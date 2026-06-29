FOTO Kaja Casar iz 'Gospodina Savršenog' skinula se u mini bikini i pokazala zavidnu figuru

Sunce, more i bijeli bikini bili su dobitna kombinacija za Kaju Casar, koja je ovih dana pobjegla na Brač. U Supetru je uhvatila posljednje zrake sunca tijekom 'golden houra', a njezina vitka figura ponovno je bila u prvom planu.
Uz ljetne uspomene, Kaja posljednjih mjeseci stvara i one životne.
| Foto: Instagram
Uz ljetne uspomene, Kaja posljednjih mjeseci stvara i one životne. |
Foto: Instagram
Uz ljetne uspomene, Kaja posljednjih mjeseci stvara i one životne.
| Foto: Instagram
S Karlom Godecom, kojeg je upoznala u posljednjoj sezoni 'Gospodin Savršeni', već oko pola godine dijeli dom u Zagrebu.
| Foto: Instagram
- U biti smo se odmah nakon showa uselili zajedno jer nekako nismo mogli biti jedno bez drugog - rekla nam je ranije Kaja.
| Foto: Instargram
Prije toga Sloveniju je zamijenila životom na sunčanom Tenerifeu, gdje je pronašla i svoju najveću strast - surfanje.
| Foto: Instagram
Iako se odmalena bavila raznim sportovima, od karatea do nogometa, tek je na valovima Atlantika pronašla ono što je u potpunosti ispunjava, pa joj je od početka bilo važno da i partner dijeli takav način života.
| Foto: Instagram
- Kako sam i sama dosta u sportu, važno mi je da mi je i partner takav, i Karlo je to sigurno ispunio. Istina, nismo imali puno prilika za neke aktivnosti jer nismo smjeli biti u javnosti, ali kad god smo mogli, iskoristili smo. Igrali smo tenis na Tenerifeu, surfali, išli i u teretanu, tako da da, definitivno je to ispunio - istaknula je.
| Foto: RTL
Upravo tamo naučila je biti spontana, a to se danas vidi i u njezinu odnosu s Karlom.
| Foto: RTL
- Iskreno, mislim da se već i u showu vidjelo da smo dosta slični i tako je i u stvarnosti. Tako da zasad nismo morali raditi neke velike kompromise, ali o svemu se ionako uvijek dogovorimo i popričamo zajedno. Oboje smo spontani, pa dosta odluka dođe i skroz spontano - rekla nam je ranije Kaja.
| Foto: RTL
Uz takav način života, važne su joj iskrenost i otvorena komunikacija, a Karlo ju po tom pitanju zasad nije razočarao.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto RTL
Foto RTL
Foto Instagram
Foto Instagram