TV PROGRAM ZA UTORAK 30. LIPNJA Saznajte što vas večeras očekuje na glavnim hrvatskim TV kanalima! Donosimo pregled najvažnijih serija, sportskih prijenosa i filmskih hitova koje ne smijete propustiti.
Evo što gledati večeras na TV-u
Večeras nas na domaćim TV kanalima očekuje prava TV poslastica – od napetih kriminalističkih serija, preko sportskih uzbuđenja, pa sve do omiljenih domaćih drama i svjetskih filmskih hitova. Evo što nikako ne smijete propustiti!
HRT 1
HRT 1 donosi večer prepunu informativnog i zabavnog sadržaja. U 18:07 uživajte u popularnom kvizu "Potjera", a zatim slijedi "Dnevnik 2". Za ljubitelje prirode i dokumentaraca, u 20:12 je na rasporedu "Roditeljstvo u životinjskom svijetu: Najveća pustolovina". Krimi-fanovi ne smiju propustiti "Odvjetnicu Matlock" u 21:14, a dan završava emisijom "Otvoreno" u 22:00.
18:07 Potjera
19:00 Dnevnik 2
20:12 Roditeljstvo u životinjskom svijetu: Najveća pustolovina
21:14 Odvjetnica Matlock
22:00 Otvoreno
HRT 2
Večer na HRT 2 rezervirana je za ljubitelje sporta! Prijenos utakmice Svjetskog prvenstva u nogometu između Obale Bjelokosti i Norveške počinje u 18:50 i traje kroz cijelu večer, a nakon toga slijedi nogometna emisija "Americana" i još jedan nogometni prijenos – Francuska protiv Švedske.
18:50 Nogomet, SP 2026.: Obala Bjelokosti - Norveška
21:00 Nogomet: Americana, emisija
22:50 Nogomet, SP 2026.: Francuska - Švedska
RTL
RTL večer počinje s "RTL Danas" u 19:00, a zatim slijedi dvostruka doza omiljene domaće serije "San snova" od 20:15 i 21:20. Informativna emisija "RTL Direkt" je na rasporedu u 22:25, a potom reality show "Farma Slovenija".
19:00 RTL Danas
20:15 San snova
21:20 San snova
22:25 RTL Direkt
NOVA TV
Nova TV donosi večer punu drame i emocija. Nakon "Dnevnika Nove TV" u 19:00, slijedi popularna turska serija "Daleki grad" u 20:20, zatim "Nasljednik" u 21:15 i "Tajne prošlosti" u 22:25.
19:00 Dnevnik Nove TV
20:20 Daleki grad
21:15 Nasljednik
22:25 Tajne prošlosti
RTL 2
RTL 2 nudi večer za ljubitelje akcije i kriminalistike. "Chicago u plamenu" kreće u 18:30, nakon čega slijede "Chicago P.D." u 20:05 i "Zločinački umovi" u 21:00 i 22:00. Za kraj večeri tu su i nezaobilazni "Dva i pol muškarca".
18:30 Chicago u plamenu
20:05 Chicago P.D.
21:00 Zločinački umovi
22:00 Zločinački umovi
DOMA TV
Doma TV večeras donosi napete kriminalističke serije. "Rookie" je na rasporedu u 18:05 i 18:55, a zatim "Navy CIS" u 19:55. Prava poslastica za ljubitelje misterija su "Tragovi zločina" u 20:45 i dvostruka epizoda "Sherlock i Watson" od 21:30 i 22:25.
18:05 Rookie
19:55 Navy CIS
20:45 Tragovi zločina
21:30 Sherlock i Watson
22:25 Sherlock i Watson
Filmski hitovi večeras
Divlji zapad (Star Movies, 20:00) – Akcijska komedija s Willom Smithom i Kevinom Klineom u neobičnoj detektivskoj pustolovini na Divljem zapadu.
Posljednja pljačka (Star Movies, 22:10) – Napeti kriminalistički triler o savršenoj pljački koja pođe po zlu.
Drug don Camillo (HTV 3, 22:00) – Klasična talijanska komedija o sukobu svećenika i gradonačelnika u malom selu.
Otpor (HTV 3, 14:00 – repriza dostupna online) – Povijesna drama o skupini mladih koji su se suprotstavili nacistima.
POMAJKA (Star Movies, 17:25) – Potresna drama o obiteljskoj borbi i iskušenjima.
*uz korištenje AI-ja
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