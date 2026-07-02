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Evo što gledati večeras na TV-u

Piše 24sata,
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Evo što gledati večeras na TV-u
Foto: NOVA TV
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TV PROGRAM ZA ČETVRTAK 2. SRPNJA Donosimo pregled najboljeg večernjeg TV programa na glavnim kanalima, uz izdvojene filmske hitove koje ne smijete propustiti. Saznajte što gledati večeras!

Admiral

Večeras nas na domaćim televizijama očekuje prava poslastica za sve ljubitelje kvizova, napetih serija i sportskih uzbuđenja. Izabrali smo za vas najzanimljivije sadržaje na glavnim kanalima, kao i nekoliko filmskih hitova koje ne smijete propustiti!

HRT 1

HRT 1 donosi večer punu informacija i zabave. Nakon popularnog kviza "Potjera" u 18:08, slijedi "Dnevnik 2" u 19:00, a zatim napeta dokumentarna serija "Roditeljstvo u životinjskom svijetu" u 20:16. Za ljubitelje kriminalističkih serija tu je "Odvjetnica Matlock" u 21:19, a informativna emisija "Otvoreno" počinje u 22:03.

18:08 Potjera
19:00 Dnevnik 2
20:16 Roditeljstvo u životinjskom svijetu
21:19 Odvjetnica Matlock
22:03 Otvoreno

Foto: HRT

HRT 2

HRT 2 rezerviran je za nogometne fanove! U 20:00 počinje "Nogomet: Americana", a od 20:50 uživo pratite utakmicu SP 2026. između Španjolske i Austrije. Prijenos traje kroz večer, a dodatne analize i emisije prate svaki korak utakmice.

20:00 Nogomet: Americana
20:50 Nogomet, SP 2026.: Španjolska – Austrija (1. pol.)
22:02 Nogomet, SP 2026.: Španjolska – Austrija (2. pol.)

RTL 

RTL večeras nudi dvostruku dozu popularne domaće serije "San snova" od 20:15 i 21:15, a nakon toga informativni "RTL Direkt" u 22:20. Za ljubitelje realityja, "Farma Slovenija" počinje u 23:00.

20:15 San snova
21:15 San snova
22:20 RTL Direkt
23:00 Farma Slovenija

Foto: RTL

NOVA TV 

Nova TV donosi romantične i dramske serije. Nakon "Dnevnika Nove TV" u 19:00, uslijedite "Daleki grad" u 20:20, "Nasljednik" u 21:20 te "Tajne prošlosti" u 22:30. Za kraj večeri, informirajte se uz "Večernje vijesti" u 23:35.

19:00 Dnevnik Nove TV
20:20 Daleki grad
21:20 Nasljednik
22:30 Tajne prošlosti
23:35 Večernje vijesti

Foto: NOVA TV

RTL 2

RTL 2 priprema večer prepunu akcije i kriminalistike. "Chicago u plamenu" počinje u 19:00 i nastavlja se u 19:50, a potom slijedi "Chicago P.D." u 20:45. Ljubitelji napetih zapleta uživat će u "Zločinačkim umovima" od 21:25 i 22:25.

19:00 Chicago u plamenu
20:45 Chicago P.D.
21:25 Zločinački umovi
22:25 Zločinački umovi

DOMA TV 

Doma TV donosi vrhunske kriminalističke i detektivske serije. "Rookie" vas uvodi u večer od 18:00, zatim "Navy CIS" u 19:50, "Tragovi zločina" u 20:45 te dvostruka doza "Sherlock i Watson" od 21:30 i 22:20. Pravi raj za ljubitelje misterija!

18:00 Rookie
19:50 Navy CIS
20:45 Tragovi zločina
21:30 Sherlock i Watson
22:20 Sherlock i Watson

NATHAN FILLION
Foto: Raymond Liu

Večerašnji filmski hitovi

"Dolazak" (Star Movies, 20:05) – Izvanredan znanstveno-fantastični triler s Amy Adams u glavnoj ulozi, o prvom kontaktu čovječanstva s izvanzemaljskom civilizacijom.

"Steve Jobs" (Star Movies, 17:25) – Biografska drama o životu i radu vizionara koji je promijenio svijet tehnologije.

"Opasnost iz dubina" (Star Movies, 22:30) – Napeti triler/horror koji će vas držati na rubu sjedala.

"Poslije zime" (HTV 3, 22:00) – Regionalna drama o prijateljstvu i sazrijevanju, nagrađivana na festivalima.

"Jeste li za ples?" (Nova TV, 23:55) – Romantična drama za opuštanje prije spavanja.

*uz korištenje AI-ja
 

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