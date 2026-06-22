Obavijesti

Show

Komentari 0
VELIKI IZBOR FILMOVA I SERIJA

Evo što gledati večeras na TV-u

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
Evo što gledati večeras na TV-u
Foto: HRT

TV PROGRAM ZA PONEDJELJAK 22. LIPNJA Donosimo pregled najvažnijih večernjih emisija i filmova na domaćim TV kanalima. Saznajte što gledati na HRT-u, RTL-u, Novoj TV, Doma TV i drugim kanalima

Admiral

Večeras nas na malim ekranima očekuje prava TV poslastica! Od napetih serija, sportskih uzbuđenja pa do filmskih klasika – izdvojili smo najzanimljivije sadržaje koje ne smijete propustiti na glavnim kanalima, uz preporuku najboljih filmova iz ponude drugih kanala.

HRT 1

HRT 1 večer započinje popularnim kvizom "Potjera" u 18:07, nakon čega slijedi informativni blok s "Dnevnikom 2" u 19:00. U 20:12 na rasporedu je dokumentarna serija "Tajne u pijesku", dok u 20:57 stiže romantična drama "Vrijeme je za ljubav" – savršeno za opuštanje uz ekran. Kasnije navečer ne propustite "Dnevnik 3" i "Vijesti iz kulture".

18:07 Potjera
19:00 Dnevnik 2
20:12 Tajne u pijesku
20:57 Vrijeme je za ljubav

Foto: HRT

HRT 2

Na HRT 2 večer je u znaku nogometa – od 18:50 uživo pratite utakmicu Argentina – Austrija u sklopu kvalifikacija za SP 2026. Nakon toga, u 21:00, slijedi "Nogomet: Americana" emisija s analizama i komentarima, a večer završava novom utakmicom Francuska – Irak.

18:50 Nogomet, SP 2026.: Argentina – Austrija
21:00 Nogomet: Americana
22:50 Nogomet, SP 2026.: Francuska – Irak

RTL 

RTL donosi dvostruku dozu hit serije "San snova" – nove epizode na rasporedu su u 20:20 i 21:25. Nakon serijskog maratona, u 22:30 pogledajte informativni "RTL Direkt", a večer završava reality showom "Farma Slovenija".

20:20 San snova
21:25 San snova
22:30 RTL Direkt

Foto: RTL

NOVA TV 

Nova TV tradicionalno donosi "Dnevnik Nove TV" u 19:00, potom u 20:20 novu epizodu popularne turske serije "Daleki grad", a u 21:15 slijedi "Nasljednik". Za ljubitelje drame, u 22:25 je na rasporedu "Tajne prošlosti".

19:00 Dnevnik Nove TV
20:20 Daleki grad
21:15 Nasljednik
22:25 Tajne prošlosti

Foto: ulgen.blue

RTL 2

RTL 2 večer rezervira za ljubitelje akcije i kriminalističkih serija. U 20:00 pogledajte "Chicago P.D.", a nakon toga slijedi dvostruka doza "Zločinačkih umova". Kasnije navečer, za opuštanje, tu su "Dva i pol muškarca".

20:00 Chicago P.D.
21:00 Zločinački umovi
22:00 Zločinački umovi

DOMA TV 

Doma TV donosi uzbudljive kriminalističke i detektivske serije. U 19:50 ne propustite "Navy CIS", a potom od 20:45 "Tragovi zločina". Večer završava s dvije epizode hit serije "Sherlock i Watson" od 21:30 i 22:20.

19:50 Navy CIS
20:45 Tragovi zločina
21:30 Sherlock i Watson
22:20 Sherlock i Watson

Filmski hitovi večeri

"Matrix" (Star Movies, 20:10) – Legendarni SF akcijski triler s Keanu Reevesom koji je redefinirao žanr.

"Kill Bill 1" (Star Movies, 22:55) – Kultni Tarantinov akcijski spektakl o osveti, s nezaboravnom Umom Thurman.

"Ljubav se događa" (Star Movies, 17:50) – Romantična drama s Jennifer Aniston i Aaronom Eckhartom, idealna za lagani uvod u večer.

"Venom 2" (Star Movies, 11:50, repriza tijekom dana) – Nastavak popularnog Marvelovog antiheroja.

"Lassie se vraća kući" (Star Movies, 15:45) – Topla obiteljska avantura za sve generacije.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Vruća ljetna izdanja mame Renate, od haljina do bikinija: 'Čekaj, je l' to nema gaćice?'
ZALUDJELA SVE

FOTO Vruća ljetna izdanja mame Renate, od haljina do bikinija: 'Čekaj, je l' to nema gaćice?'

Renata Lovrinčević Buljan, majka mladog golmana Borne Buljana, ponovno je zaludjela pratitelje na društvenim mrežama! Ovoga puta javila se u uskoj bijeloj haljini koja je savršeno naglasila njezinu figuru. Zgodnoj fitness trenerici ljetna kombinacija pristajala je kao salivena...
FOTO Bujna Slavonka na moru pokazala cvijet, no svi se pitaju gdje su joj grudnjak i gaćice
LJETO JE POČELO

FOTO Bujna Slavonka na moru pokazala cvijet, no svi se pitaju gdje su joj grudnjak i gaćice

Claudia Rivier otvorila je sezonu fotki u badiću, a mnogima je upala u oko njena ljetna kombinacija koja je dosta toga otkrila. No ne i nosi li Claudia ispod odjeće grudnjak i gaćice...
Evo što će u ponedjeljak biti u vašim omiljenim sapunicama
DNEVNI PREGLED

Evo što će u ponedjeljak biti u vašim omiljenim sapunicama

Doznajte što vas ovog ponedjeljka očekuje u omiljenim serijama i sapunicama na domaćim programima, 'Nasljednik', 'La promesa', Chicago P.D.', 'San snova', 'Daleki grad', 'Velvet: Novo carstvo'...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026