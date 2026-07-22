Saznajte što vas večeras 22. srpnja očekuje na glavnim TV kanalima! Donosimo pregled najvažnijih večernjih emisija i filmova koje ne smijete propustiti.
Evo što gledati večeras na TV-u
Večeras nas na domaćim TV kanalima očekuje prava poslastica za sve ljubitelje kvizova, serija, akcije i romantike! Pripremite kokice i zabilježite najvažnije termine jer donosimo pregled najzanimljivijih večernjih sadržaja na glavnim kanalima te filmske preporuke dana.
HRT 1
HRT 1 večeras nudi kombinaciju informativnog, dokumentarnog i dramskog sadržaja. Nakon popularnog kviza "Potjera" i Dnevnika, u 20:15 možete pogledati specijal o snimanju spektakularne dokumentarne serije "Planet Zemlja III". Za ljubitelje drame, nova epizoda serije "Ritam srca" počinje u 21:11.
18:10 Potjera
19:00 Dnevnik 2
20:15 Planet Zemlja III: Kako je sniman Planet Zemlja III
21:11 Ritam srca
HRT 2
HRT 2 donosi napetost i znanje! U 19:15 očekuje vas "Tko želi biti milijunaš?", a zatim slijedi kriminalistička serija "Tandem" u 20:14. Prava filmska poslastica večeri je povijesna drama "Eiffel" u 21:05.
19:15 Tko želi biti milijunaš?
20:14 Tandem
21:05 Eiffel
RTL
RTL večer rezervira za domaću seriju "San snova" u 20:15, nakon čega slijedi zabavni show "Direktor svemira" u 21:20. Za kraj večeri, informativni "RTL Direkt".
20:15 San snova
21:20 Direktor svemira
22:35 RTL Direkt
NOVA TV
NOVA TV nastavlja s omiljenim serijama. U 20:20 ne propustite "Daleki grad", a odmah potom "Nasljednik" u 21:15 te "Tajne prošlosti" u 22:20. Za ljubitelje kasnovečernje romantike, tu je film "Sam & Kate" od 23:45.
20:20 Daleki grad
21:15 Nasljednik
22:20 Tajne prošlosti
23:45 Sam & Kate
RTL 2
RTL 2 donosi večer punu akcije i kriminalistike! Od 20:00 gledajte "Chicago P.D.", a zatim dvostruku dozu serije "Zločinački umovi" od 21:00. Za kraj, malo smijeha uz "Dva i pol muškarca".
20:00 Chicago P.D.
21:00 Zločinački umovi
22:45 Dva i pol muškarca
DOMA TV
DOMA TV klasično nudi napete kriminalističke serije. "Navy CIS" u 19:55, zatim "Tragovi zločina" u 20:40 i 21:25, a večer završava uz "Čistačicu" u 22:15.
19:55 Navy CIS
20:40 Tragovi zločina
21:25 Tragovi zločina
22:15 Čistačica
Filmske preporuke večeri:
- 20:05 Star Movies – "Sumrak saga: Pomrčina" – Treći nastavak planetarno popularne vampirske romanse s Kristen Stewart i Robertom Pattinsonom.
- 21:05 HRT 2 – "Eiffel" – Povijesna drama o gradnji slavnog Eiffelovog tornja i ljubavi koja je inspirirala Gustavea Eiffela.
- 22:00 HTV 3 – "Hannah i njezine sestre" – Kultna komedija-dramu Woodyja Allena s impresivnom glumačkom postavom.
- 22:35 Star Movies – "Zdrpi i briši" – Britanska kriminalistička komedija Guya Ritchieja, prepuna akcije i crnog humora.
- 23:45 Nova TV – "Sam & Kate" – Topla romantična komedija s Dustinom Hoffmanom i Sissy Spacek o životnim počecima i novim šansama.
*uz korištenje AI-ja
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