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KRAJ LJUBAVI

Pukla ljubav Petra i Anastasije iz 'Gospodina Savršenog'?

Piše 24sata,
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Pukla ljubav Petra i Anastasije iz 'Gospodina Savršenog'?
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Foto: Privatni album
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Ako je suditi prema društvenim mrežama, Anastasia Kaleb i Petar Rašić iz posljednje sezone 'Gospodina Savršenog' više nisu zajedno

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Omiljeni par iz posljednje sezone 'Gospodina Savršenog', Petar Rašić i Anastasia Kaleb, više nisu u vezi, barem ako je suditi po njihovim društvenim mrežama. Naime, 'Savršeni' Petar je sa svog Instagram profila izbrisao sve fotografije na kojima je bio s Anastasijom, a ona je potpuni izbrisala svoj korisnički profil, na kojem je također imala zajedničke fotografije. 

Petar i Anastasia postali su i tema na Redditu, gdje neki korisnici tvrde kako oni već neko vrijeme nisu u vezi, a samo bi se povremeno našli u Zagrebu kako bi se zajedno fotografirali za društvene mreže. 

Foto: Privatni album

Podsjetimo, Petar je u velikom finalu sezone showa posljednju ružu dao upravo Anastasiji. Do te odluke došao je nakon posljednjeg spoja, tijekom kojeg su napokon imali više vremena nasamo i otvoreno razgovarali o svemu što se događalo prethodnih dana.

- Nakon showa nije bilo niti jednog trenutka gdje bih posumnjala u našu povezanost, naprotiv, ona svakim danom postaje sve jača. Hvala svima koji su nas pratili, vjerovali u nas i bili nam podrška. U svakom trenutku bila sam svoja, iskrena, ranjiva i vođena srcem - napisala je Anastasia nakon završetka emitiranja showa na TV-u.

Foto: RTL

Istaknula je tada kako se više ne moraju skrivati te da može podijeliti kako su ona i Petar u 'sretnoj i zdravoj vezi' unatoč preprekama u showu. 

- Vjerovao sam i tijekom showa da će funkcionirati i da je ono što mi imamo stvarno. Tako da nakon showa mi se to sve potvrdilo i pokazalo da je još bolje nego što smo zamišljali - otkrio nam je Petar nakon showa.

Anastasia i Petar zajedno su snimili još jedan show, a riječ je o  'Love Island Adriji', najvećem svjetskom dating showu koji sada stiže u regiju.

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