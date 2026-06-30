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Evo što gledati večeras na TV-u

Piše 24sata,
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Evo što gledati večeras na TV-u
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Foto: HRT
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TV PROGRAM ZA UTORAK 30. LIPNJA Saznajte što vas večeras očekuje na glavnim hrvatskim TV kanalima! Donosimo pregled najvažnijih serija, sportskih prijenosa i filmskih hitova koje ne smijete propustiti.

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Večeras nas na domaćim TV kanalima očekuje prava TV poslastica – od napetih kriminalističkih serija, preko sportskih uzbuđenja, pa sve do omiljenih domaćih drama i svjetskih filmskih hitova. Evo što nikako ne smijete propustiti!

HRT 1

HRT 1 donosi večer prepunu informativnog i zabavnog sadržaja. U 18:07 uživajte u popularnom kvizu "Potjera", a zatim slijedi "Dnevnik 2". Za ljubitelje prirode i dokumentaraca, u 20:12 je na rasporedu "Roditeljstvo u životinjskom svijetu: Najveća pustolovina". Krimi-fanovi ne smiju propustiti "Odvjetnicu Matlock" u 21:14, a dan završava emisijom "Otvoreno" u 22:00.

18:07 Potjera
19:00 Dnevnik 2
20:12 Roditeljstvo u životinjskom svijetu: Najveća pustolovina
21:14 Odvjetnica Matlock
22:00 Otvoreno

Foto: HRT

HRT 2

Večer na HRT 2 rezervirana je za ljubitelje sporta! Prijenos utakmice Svjetskog prvenstva u nogometu između Obale Bjelokosti i Norveške počinje u 18:50 i traje kroz cijelu večer, a nakon toga slijedi nogometna emisija "Americana" i još jedan nogometni prijenos – Francuska protiv Švedske.

18:50 Nogomet, SP 2026.: Obala Bjelokosti - Norveška
21:00 Nogomet: Americana, emisija
22:50 Nogomet, SP 2026.: Francuska - Švedska

RTL

RTL večer počinje s "RTL Danas" u 19:00, a zatim slijedi dvostruka doza omiljene domaće serije "San snova" od 20:15 i 21:20. Informativna emisija "RTL Direkt" je na rasporedu u 22:25, a potom reality show "Farma Slovenija".

19:00 RTL Danas
20:15 San snova
21:20 San snova
22:25 RTL Direkt

Foto: RTL

NOVA TV

Nova TV donosi večer punu drame i emocija. Nakon "Dnevnika Nove TV" u 19:00, slijedi popularna turska serija "Daleki grad" u 20:20, zatim "Nasljednik" u 21:15 i "Tajne prošlosti" u 22:25.

19:00 Dnevnik Nove TV
20:20 Daleki grad
21:15 Nasljednik
22:25 Tajne prošlosti

Foto: ONAT ARPAT

RTL 2

RTL 2 nudi večer za ljubitelje akcije i kriminalistike. "Chicago u plamenu" kreće u 18:30, nakon čega slijede "Chicago P.D." u 20:05 i "Zločinački umovi" u 21:00 i 22:00. Za kraj večeri tu su i nezaobilazni "Dva i pol muškarca".

18:30 Chicago u plamenu
20:05 Chicago P.D.
21:00 Zločinački umovi
22:00 Zločinački umovi

DOMA TV

Doma TV večeras donosi napete kriminalističke serije. "Rookie" je na rasporedu u 18:05 i 18:55, a zatim "Navy CIS" u 19:55. Prava poslastica za ljubitelje misterija su "Tragovi zločina" u 20:45 i dvostruka epizoda "Sherlock i Watson" od 21:30 i 22:25.

18:05 Rookie
19:55 Navy CIS
20:45 Tragovi zločina
21:30 Sherlock i Watson
22:25 Sherlock i Watson

NATHAN FILLION
Foto: Raymond Liu

Filmski hitovi večeras 

Divlji zapad (Star Movies, 20:00) – Akcijska komedija s Willom Smithom i Kevinom Klineom u neobičnoj detektivskoj pustolovini na Divljem zapadu.

Posljednja pljačka (Star Movies, 22:10) – Napeti kriminalistički triler o savršenoj pljački koja pođe po zlu.

Drug don Camillo (HTV 3, 22:00) – Klasična talijanska komedija o sukobu svećenika i gradonačelnika u malom selu.

Otpor (HTV 3, 14:00 – repriza dostupna online) – Povijesna drama o skupini mladih koji su se suprotstavili nacistima.

POMAJKA (Star Movies, 17:25) – Potresna drama o obiteljskoj borbi i iskušenjima.

*uz korištenje AI-ja
 

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