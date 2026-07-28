Donosimo pregled najvažnijih večernjih emisija i filmova na glavnim TV kanalima u utorak 28. srpnja. Dinamo, napeti krimići, akcija i hit filmovi očekuju vas večeras na malim ekranima!
Evo što gledati večeras na TV-u
Večeras nas očekuje prava TV poslastica – od nogometnih uzbuđenja do akcijskih filmova i napetih kriminalističkih serija. Pogledajte što ne smijete propustiti na glavnim kanalima i odaberite svoj program za idealnu večer pred ekranom!
HRT 1
HRT 1 donosi večer prepunu zanimljivih dokumentaraca i dramskih serija. Nakon informativnih emisija, uživajte u spektakularnim pričama s egzotičnih otoka i novoj epizodi dramske serije "Ritam srca". Za kraj večeri, tu su "Svjetla pozornice" i zanimljive minute s Anthonyjem Bourdainom.
18:05 Potjera
19:00 Dnevnik 2
20:12 Legendarna otočja Indijskog oceana: Maldivi
21:08 Ritam srca
22:08 Svjetla pozornice: Šezdesete
HRT 2
HRT 2 večeras nudi odličnu kombinaciju kviza, francuske kriminalističke serije i ekskluzivnog filma o požaru u Notre Dameu. Ljubitelji drame i misterija doći će na svoje!
19:21 Tko želi biti milijunaš?
20:15 Tandem
21:07 Notre Dame u plamenu (film)
22:58 Mala Ptica
RTL
RTL je rezervirao večer za nogometne fanove – Dinamo igra protiv Thuna u kvalifikacijama za Ligu prvaka! Nakon sportskog spektakla slijedi "RTL Direkt" i kultni akcijski film "Tango i Cash".
19:50 UEFA Liga prvaka: Dinamo – Thun
21:45 RTL Direkt
22:25 Tango i Cash (akcijski film)
NOVA TV
Nova TV donosi nove epizode omiljenih domaćih serija, a kasnije navečer na rasporedu je crna komedija "Luda djevojačka". Pratite "Daleki grad" i "Nasljednika" ili se nasmijte uz kasnonoćni film!
18:05 Čista ljubav
19:00 Dnevnik Nove TV
20:20 Daleki grad
21:15 Nasljednik
23:35 Luda djevojačka (film)
RTL 2
RTL 2 tradicionalno nudi večer uz hit serije iz Chicaga i napete kriminalističke priče. Za ljubitelje humora, kasnije su tu "Dva i pol muškarca" i "Prijatelji".
18:00 Hitna: Chicago
19:40 Chicago u plamenu
20:20 Chicago P.D.
21:00 Zločinački umovi
22:30 Dva i pol muškarca
DOMA TV
Doma TV nudi večer za ljubitelje krimića i akcije – "Navy CIS" i "Tragovi zločina" vode vas kroz uzbudljive slučajeve, a "Rookie" donosi dozu svježeg policijskog humora i akcije.
18:10 Rookie
19:55 Navy CIS
20:40 Navy CIS
21:25 Tragovi zločina
22:15 Tragovi zločina
Filmski hitovi večeri
20:00 Čudesni Spider-Man 2 (Star Movies) – Spektakularna akcija i nevjerojatni efekti u nastavku popularnog superjunačkog serijala.
21:07 Notre Dame u plamenu (HRT 2) – Potresna drama o spašavanju slavne katedrale.
22:25 Tango i Cash (RTL) – Sylvester Stallone i Kurt Russell u kultnoj akcijskoj komediji.
22:55 Babylon A.D. (Star Movies) – Vin Diesel u futurističkoj akciji punoj adrenalina.
23:35 Luda djevojačka (Nova TV) – Crna komedija o najluđoj djevojačkoj zabavi.
*uz korištenje AI-ja
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