TV PROGRAM ZA SUBOTU 18. SRPNJA Donosimo pregled najzanimljivijih večernjih emisija i filmova na glavnim domaćim kanalima. Saznajte što gledati večeras od 18 do 23 sata
Evo što gledati večeras na TV-u
Večeras vas na domaćim TV kanalima očekuje prava poslastica – od napetih trilera, sportskih prijenosa, popularnih serija do romantičnih komedija i obiteljskih hitova. Izdvojili smo najvažnije večernje sadržaje na glavnim kanalima i preporučujemo što svakako ne smijete propustiti!
HRT 1
HRT 1 donosi kombinaciju domaćih serija i filmskih uspješnica. Nakon informativnog "Dnevnika 2" u 19 sati, na rasporedu je izvlačenje "LOTO 7", a u 20:15 uživajte u američkoj romantičnoj komediji "Nešto posuđeno". Za kraj večeri, od 22:49, pogledajte dramu "Vrtlog života".
19:00 Dnevnik 2
20:07 LOTO 7
20:15 Nešto posuđeno
22:49 Vrtlog života
HRT 2
Na HRT 2 večer je rezervirana za sport! U 19:00 sati pratite prijenos finala ATP Croatia Open iz Umaga, a od 22:00 "Nogomet: Americana" i zatim utakmicu za 3. mjesto na Svjetskom prvenstvu 2026.
19:00 ATP Croatia Open, Umag - finale, prijenos
22:00 Nogomet: Americana
22:50 Nogomet, SP 2026.: utakmica za 3. mjesto
RTL
RTL donosi pravu filmsku večer! U 20:15 ne propustite napeti triler "Collateral" s Tomom Cruiseom, a odmah nakon toga, od 22:50, na rasporedu je akcijska komedija "Shazam!".
20:15 Collateral
22:50 Shazam!
NOVA TV
NOVA TV priprema dvostruku filmsku poslasticu. U 20:15 gledajte akcijski triler "U sjeni zavjere", a u 22:10 spektakularnu bajku "Lovac i ledena kraljica".
20:15 U sjeni zavjere
22:10 Lovac i ledena kraljica
RTL 2
RTL 2 nudi večer za ljubitelje kriminalističkih serija. Od 20:10 na rasporedu je "Chicago P.D.", a zatim dvije epizode "Zločinačkih umova".
20:10 Chicago P.D.
21:00 Zločinački umovi
22:00 Zločinački umovi
DOMA TV
Doma TV večeras donosi filmsku dozu romantike i komedije. U 20:00 pogledajte "Predigra za brak", a od 21:40 urnebesnu komediju "Svemogući Evan".
20:00 Predigra za brak
21:40 Svemogući Evan
Top 5 filmskih hitova večeri
"Sve njegove žene" (Star Movies, 20:05) – Romantična komedija u kojoj muškarac pokušava balansirati između više žena.
"Oči širom zatvorene" (Star Movies, 22:45) – Kultni triler Stanleyja Kubricka s Tomom Cruiseom i Nicole Kidman.
"Mjesto pod suncem" (HTV 3, 18:30) – Klasična drama o ljubavi i ambiciji.
"Plavi baršun" (HTV 3, 22:42) – Kultni triler Davida Lyncha, mračan i intrigantan.
"Ako ostanem" (Doma TV, 18:00 i 23:20) – Emotivna drama o mladoj glazbenici koja se bori za život nakon nesreće
*uz korištenje AI-ja
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