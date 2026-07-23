Evo što gledati večeras na TV-u

Večeras nas na domaćim TV kanalima očekuje prava poslastica za sve ljubitelje kvalitetnog programa! Od napetih kriminalističkih serija, dramskih hitova do filmskih trilera – donosimo vam pregled najvažnijeg sadržaja od 18 do 23 sata na glavnim kanalima, uz najbolje filmske preporuke večeri.

HRT 1

HRT 1 donosi kombinaciju informativnog i dokumentarnog sadržaja, ali i popularne serije. Nakon kviza "Potjera" i Dnevnika 2, slijedi zanimljiv dokumentarac o Tajlandu, a potom nova epizoda serije "Ritam srca".

18:07 Potjera

19:00 Dnevnik 2

20:15 Kui Buri - Skroviti raj Tajlanda (dokumentarni film)

21:11 Ritam srca

22:03 Serijski brijači - Južna Koreja (dokumentarna serija)

Foto: HRT

HRT 2

Na HRT 2 večer započinje kulinarsko-dokumentarnim sadržajem, a od 19:19 gledatelji mogu testirati svoje znanje u "Tko želi biti milijunaš?". Prava poslastica slijedi u 21:10 uz američki film "Ljetna avantura".

18:12 Fino i vino

19:19 Tko želi biti milijunaš?

20:15 Tandem (krimi serija)

21:10 Ljetna avantura (američki film)

22:59 Nesigurno utočište (triler serija)

Foto: HRT

RTL

RTL večer rezervira za domaću seriju "San snova" u udarnom terminu, a potom slijedi zabavni show "Direktor svemira". Za kraj večeri, na rasporedu je napeta drama temeljena na istinitoj priči – film "33".

19:00 RTL Danas

20:20 San snova

21:20 Direktor svemira

22:40 RTL Direkt

23:15 33 (drama, povijesni film)

Foto: rtl

NOVA TV

Nova TV nastavlja s popularnim domaćim serijama. "Daleki grad" i "Nasljednik" drže gledatelje prikovane uz ekrane, a kasno navečer slijedi triler "Voajeri".

18:05 Čista ljubav

19:00 Dnevnik Nove TV

20:20 Daleki grad

21:20 Nasljednik

23:50 Voajeri (triler, drama)

Foto: Nova TV

RTL 2

RTL 2 nudi večer za ljubitelje akcije i krimića – "Chicago u plamenu", "Chicago P.D." i "Zločinački umovi" garantiraju napetost do kasno u noć.

18:25 Chicago u plamenu

20:05 Chicago P.D.

21:00 Zločinački umovi

22:40 Dva i pol muškarca

DOMA TV

Doma TV donosi miks kriminalističkih i akcijskih serija, s posebnim naglaskom na "Navy CIS" i "Tragovi zločina" u udarnom terminu, a kasnije navečer "Čistačica" i "Rookie".

18:05 Rookie

19:55 Navy CIS

20:40 Tragovi zločina

21:25 Tragovi zločina

22:20 Čistačica

Foto: Raymond Liu

Filmske preporuke večeri

19:50 Star Movies: "Sumrak saga: Praskozorje" – nastavak popularne vampirske sage, idealan za ljubitelje romantike i fantastike.

22:20 Star Movies: "Dva lica siječnja" – napeti triler smješten u Grčku s Kirsten Dunst i Viggom Mortensenom.

22:01 HTV 3: "Filmovi Clinta Eastwooda: Istjerivač pravde" – klasik akcijskog žanra za prave filmofile.

23:50 Nova TV: "Voajeri" – intrigantni triler o tajnama i opsesijama.

21:10 HRT 2: "Ljetna avantura" – romantična komedija za opuštanje uz laganu večer.

*uz korištenje AI-ja

