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'ZAPALILA' BRAČ

FOTO Kaja Casar iz 'Gospodina Savršenog' skinula se u mini bikini i pokazala zavidnu figuru

Sunce, more i bijeli bikini bili su dobitna kombinacija za Kaju Casar, koja je ovih dana pobjegla na Brač. U Supetru je uhvatila posljednje zrake sunca tijekom 'golden houra', a njezina vitka figura ponovno je bila u prvom planu.
FOTO Kaja Casar iz 'Gospodina Savršenog' skinula se u mini bikini i pokazala zavidnu figuru
Uz ljetne uspomene, Kaja posljednjih mjeseci stvara i one životne. | Foto: Instagram
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Uz ljetne uspomene, Kaja posljednjih mjeseci stvara i one životne. | Foto: Instagram
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