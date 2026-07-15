Evo što gledati večeras na TV-u

Večeras nas na glavnim TV kanalima očekuje prava poslastica za sve ljubitelje serija, sporta i napetih filmova. Izdvajamo najvažnije sadržaje i preporučujemo što svakako ne smijete propustiti!

HRT 1

HRT 1 donosi večer ispunjenu informativnim i dokumentarnim emisijama, ali i popularnim kvizovima. Nakon "Dnevnika 2" u 19:00, slijedi "Planet Zemlja III: Šume" (20:15), spektakularna dokumentarna serija koja će vas odvesti u čarobni svijet šuma širom planeta. Ljubitelji dramskih serija mogu uživati u "Odvjetnici Matlock" od 21:09, a večer završava zanimljivim dokumentarcem "Joanna Lumley u pustolovini na putu mirodija" u 23:17.

19:00 Dnevnik 2

20:15 Planet Zemlja III: Šume

21:09 Odvjetnica Matlock

23:17 Joanna Lumley u pustolovini na putu mirodija

Foto: Dave Miller

HRT 2

Na HRT 2 večeras je sve u znaku nogometa! Već od 20:00 kreće "Nogomet: Americana, emisija", a zatim u 20:50 prijenos utakmice Engleska – Argentina u sklopu SP 2026. Ako ste ljubitelj nogometnih uzbuđenja, ovo je prijenos koji ne smijete propustiti!

20:00 Nogomet: Americana, emisija

20:50 Engleska – Argentina, SP 2026. (prijenos)

22:02 Engleska – Argentina, 2. poluvrijeme

RTL

RTL večer rezervira za domaću hit-seriju "San snova" s dvije uzastopne epizode od 20:15 i 21:20. Nakon toga, najnovije vijesti iz zemlje i svijeta donosi "RTL Direkt" u 22:25, a za ljubitelje realityja tu je "Farma Slovenija" od 22:55.

20:15 San snova

21:20 San snova

22:25 RTL Direkt

22:55 Farma Slovenija

NOVA TV

Na NOVA TV, večer počinje "Dnevnikom Nove TV" u 19:00, a zatim slijedi omiljena turska serija "Daleki grad" u 20:20. Odmah nakon toga, u 21:15, na rasporedu je dramska serija "Nasljednik", a večer završava uz "Večernje vijesti" i triler film "Opasne vode".

19:00 Dnevnik Nove TV

20:20 Daleki grad

21:15 Nasljednik

23:35 Opasne vode

Foto: ONAT ARPAT

RTL 2

RTL 2 nudi večer ispunjenu akcijom i kriminalističkim dramama. U 20:00 počinje "Chicago P.D.", nakon čega slijede dvije epizode "Zločinačkih umova" od 21:00 i 22:00. Za opuštanje tu su i kultne komedije "Dva i pol muškarca" od 22:50.

20:00 Chicago P.D.

21:00 Zločinački umovi

22:00 Zločinački umovi

22:50 Dva i pol muškarca

Foto: screenshot/Pink Tv

DOMA TV

Doma TV večeras donosi napetu kriminalističku večer! U 19:55 ne propustite "Navy CIS", a zatim slijede dvije epizode serije "Tragovi zločina" od 20:45 i 21:30. Za kraj večeri, tu je "Teški zločini" u 22:25.

19:55 Navy CIS

20:45 Tragovi zločina

21:30 Tragovi zločina

22:25 Teški zločini

Od filmskih hitova večeri izdvajamo

"Putnici" (Star Movies, 20:00) – napeta romantična SF drama s Jennifer Lawrence i Chrisom Prattom o neočekivanom buđenju u svemiru.

"Dan obuke" (Star Movies, 22:25) – kultni triler s Denzelom Washingtonom i Ethanom Hawkeom o jednom danu u životu policajca pod pritiskom.

"Opasne vode" (Nova TV, 23:35) – triler koji će vas držati u neizvjesnosti do posljednje minute.

"Fatimin put" (HTV 3, 14:00, repriza dostupna kasnije) – potresna drama o vjeri i nadi.

"Comancheria" (Star Movies, 02:05, repriza) – hvaljeni triler o dvojici braće koji kreću u očajničku pljačku banaka.

*uz korištenje AI-ja

