Damir Šaban glumio je Mazala Vrageca u seriji 'Smogovci'. Glumio ga je svih šest sezona, od 1982. do 1997. godine...
Preminuo Damir Šaban (68), popularni Mazalo iz Smogovaca
U utorak je preminuo Damir Šaban, glumac kojeg mnogi pamte po ulozi Mazala Vrageca u legendarnoj seriji 'Smogovci'. Imao je 68 godina. Kako doznajemo, glumcu je pozlilo na ulici u zagrebačkom kvartu Trešnjevka.
Šaban je rođen 18. ožujka 1958. godine u Zagrebu te je bio kazališni, televizijski i filmski glumac. Diplomirao je glumu na Akademiji dramskih umjetnosti 1980. godine.
Bio je član kazališne skupine 'Akter' i kazališta Trešnja, a od 1990. bio je i član Zagrebačkog kazališta mladih.
Tijekom svoje karijere ostvario je i brojne televizijske i filmske uloge. Osim Mazala u 'Smogovcima', kojeg je glumio u svih šest sezona od 1982. do 1997. godine, publika ga je mogla gledati u serijama kao što su 'Dnevnik velikog Perice', 'Crno-bijeli svijet', 'Bitange i princeze'...
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