvoreno" u 22:03 donosi najvažnije aktualnosti dana.

18:10 Potjera

19:00 Dnevnik 2

20:12 Teta mama

21:11 So Long, Marianne

22:03 Otvoreno

Foto: HRT

HRT 2

HRT 2 nudi odličan izbor za ljubitelje dokumentaraca i akcije: u 20:15 pogledajte "Svemirska tvornica", a potom u 21:14 slijedi akcijski triler "Kvar". Dan završava s krimi serijom "Inspektor Wallander" u 22:53.

20:15 Svemirska tvornica

21:14 Kvar

22:53 Inspektor Wallander

RTL

RTL priprema večer uz smijeh i kulinarske izazove! U 20:15 ne propustite novu epizodu serije "San snova", a već u 21:35 slijedi napeti kulinarski show "Igra chefova". Informativni pregled dana donosi "RTL Direkt" u 23:25.

20:15 San snova

21:35 Igra chefova

23:25 RTL Direkt

Foto: Maja Bota Strbe

NOVA TV

Nova TV donosi omiljene domaće serije – u 20:25 uživajte u "Dalekom gradu", a u 21:20 slijedi napeta drama "Nasljednik". Kasnovečernja doza misterija uz "Tajne prošlosti" počinje u 22:35.

20:25 Daleki grad

21:20 Nasljednik

22:35 Tajne prošlosti

Foto: Nova TV

RTL 2

RTL 2 rezerviran je za ljubitelje akcije i krimića: od 20:00 gledajte "Chicago P.D.", a zatim "Zločinački umovi" u 21:00 i 21:40. Za opuštanje tu su humoristične serije "Dva i pol muškarca" od 22:40.

20:00 Chicago P.D.

21:00 Zločinački umovi

21:40 Zločinački umovi

22:40 Dva i pol muškarca

DOMA TV

Doma TV večeras donosi akciju i napetost – od 18:15 do 19:55 pratite završnicu druge sezone "Škorpiona", a zatim elitni tim "Navy CIS" u dvije uzastopne epizode od 19:55 i 20:50. Prava krimi poslastica slijedi s "FBI" od 21:35.

18:15 Škorpion

19:55 Navy CIS

20:50 Navy CIS

21:35 FBI

Foto: SONJA FLEMMING

Filmske preporuke večeri

"DRUŽBA PRAVIH DŽENTLMENA" (Star Movies, 20:00) – Spektakularni akcijski SF s Seanom Conneryjem i fantastičnom ekipom superjunaka u borbi protiv zla.

"Sakupljač kostiju" (Star Movies, 22:15) – Napeti triler s Denzelom Washingtonom i Angelinom Jolie o lovu na serijskog ubojicu.

"Blade Runner 2049" (Star Movies, 03:25, repriza) – Vizualno impresivan SF nastavak kultnog klasika s Ryanom Goslingom i Harrisonom Fordom.

"Vještina borbe" (Nova TV, 00:10) – Akcijski triler za noćne ptice, pun adrenalina i borilačkih vještina.

"Jack" (Star Movies, 13:25, repriza) – Dirljiva drama s Robinom Williamsom o dječaku u tijelu odraslog čovjeka.