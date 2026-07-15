TV PROGRAM ZA SRIJEDU 15. SRPNJA Donosimo pregled najzanimljivijih večernjih emisija, serija i filmova na glavnim domaćim kanalima. Saznajte što gledati večeras
Evo što gledati večeras na TV-u
Večeras nas na glavnim TV kanalima očekuje prava poslastica za sve ljubitelje serija, sporta i napetih filmova. Izdvajamo najvažnije sadržaje i preporučujemo što svakako ne smijete propustiti!
HRT 1
HRT 1 donosi večer ispunjenu informativnim i dokumentarnim emisijama, ali i popularnim kvizovima. Nakon "Dnevnika 2" u 19:00, slijedi "Planet Zemlja III: Šume" (20:15), spektakularna dokumentarna serija koja će vas odvesti u čarobni svijet šuma širom planeta. Ljubitelji dramskih serija mogu uživati u "Odvjetnici Matlock" od 21:09, a večer završava zanimljivim dokumentarcem "Joanna Lumley u pustolovini na putu mirodija" u 23:17.
19:00 Dnevnik 2
20:15 Planet Zemlja III: Šume
21:09 Odvjetnica Matlock
23:17 Joanna Lumley u pustolovini na putu mirodija
HRT 2
Na HRT 2 večeras je sve u znaku nogometa! Već od 20:00 kreće "Nogomet: Americana, emisija", a zatim u 20:50 prijenos utakmice Engleska – Argentina u sklopu SP 2026. Ako ste ljubitelj nogometnih uzbuđenja, ovo je prijenos koji ne smijete propustiti!
20:00 Nogomet: Americana, emisija
20:50 Engleska – Argentina, SP 2026. (prijenos)
22:02 Engleska – Argentina, 2. poluvrijeme
RTL
RTL večer rezervira za domaću hit-seriju "San snova" s dvije uzastopne epizode od 20:15 i 21:20. Nakon toga, najnovije vijesti iz zemlje i svijeta donosi "RTL Direkt" u 22:25, a za ljubitelje realityja tu je "Farma Slovenija" od 22:55.
20:15 San snova
21:20 San snova
22:25 RTL Direkt
22:55 Farma Slovenija
NOVA TV
Na NOVA TV, večer počinje "Dnevnikom Nove TV" u 19:00, a zatim slijedi omiljena turska serija "Daleki grad" u 20:20. Odmah nakon toga, u 21:15, na rasporedu je dramska serija "Nasljednik", a večer završava uz "Večernje vijesti" i triler film "Opasne vode".
19:00 Dnevnik Nove TV
20:20 Daleki grad
21:15 Nasljednik
23:35 Opasne vode
RTL 2
RTL 2 nudi večer ispunjenu akcijom i kriminalističkim dramama. U 20:00 počinje "Chicago P.D.", nakon čega slijede dvije epizode "Zločinačkih umova" od 21:00 i 22:00. Za opuštanje tu su i kultne komedije "Dva i pol muškarca" od 22:50.
20:00 Chicago P.D.
21:00 Zločinački umovi
22:00 Zločinački umovi
22:50 Dva i pol muškarca
DOMA TV
Doma TV večeras donosi napetu kriminalističku večer! U 19:55 ne propustite "Navy CIS", a zatim slijede dvije epizode serije "Tragovi zločina" od 20:45 i 21:30. Za kraj večeri, tu je "Teški zločini" u 22:25.
19:55 Navy CIS
20:45 Tragovi zločina
21:30 Tragovi zločina
22:25 Teški zločini
Od filmskih hitova večeri izdvajamo
"Putnici" (Star Movies, 20:00) – napeta romantična SF drama s Jennifer Lawrence i Chrisom Prattom o neočekivanom buđenju u svemiru.
"Dan obuke" (Star Movies, 22:25) – kultni triler s Denzelom Washingtonom i Ethanom Hawkeom o jednom danu u životu policajca pod pritiskom.
"Opasne vode" (Nova TV, 23:35) – triler koji će vas držati u neizvjesnosti do posljednje minute.
"Fatimin put" (HTV 3, 14:00, repriza dostupna kasnije) – potresna drama o vjeri i nadi.
"Comancheria" (Star Movies, 02:05, repriza) – hvaljeni triler o dvojici braće koji kreću u očajničku pljačku banaka.
*uz korištenje AI-ja
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