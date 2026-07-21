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Evo što gledati večeras na TV-u

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
Evo što gledati večeras na TV-u
Foto: HRT
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TV PROGRAM ZA PONEDJELJAK 21. SRPNJA Donosimo vam pregled najvažnijih večernjih emisija i filmova na glavnim hrvatskim TV kanalima. Saznajte što ne smijete propustiti i koji vas filmski hitovi čekaju večeras!

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Večeras nas očekuje uzbudljiv TV program na glavnim hrvatskim kanalima! Sportski spektakl, napete serije, intrigantni dokumentarci i blockbuster filmovi garantiraju zabavu za cijelu obitelj. Evo što ne smijete propustiti!

HRT 1

HRT 1 donosi večer edukacije i drame. Nakon informativnog "Dnevnika 2" u 19:00, na rasporedu je nastavak spektakularne dokumentarne serije "Planet Zemlja III: Junaci" u 20:12, koja će vas povesti na putovanje kroz nevjerojatne priče iz prirode. Od 21:09 slijedi nova epizoda serije "Ritam srca", dok je za ljubitelje dokumentaraca tu "Serijski brijači - Velika Britanija" u 22:08.

19:00 Dnevnik 2
20:12 Planet Zemlja III: Junaci
21:09 Ritam srca
22:08 Serijski brijači - Velika Britanija

Foto: HRT

HRT 2

Na HRT 2 večeras dominira kriminalistička drama i film. U 19:21 zabavite se uz "Tko želi biti milijunaš?", a od 20:15 slijedi nova epizoda serije "Tandem". Vrhunac večeri je film "Profesor i luđak" u 21:11, biografska drama s Melom Gibsonom i Seanom Pennom u glavnim ulogama.

19:21 Tko želi biti milijunaš?
20:15 Tandem
21:11 Profesor i luđak

Foto: HRT, screenshot

RTL 

RTL večeras postaje sportski centar – u 19:50 gledajte prijenos utakmice UEFA Lige prvaka: FC Thun - GNK Dinamo! Nakon nogometnog uzbuđenja slijede "RTL Direkt" u 21:45 i reality show "Farma Slovenija" od 22:25.

19:50 UEFA Liga prvaka: FC Thun - GNK Dinamo
21:45 RTL Direkt
22:25 Farma Slovenija

NOVA TV 

NOVA TV nudi večer uz omiljene domaće dramske serije. Nakon "Dnevnika Nove TV" u 19:00, u 20:20 slijedi "Daleki grad", a potom "Nasljednik" u 21:15 i "Tajne prošlosti" u 22:20. Za informativni završetak tu su "Večernje vijesti" u 23:15.

19:00 Dnevnik Nove TV
20:20 Daleki grad
21:15 Nasljednik
22:20 Tajne prošlosti

Foto: PROMO

RTL 2

RTL 2 večer rezervira za ljubitelje akcije i kriminalistike. Od 18:50 gledajte "Chicago u plamenu", nakon čega slijedi "Chicago P.D." u 20:20, a zatim dvije epizode "Zločinačkih umova" od 21:00. Za kraj večeri, doza humora uz "Dva i pol muškarca".

18:50 Chicago u plamenu
20:20 Chicago P.D.
21:00 Zločinački umovi
22:30 Dva i pol muškarca

Foto: screenshot/Pink Tv

DOMA TV 

Doma TV donosi popularne američke serije. U 18:10 i 19:00 pratite "Rookie", a od 19:50 "Navy CIS". U 20:45 i 21:30 na rasporedu su dvije epizode serije "Tragovi zločina", dok je za kasnovečernje gledanje tu "Čistačica" u 22:20.

18:10 Rookie
19:00 Rookie
19:50 Navy CIS
20:45 Tragovi zločina
21:30 Tragovi zločina
22:20 Čistačica

Filmski hitovi večeri 

"Sumrak saga: Mladi mjesec" (Star Movies, 20:05) – nastavak kultne romantične sage o vampirima i vukodlacima.

"Tajni prozor" (Star Movies, 22:45) – napeti triler s Johnnyjem Deppom u glavnoj ulozi.

"Vječni ciklus komedije: Škrtac" (HTV 3, 22:00) – klasična francuska komedija za ljubitelje europskog filma.

"Ispod površine" (Star Movies, 00:25) – horor-triler za one koji vole napetost do kasno u noć.

*uz korištenje AI-ja
 

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