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FOTO Petra Dugandžić slavi 50. rođendan: Ljubi 26 godina mlađeg i promijenila je izgled

Petra Dugandžić je posljednjih godina često privlačila pažnju zbog svoje ljubavne priče s nigerijskim nogometašem Makom Nobleom, koji je od nje mlađi 26 godina. Nedavno je otkrila da je promijenila izgled, a danas slavi 50. rođendan. Pogledajte kako se mijenjala.
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FOTO Petra Dugandžić slavi 50. rođendan: Ljubi 26 godina mlađeg i promijenila je izgled
Naša televizijska i kazališna glumica Petra Dugandžić danas slavi 50. rođendan. | Foto: Instagram
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Naša televizijska i kazališna glumica Petra Dugandžić danas slavi 50. rođendan. | Foto: Instagram
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