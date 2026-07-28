Evo što gledati večeras na TV-u

Večeras nas očekuje prava TV poslastica – od nogometnih uzbuđenja do akcijskih filmova i napetih kriminalističkih serija. Pogledajte što ne smijete propustiti na glavnim kanalima i odaberite svoj program za idealnu večer pred ekranom!

HRT 1

HRT 1 donosi večer prepunu zanimljivih dokumentaraca i dramskih serija. Nakon informativnih emisija, uživajte u spektakularnim pričama s egzotičnih otoka i novoj epizodi dramske serije "Ritam srca". Za kraj večeri, tu su "Svjetla pozornice" i zanimljive minute s Anthonyjem Bourdainom.

18:05 Potjera

19:00 Dnevnik 2

20:12 Legendarna otočja Indijskog oceana: Maldivi

21:08 Ritam srca

22:08 Svjetla pozornice: Šezdesete

Foto: HRTi/Screenshot

HRT 2

HRT 2 večeras nudi odličnu kombinaciju kviza, francuske kriminalističke serije i ekskluzivnog filma o požaru u Notre Dameu. Ljubitelji drame i misterija doći će na svoje!

19:21 Tko želi biti milijunaš?

20:15 Tandem

21:07 Notre Dame u plamenu (film)

22:58 Mala Ptica

RTL

RTL je rezervirao večer za nogometne fanove – Dinamo igra protiv Thuna u kvalifikacijama za Ligu prvaka! Nakon sportskog spektakla slijedi "RTL Direkt" i kultni akcijski film "Tango i Cash".

19:50 UEFA Liga prvaka: Dinamo – Thun

21:45 RTL Direkt

22:25 Tango i Cash (akcijski film)

Foto: Nova TV

NOVA TV

Nova TV donosi nove epizode omiljenih domaćih serija, a kasnije navečer na rasporedu je crna komedija "Luda djevojačka". Pratite "Daleki grad" i "Nasljednika" ili se nasmijte uz kasnonoćni film!

18:05 Čista ljubav

19:00 Dnevnik Nove TV

20:20 Daleki grad

21:15 Nasljednik

23:35 Luda djevojačka (film)

Foto: ONAT ARPAT

RTL 2

RTL 2 tradicionalno nudi večer uz hit serije iz Chicaga i napete kriminalističke priče. Za ljubitelje humora, kasnije su tu "Dva i pol muškarca" i "Prijatelji".

18:00 Hitna: Chicago

19:40 Chicago u plamenu

20:20 Chicago P.D.

21:00 Zločinački umovi

22:30 Dva i pol muškarca

DOMA TV

Doma TV nudi večer za ljubitelje krimića i akcije – "Navy CIS" i "Tragovi zločina" vode vas kroz uzbudljive slučajeve, a "Rookie" donosi dozu svježeg policijskog humora i akcije.

18:10 Rookie

19:55 Navy CIS

20:40 Navy CIS

21:25 Tragovi zločina

22:15 Tragovi zločina

Foto: Raymond Liu

Filmski hitovi večeri

20:00 Čudesni Spider-Man 2 (Star Movies) – Spektakularna akcija i nevjerojatni efekti u nastavku popularnog superjunačkog serijala.

21:07 Notre Dame u plamenu (HRT 2) – Potresna drama o spašavanju slavne katedrale.

22:25 Tango i Cash (RTL) – Sylvester Stallone i Kurt Russell u kultnoj akcijskoj komediji.

22:55 Babylon A.D. (Star Movies) – Vin Diesel u futurističkoj akciji punoj adrenalina.

23:35 Luda djevojačka (Nova TV) – Crna komedija o najluđoj djevojačkoj zabavi.

*uz korištenje AI-ja

