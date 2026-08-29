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Evo što gledati večeras na TV-u

Piše 24sata,
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Evo što gledati večeras na TV-u
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Donosimo pregled najzanimljivijih večernjih emisija i filmova na glavnim TV kanalima. Provjerite što vas očekuje na HRT 1, HRT 2, RTL, Nova TV, RTL 2 i Doma TV te otkrijte koje filmske hitove ne smijete propustiti

Admiral

Večeras vas na malim ekranima očekuje prava poslastica - od romantičnih komedija, napetih akcijskih trilera do zanimljivih dokumentaraca i serija. Za vas smo izdvojili najvažnije događaje na glavnim kanalima i nekoliko filmskih hitova koje ne smijete propustiti!

HRT 1

HRT 1 donosi pravu filmsku večer za ljubitelje romantičnih komedija i povijesne drame. Nakon informativnog "Dnevnika 2" u 19:00, uslijedit će popularna romantična komedija "Kad je Harry sreo Sally" u 20:15, a kasnije večeras pogledajte i dokumentarac o glazbenoj legendi Dolly Parton.

Foto: Cathal McNaughton

19:00 Dnevnik 2
20:15 Kad je Harry sreo Sally
21:53 Dolly Parton još odjekuje

HRT 2

Na HRT 2 večer je rezervirana za putopisne i kulinarske dokumentarce. U 20:15 uživajte u "Putovanjima Agathe Christie sa Sir Davidom Suchetom: Kanada", a potom slijedi kulinarsko-putopisna avantura "Gordonovo, Ginovo i Fredovo putovanje" u 21:06. Za kraj večeri, tu je i zanimljiv dokumentarac o Danielu Radcliffeu.

20:15 Putovanja Agathe Christie sa Sir Davidom Suchetom: Kanada
21:06 Gordonovo, Ginovo i Fredovo putovanje
22:57 Znaš li tko si? Daniel Radcliffe

RTL

RTL večeras nudi pravu akcijsku zabavu! U 20:15 na rasporedu je spektakularni SF triler "Geostorm", dok vas u 22:25 očekuje četvrti nastavak popularne franšize "Smrtonosno oružje" s Melom Gibsonom i Dannyjem Gloverom.

Foto: Facebook/Screenshot/Sunshine Coast Snake Catchers 24/7

20:15 Geostorm
22:25 Smrtonosno oružje 4

Nova TV

Nova TV donosi dva akcijska filma za uzbudljiv subotnji večernji provod. U 20:15 pogledajte "Dani gnjeva", a od 22:30 "Osvetnik" – idealan izbor za ljubitelje napetih priča i adrenalina.

20:15 Dani gnjeva
22:30 Osvetnik

RTL 2

RTL 2 će vas zabaviti odličnim serijama – od akcije i drame do kriminalističkih priča. U 20:10 ne propustite "Chicago u plamenu", a zatim slijede dvije epizode "Zločinačkih umova".

20:10 Chicago u plamenu
21:00 Zločinački umovi
22:00 Zločinački umovi

Doma TV

Doma TV večer započinje filmskom dramom "Djevojka iz močvare" u 20:00, a zatim slijedi emotivna komedija "Ovdje i danas" u 22:10. Ove priče o ljubavi, odrastanju i prijateljstvu odličan su izbor za subotnju večer.

20:00 Djevojka iz močvare
22:10 Ovdje i danas

Filmski hitovi večeri (izvan glavnih kanala):

  • "Začin za brak" (Star Movies, 20:05) – Topla komedija o bračnim izazovima i obiteljskim vrijednostima.
  • "Dobar posao u Italiji" (Star Movies, 22:05) – Akcijski triler prepun adrenalina s uzbudljivim pljačkaškim zapletom.
  • "Hvala što pušite" (Star Movies, 17:55) – Satirična komedija o lobiranju i suvremenom društvu.
  • "Freddy protiv Jasona" (Star Movies, 00:00) – Za ljubitelje horora, susret dvaju najpoznatijih filmskih ubojica.
  • "Gospođica Potter" (Star Movies, 15:55) – Biografska drama o životu slavne spisateljice Beatrix Potter

Neovisno jeste li ljubitelj romantičnih komedija, akcijskih trilera ili dokumentaraca – večerašnji TV program nudi ponešto za svakoga. Uživajte u večeri pred ekranom i ne propustite najbolje što domaće i strane televizije nude!

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