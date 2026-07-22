Evo što gledati večeras na TV-u

Večeras nas na domaćim TV kanalima očekuje prava poslastica za sve ljubitelje kvizova, serija, akcije i romantike! Pripremite kokice i zabilježite najvažnije termine jer donosimo pregled najzanimljivijih večernjih sadržaja na glavnim kanalima te filmske preporuke dana.

HRT 1

HRT 1 večeras nudi kombinaciju informativnog, dokumentarnog i dramskog sadržaja. Nakon popularnog kviza "Potjera" i Dnevnika, u 20:15 možete pogledati specijal o snimanju spektakularne dokumentarne serije "Planet Zemlja III". Za ljubitelje drame, nova epizoda serije "Ritam srca" počinje u 21:11.

18:10 Potjera

19:00 Dnevnik 2

20:15 Planet Zemlja III: Kako je sniman Planet Zemlja III

21:11 Ritam srca

HRT 2

HRT 2 donosi napetost i znanje! U 19:15 očekuje vas "Tko želi biti milijunaš?", a zatim slijedi kriminalistička serija "Tandem" u 20:14. Prava filmska poslastica večeri je povijesna drama "Eiffel" u 21:05.

19:15 Tko želi biti milijunaš?

20:14 Tandem

21:05 Eiffel

Foto: HRT

RTL

RTL večer rezervira za domaću seriju "San snova" u 20:15, nakon čega slijedi zabavni show "Direktor svemira" u 21:20. Za kraj večeri, informativni "RTL Direkt".

20:15 San snova

21:20 Direktor svemira

22:35 RTL Direkt

Foto: RTL

NOVA TV

NOVA TV nastavlja s omiljenim serijama. U 20:20 ne propustite "Daleki grad", a odmah potom "Nasljednik" u 21:15 te "Tajne prošlosti" u 22:20. Za ljubitelje kasnovečernje romantike, tu je film "Sam & Kate" od 23:45.

20:20 Daleki grad

21:15 Nasljednik

22:20 Tajne prošlosti

23:45 Sam & Kate

Foto: ONAT ARPAT

RTL 2

RTL 2 donosi večer punu akcije i kriminalistike! Od 20:00 gledajte "Chicago P.D.", a zatim dvostruku dozu serije "Zločinački umovi" od 21:00. Za kraj, malo smijeha uz "Dva i pol muškarca".

20:00 Chicago P.D.

21:00 Zločinački umovi

22:45 Dva i pol muškarca

DOMA TV

DOMA TV klasično nudi napete kriminalističke serije. "Navy CIS" u 19:55, zatim "Tragovi zločina" u 20:40 i 21:25, a večer završava uz "Čistačicu" u 22:15.

19:55 Navy CIS

20:40 Tragovi zločina

21:25 Tragovi zločina

22:15 Čistačica

Filmske preporuke večeri:

- 20:05 Star Movies – "Sumrak saga: Pomrčina" – Treći nastavak planetarno popularne vampirske romanse s Kristen Stewart i Robertom Pattinsonom.

- 21:05 HRT 2 – "Eiffel" – Povijesna drama o gradnji slavnog Eiffelovog tornja i ljubavi koja je inspirirala Gustavea Eiffela.

- 22:00 HTV 3 – "Hannah i njezine sestre" – Kultna komedija-dramu Woodyja Allena s impresivnom glumačkom postavom.

- 22:35 Star Movies – "Zdrpi i briši" – Britanska kriminalistička komedija Guya Ritchieja, prepuna akcije i crnog humora.

- 23:45 Nova TV – "Sam & Kate" – Topla romantična komedija s Dustinom Hoffmanom i Sissy Spacek o životnim počecima i novim šansama.

*uz korištenje AI-ja

