FOTO Kaja Casar iz 'Gospodina Savršenog' skinula se u mini bikini i pokazala zavidnu figuru

- Kako sam i sama dosta u sportu, važno mi je da mi je i partner takav, i Karlo je to sigurno ispunio. Istina, nismo imali puno prilika za neke aktivnosti jer nismo smjeli biti u javnosti, ali kad god smo mogli, iskoristili smo. Igrali smo tenis na Tenerifeu, surfali, išli i u teretanu, tako da da, definitivno je to ispunio - istaknula je. | Foto: RTL