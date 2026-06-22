TV PROGRAM ZA PONEDJELJAK 22. LIPNJA Donosimo pregled najvažnijih večernjih emisija i filmova na domaćim TV kanalima. Saznajte što gledati na HRT-u, RTL-u, Novoj TV, Doma TV i drugim kanalima
Evo što gledati večeras na TV-u
Večeras nas na malim ekranima očekuje prava TV poslastica! Od napetih serija, sportskih uzbuđenja pa do filmskih klasika – izdvojili smo najzanimljivije sadržaje koje ne smijete propustiti na glavnim kanalima, uz preporuku najboljih filmova iz ponude drugih kanala.
HRT 1
HRT 1 večer započinje popularnim kvizom "Potjera" u 18:07, nakon čega slijedi informativni blok s "Dnevnikom 2" u 19:00. U 20:12 na rasporedu je dokumentarna serija "Tajne u pijesku", dok u 20:57 stiže romantična drama "Vrijeme je za ljubav" – savršeno za opuštanje uz ekran. Kasnije navečer ne propustite "Dnevnik 3" i "Vijesti iz kulture".
18:07 Potjera
19:00 Dnevnik 2
20:12 Tajne u pijesku
20:57 Vrijeme je za ljubav
HRT 2
Na HRT 2 večer je u znaku nogometa – od 18:50 uživo pratite utakmicu Argentina – Austrija u sklopu kvalifikacija za SP 2026. Nakon toga, u 21:00, slijedi "Nogomet: Americana" emisija s analizama i komentarima, a večer završava novom utakmicom Francuska – Irak.
18:50 Nogomet, SP 2026.: Argentina – Austrija
21:00 Nogomet: Americana
22:50 Nogomet, SP 2026.: Francuska – Irak
RTL
RTL donosi dvostruku dozu hit serije "San snova" – nove epizode na rasporedu su u 20:20 i 21:25. Nakon serijskog maratona, u 22:30 pogledajte informativni "RTL Direkt", a večer završava reality showom "Farma Slovenija".
20:20 San snova
21:25 San snova
22:30 RTL Direkt
NOVA TV
Nova TV tradicionalno donosi "Dnevnik Nove TV" u 19:00, potom u 20:20 novu epizodu popularne turske serije "Daleki grad", a u 21:15 slijedi "Nasljednik". Za ljubitelje drame, u 22:25 je na rasporedu "Tajne prošlosti".
19:00 Dnevnik Nove TV
20:20 Daleki grad
21:15 Nasljednik
22:25 Tajne prošlosti
RTL 2
RTL 2 večer rezervira za ljubitelje akcije i kriminalističkih serija. U 20:00 pogledajte "Chicago P.D.", a nakon toga slijedi dvostruka doza "Zločinačkih umova". Kasnije navečer, za opuštanje, tu su "Dva i pol muškarca".
20:00 Chicago P.D.
21:00 Zločinački umovi
22:00 Zločinački umovi
DOMA TV
Doma TV donosi uzbudljive kriminalističke i detektivske serije. U 19:50 ne propustite "Navy CIS", a potom od 20:45 "Tragovi zločina". Večer završava s dvije epizode hit serije "Sherlock i Watson" od 21:30 i 22:20.
19:50 Navy CIS
20:45 Tragovi zločina
21:30 Sherlock i Watson
22:20 Sherlock i Watson
Filmski hitovi večeri
"Matrix" (Star Movies, 20:10) – Legendarni SF akcijski triler s Keanu Reevesom koji je redefinirao žanr.
"Kill Bill 1" (Star Movies, 22:55) – Kultni Tarantinov akcijski spektakl o osveti, s nezaboravnom Umom Thurman.
"Ljubav se događa" (Star Movies, 17:50) – Romantična drama s Jennifer Aniston i Aaronom Eckhartom, idealna za lagani uvod u večer.
"Venom 2" (Star Movies, 11:50, repriza tijekom dana) – Nastavak popularnog Marvelovog antiheroja.
"Lassie se vraća kući" (Star Movies, 15:45) – Topla obiteljska avantura za sve generacije.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+