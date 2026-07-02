Evo što gledati večeras na TV-u

Večeras nas na domaćim televizijama očekuje prava poslastica za sve ljubitelje kvizova, napetih serija i sportskih uzbuđenja. Izabrali smo za vas najzanimljivije sadržaje na glavnim kanalima, kao i nekoliko filmskih hitova koje ne smijete propustiti!

HRT 1

HRT 1 donosi večer punu informacija i zabave. Nakon popularnog kviza "Potjera" u 18:08, slijedi "Dnevnik 2" u 19:00, a zatim napeta dokumentarna serija "Roditeljstvo u životinjskom svijetu" u 20:16. Za ljubitelje kriminalističkih serija tu je "Odvjetnica Matlock" u 21:19, a informativna emisija "Otvoreno" počinje u 22:03.

18:08 Potjera

19:00 Dnevnik 2

20:16 Roditeljstvo u životinjskom svijetu

21:19 Odvjetnica Matlock

22:03 Otvoreno

Foto: HRT

HRT 2

HRT 2 rezerviran je za nogometne fanove! U 20:00 počinje "Nogomet: Americana", a od 20:50 uživo pratite utakmicu SP 2026. između Španjolske i Austrije. Prijenos traje kroz večer, a dodatne analize i emisije prate svaki korak utakmice.

20:00 Nogomet: Americana

20:50 Nogomet, SP 2026.: Španjolska – Austrija (1. pol.)

22:02 Nogomet, SP 2026.: Španjolska – Austrija (2. pol.)

RTL

RTL večeras nudi dvostruku dozu popularne domaće serije "San snova" od 20:15 i 21:15, a nakon toga informativni "RTL Direkt" u 22:20. Za ljubitelje realityja, "Farma Slovenija" počinje u 23:00.

20:15 San snova

21:15 San snova

22:20 RTL Direkt

23:00 Farma Slovenija

Foto: RTL

NOVA TV

Nova TV donosi romantične i dramske serije. Nakon "Dnevnika Nove TV" u 19:00, uslijedite "Daleki grad" u 20:20, "Nasljednik" u 21:20 te "Tajne prošlosti" u 22:30. Za kraj večeri, informirajte se uz "Večernje vijesti" u 23:35.

19:00 Dnevnik Nove TV

20:20 Daleki grad

21:20 Nasljednik

22:30 Tajne prošlosti

23:35 Večernje vijesti

Foto: NOVA TV

RTL 2

RTL 2 priprema večer prepunu akcije i kriminalistike. "Chicago u plamenu" počinje u 19:00 i nastavlja se u 19:50, a potom slijedi "Chicago P.D." u 20:45. Ljubitelji napetih zapleta uživat će u "Zločinačkim umovima" od 21:25 i 22:25.

19:00 Chicago u plamenu

20:45 Chicago P.D.

21:25 Zločinački umovi

22:25 Zločinački umovi

DOMA TV

Doma TV donosi vrhunske kriminalističke i detektivske serije. "Rookie" vas uvodi u večer od 18:00, zatim "Navy CIS" u 19:50, "Tragovi zločina" u 20:45 te dvostruka doza "Sherlock i Watson" od 21:30 i 22:20. Pravi raj za ljubitelje misterija!

18:00 Rookie

19:50 Navy CIS

20:45 Tragovi zločina

21:30 Sherlock i Watson

22:20 Sherlock i Watson

Foto: Raymond Liu

Večerašnji filmski hitovi

"Dolazak" (Star Movies, 20:05) – Izvanredan znanstveno-fantastični triler s Amy Adams u glavnoj ulozi, o prvom kontaktu čovječanstva s izvanzemaljskom civilizacijom.

"Steve Jobs" (Star Movies, 17:25) – Biografska drama o životu i radu vizionara koji je promijenio svijet tehnologije.

"Opasnost iz dubina" (Star Movies, 22:30) – Napeti triler/horror koji će vas držati na rubu sjedala.

"Poslije zime" (HTV 3, 22:00) – Regionalna drama o prijateljstvu i sazrijevanju, nagrađivana na festivalima.

"Jeste li za ples?" (Nova TV, 23:55) – Romantična drama za opuštanje prije spavanja.

*uz korištenje AI-ja

