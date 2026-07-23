Donosimo pregled najvažnijih večernjih emisija, serija i filmova na glavnim hrvatskim kanalima. Saznajte što gledati večeras 23. srpnja od 18 do 23 sata i ne propustite filmske preporuke za pravu TV večer!
Evo što gledati večeras na TV-u
Večeras nas na domaćim TV kanalima očekuje prava poslastica za sve ljubitelje kvalitetnog programa! Od napetih kriminalističkih serija, dramskih hitova do filmskih trilera – donosimo vam pregled najvažnijeg sadržaja od 18 do 23 sata na glavnim kanalima, uz najbolje filmske preporuke večeri.
HRT 1
HRT 1 donosi kombinaciju informativnog i dokumentarnog sadržaja, ali i popularne serije. Nakon kviza "Potjera" i Dnevnika 2, slijedi zanimljiv dokumentarac o Tajlandu, a potom nova epizoda serije "Ritam srca".
18:07 Potjera
19:00 Dnevnik 2
20:15 Kui Buri - Skroviti raj Tajlanda (dokumentarni film)
21:11 Ritam srca
22:03 Serijski brijači - Južna Koreja (dokumentarna serija)
HRT 2
Na HRT 2 večer započinje kulinarsko-dokumentarnim sadržajem, a od 19:19 gledatelji mogu testirati svoje znanje u "Tko želi biti milijunaš?". Prava poslastica slijedi u 21:10 uz američki film "Ljetna avantura".
18:12 Fino i vino
19:19 Tko želi biti milijunaš?
20:15 Tandem (krimi serija)
21:10 Ljetna avantura (američki film)
22:59 Nesigurno utočište (triler serija)
RTL
RTL večer rezervira za domaću seriju "San snova" u udarnom terminu, a potom slijedi zabavni show "Direktor svemira". Za kraj večeri, na rasporedu je napeta drama temeljena na istinitoj priči – film "33".
19:00 RTL Danas
20:20 San snova
21:20 Direktor svemira
22:40 RTL Direkt
23:15 33 (drama, povijesni film)
NOVA TV
Nova TV nastavlja s popularnim domaćim serijama. "Daleki grad" i "Nasljednik" drže gledatelje prikovane uz ekrane, a kasno navečer slijedi triler "Voajeri".
18:05 Čista ljubav
19:00 Dnevnik Nove TV
20:20 Daleki grad
21:20 Nasljednik
23:50 Voajeri (triler, drama)
RTL 2
RTL 2 nudi večer za ljubitelje akcije i krimića – "Chicago u plamenu", "Chicago P.D." i "Zločinački umovi" garantiraju napetost do kasno u noć.
18:25 Chicago u plamenu
20:05 Chicago P.D.
21:00 Zločinački umovi
22:40 Dva i pol muškarca
DOMA TV
Doma TV donosi miks kriminalističkih i akcijskih serija, s posebnim naglaskom na "Navy CIS" i "Tragovi zločina" u udarnom terminu, a kasnije navečer "Čistačica" i "Rookie".
18:05 Rookie
19:55 Navy CIS
20:40 Tragovi zločina
21:25 Tragovi zločina
22:20 Čistačica
Filmske preporuke večeri
19:50 Star Movies: "Sumrak saga: Praskozorje" – nastavak popularne vampirske sage, idealan za ljubitelje romantike i fantastike.
22:20 Star Movies: "Dva lica siječnja" – napeti triler smješten u Grčku s Kirsten Dunst i Viggom Mortensenom.
22:01 HTV 3: "Filmovi Clinta Eastwooda: Istjerivač pravde" – klasik akcijskog žanra za prave filmofile.
23:50 Nova TV: "Voajeri" – intrigantni triler o tajnama i opsesijama.
21:10 HRT 2: "Ljetna avantura" – romantična komedija za opuštanje uz laganu večer.
*uz korištenje AI-ja
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