FOTO Petra Dugandžić slavi 50. rođendan: Ljubi 26 godina mlađeg i promijenila je izgled

Petra Dugandžić je posljednjih godina često privlačila pažnju zbog svoje ljubavne priče s nigerijskim nogometašem Makom Nobleom, koji je od nje mlađi 26 godina. Nedavno je otkrila da je promijenila izgled, a danas slavi 50. rođendan. Pogledajte kako se mijenjala.
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Naša televizijska i kazališna glumica Petra Dugandžić danas slavi 50. rođendan.
| Foto: Instagram
Naša televizijska i kazališna glumica Petra Dugandžić danas slavi 50. rođendan.
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Foto: Instagram
Naša televizijska i kazališna glumica Petra Dugandžić danas slavi 50. rođendan.
| Foto: Instagram
Prije nekoliko dana objavila je fotografije na kojima je otkrila novu frizuru.
| Foto: Instagram/Petra Dugandžić
"Djevojčice, prelijepa si", "Sjajiš", "Bombon", samo su neki od komentara na njezin novi izgled nakon što je odrezala prepoznatljivu dugu kosu.
| Foto: Instagram/Petra Dugandžić
Posljednjih godina plijeni pažnju i zbog supruga koji je od nje mlađu 26 godina. Njihova ljubavna priča započela je tijekom Petrinog putovanja u Afriku, gdje su se upoznali dok je on bio na nogometnom turniru.
| Foto: Instagram/Petra Dugandžić
- Putovala sam u svom aranžmanu, a on je bio na gostovanju sa svojim klubom na nogometnom turniru. Upoznali smo se i kratko družili. Ostali smo u kontaktu putem interneta, mobitelima, na daljinu, bilo je tu i mojih želja da se preselim u Afriku, što je i bio razlog zašto sam otišla na to putovanje. Htjela sam živjeti na obali i vidjeti bih li tamo mogla naći svoj novi dom – u Africi koja me cijeli život jako privlačila - rekla je tom prilikom glumica za Story.
| Foto: Instagram/Petra Dugandžić
Nakon što su neko vrijeme održavali vezu na daljinu, svoju su ljubav odlučili okruniti brakom. Petra je u listopadu 2024. godine otkrila da se udala za Maka Noblea, nigerijskog nogometaša koji je od nje mlađi 26 godina.
| Foto: instagram
Par je morao svladati brojne birokratske prepreke na dva kontinenta, ali su na kraju odlučili živjeti u Hrvatskoj. Prije Maka Noblea, Petra je bila s ugostiteljem Sašom Vrankovićem, za kojeg se udala 2012., a razveli su se početkom 2024. godine.
| Foto: Instagram/Petra Dugandžić
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto Instagram
Foto Instagram/Ida Solbakken
Foto Petar Glebov/PIXSELL.
Foto Damir Spehar/PIXSELL / ilustrativna fotografija
Foto Boris Scitar/PIXSELL - ilustrativna fotografija
Foto privatna arhiva
Foto Boris Scitar/PIXSELL - ilustrativna fotografija
Foto Screenshot Instagram
Foto Screenshot Instagram
Foto Screenshot Instagram
Foto Dalibor Urukalovic/PIXSELL
Foto Boris Scitar/Vecernji list - ilustrativna fotografija
Foto Petar Glebov/PIXSELL
Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL - ilustrativna fotografija
Foto Davor Visnjic/PIXSELL
Foto Petar Glebov/PIXSELL
Foto Matija Sertić
Foto Matija Sertić
Foto Neva Zganec/PIXSELL - ilustrativna fotografija
Foto Neva Zganec/PIXSELL - ilustrativna fotografija
Foto Neva Zganec/PIXSELL - ilustrativna fotografija
Foto Neva Zganec/PIXSELL - ilustrativna fotografija