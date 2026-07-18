Evo što gledati večeras na TV-u

Večeras vas na domaćim TV kanalima očekuje prava poslastica – od napetih trilera, sportskih prijenosa, popularnih serija do romantičnih komedija i obiteljskih hitova. Izdvojili smo najvažnije večernje sadržaje na glavnim kanalima i preporučujemo što svakako ne smijete propustiti!

HRT 1

HRT 1 donosi kombinaciju domaćih serija i filmskih uspješnica. Nakon informativnog "Dnevnika 2" u 19 sati, na rasporedu je izvlačenje "LOTO 7", a u 20:15 uživajte u američkoj romantičnoj komediji "Nešto posuđeno". Za kraj večeri, od 22:49, pogledajte dramu "Vrtlog života".

19:00 Dnevnik 2

20:07 LOTO 7

20:15 Nešto posuđeno

22:49 Vrtlog života

Foto: HRT

HRT 2

Na HRT 2 večer je rezervirana za sport! U 19:00 sati pratite prijenos finala ATP Croatia Open iz Umaga, a od 22:00 "Nogomet: Americana" i zatim utakmicu za 3. mjesto na Svjetskom prvenstvu 2026.

19:00 ATP Croatia Open, Umag - finale, prijenos

22:00 Nogomet: Americana

22:50 Nogomet, SP 2026.: utakmica za 3. mjesto

RTL

RTL donosi pravu filmsku večer! U 20:15 ne propustite napeti triler "Collateral" s Tomom Cruiseom, a odmah nakon toga, od 22:50, na rasporedu je akcijska komedija "Shazam!".

20:15 Collateral

22:50 Shazam!

NOVA TV

NOVA TV priprema dvostruku filmsku poslasticu. U 20:15 gledajte akcijski triler "U sjeni zavjere", a u 22:10 spektakularnu bajku "Lovac i ledena kraljica".

20:15 U sjeni zavjere

22:10 Lovac i ledena kraljica

RTL 2

RTL 2 nudi večer za ljubitelje kriminalističkih serija. Od 20:10 na rasporedu je "Chicago P.D.", a zatim dvije epizode "Zločinačkih umova".

20:10 Chicago P.D.

21:00 Zločinački umovi

22:00 Zločinački umovi

DOMA TV

Doma TV večeras donosi filmsku dozu romantike i komedije. U 20:00 pogledajte "Predigra za brak", a od 21:40 urnebesnu komediju "Svemogući Evan".

20:00 Predigra za brak

21:40 Svemogući Evan

Top 5 filmskih hitova večeri

"Sve njegove žene" (Star Movies, 20:05) – Romantična komedija u kojoj muškarac pokušava balansirati između više žena.

"Oči širom zatvorene" (Star Movies, 22:45) – Kultni triler Stanleyja Kubricka s Tomom Cruiseom i Nicole Kidman.

Foto: Fredrik Varfjell/NTB/profimedia

"Mjesto pod suncem" (HTV 3, 18:30) – Klasična drama o ljubavi i ambiciji.

"Plavi baršun" (HTV 3, 22:42) – Kultni triler Davida Lyncha, mračan i intrigantan.

"Ako ostanem" (Doma TV, 18:00 i 23:20) – Emotivna drama o mladoj glazbenici koja se bori za život nakon nesreće

*uz korištenje AI-ja

