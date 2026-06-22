Evo što gledati večeras na TV-u

Večeras nas na malim ekranima očekuje prava TV poslastica! Od napetih serija, sportskih uzbuđenja pa do filmskih klasika – izdvojili smo najzanimljivije sadržaje koje ne smijete propustiti na glavnim kanalima, uz preporuku najboljih filmova iz ponude drugih kanala.

HRT 1

HRT 1 večer započinje popularnim kvizom "Potjera" u 18:07, nakon čega slijedi informativni blok s "Dnevnikom 2" u 19:00. U 20:12 na rasporedu je dokumentarna serija "Tajne u pijesku", dok u 20:57 stiže romantična drama "Vrijeme je za ljubav" – savršeno za opuštanje uz ekran. Kasnije navečer ne propustite "Dnevnik 3" i "Vijesti iz kulture".

18:07 Potjera

19:00 Dnevnik 2

20:12 Tajne u pijesku

20:57 Vrijeme je za ljubav

Foto: HRT

HRT 2

Na HRT 2 večer je u znaku nogometa – od 18:50 uživo pratite utakmicu Argentina – Austrija u sklopu kvalifikacija za SP 2026. Nakon toga, u 21:00, slijedi "Nogomet: Americana" emisija s analizama i komentarima, a večer završava novom utakmicom Francuska – Irak.

18:50 Nogomet, SP 2026.: Argentina – Austrija

21:00 Nogomet: Americana

22:50 Nogomet, SP 2026.: Francuska – Irak

RTL

RTL donosi dvostruku dozu hit serije "San snova" – nove epizode na rasporedu su u 20:20 i 21:25. Nakon serijskog maratona, u 22:30 pogledajte informativni "RTL Direkt", a večer završava reality showom "Farma Slovenija".

20:20 San snova

21:25 San snova

22:30 RTL Direkt

Foto: RTL

NOVA TV

Nova TV tradicionalno donosi "Dnevnik Nove TV" u 19:00, potom u 20:20 novu epizodu popularne turske serije "Daleki grad", a u 21:15 slijedi "Nasljednik". Za ljubitelje drame, u 22:25 je na rasporedu "Tajne prošlosti".

19:00 Dnevnik Nove TV

20:20 Daleki grad

21:15 Nasljednik

22:25 Tajne prošlosti

Foto: ulgen.blue

RTL 2

RTL 2 večer rezervira za ljubitelje akcije i kriminalističkih serija. U 20:00 pogledajte "Chicago P.D.", a nakon toga slijedi dvostruka doza "Zločinačkih umova". Kasnije navečer, za opuštanje, tu su "Dva i pol muškarca".

20:00 Chicago P.D.

21:00 Zločinački umovi

22:00 Zločinački umovi

DOMA TV

Doma TV donosi uzbudljive kriminalističke i detektivske serije. U 19:50 ne propustite "Navy CIS", a potom od 20:45 "Tragovi zločina". Večer završava s dvije epizode hit serije "Sherlock i Watson" od 21:30 i 22:20.

19:50 Navy CIS

20:45 Tragovi zločina

21:30 Sherlock i Watson

22:20 Sherlock i Watson

Filmski hitovi večeri

"Matrix" (Star Movies, 20:10) – Legendarni SF akcijski triler s Keanu Reevesom koji je redefinirao žanr.

"Kill Bill 1" (Star Movies, 22:55) – Kultni Tarantinov akcijski spektakl o osveti, s nezaboravnom Umom Thurman.

"Ljubav se događa" (Star Movies, 17:50) – Romantična drama s Jennifer Aniston i Aaronom Eckhartom, idealna za lagani uvod u večer.

"Venom 2" (Star Movies, 11:50, repriza tijekom dana) – Nastavak popularnog Marvelovog antiheroja.

"Lassie se vraća kući" (Star Movies, 15:45) – Topla obiteljska avantura za sve generacije.