Obavijesti

Galerija

Komentari 9
OTKRILA I TAJNU MRŠAVLJENJA

Kolinda se hvalila loptom, a svi su gledali u njenu nikad vitkiju figuru: Evo kako se mijenjala

Bivša hrvatska predsjednica Kolinda Grabar Kitarović na društvenim se mrežama pohvalila dragocjenim kolekcionarskim primjerkom, a mnogi su komentirali njen stas
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu
Kolinda se hvalila loptom, a svi su gledali u njenu nikad vitkiju figuru: Evo kako se mijenjala
Kolinda Grabar Kitarović, bivša predsjednica Hrvatske, podijelila je na društvenim mrežama uspomenu sa Svjetskog nogometnog prvenstva u Katru. Naime, objavila je, uoči nedjeljnog finala, fotografiju službene FIFA-ine lopte iz Katara 2022. godine koju su joj potpisali Lionel Messi i Kylian Mbappé. | Foto: Facebook
1/117
Kolinda Grabar Kitarović, bivša predsjednica Hrvatske, podijelila je na društvenim mrežama uspomenu sa Svjetskog nogometnog prvenstva u Katru. Naime, objavila je, uoči nedjeljnog finala, fotografiju službene FIFA-ine lopte iz Katara 2022. godine koju su joj potpisali Lionel Messi i Kylian Mbappé. | Foto: Facebook
Komentari 9

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026