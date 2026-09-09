Evo što gledati večeras na TV-u

Večeras vas na domaćim TV kanalima očekuje prava poslastica – od nogometne Lige prvaka, preko napetih serija i kvizova, pa sve do uzbudljivih filmskih hitova. Donosimo pregled najvažnijih sadržaja koje ne smijete propustiti!

HRT 1

HRT 1 donosi informativno-zabavnu večer. Nakon popularnog kviza "Potjera" i "Dnevnika 2", slijedi dokumentarna serija "Špijun u oceanu: Duboki osjećaji" u 20:15 sati, a zatim drama "Ritam srca" (21:18). Za kraj večeri, "Otvoreno" donosi aktualne teme u 22:15.

Foto: HRT

18:07 Potjera

19:00 Dnevnik 2

20:15 Špijun u oceanu: Duboki osjećaji

21:18 Ritam srca

22:15 Otvoreno

HRT 2

Na HRT 2 večeras je sve u znaku nogometa! Već od 20:00 počinje uvodna emisija za Ligu prvaka, a od 20:55 pratite prijenos utakmice Liverpool – Atletico Madrid uz stručne komentare i analize. Prava poslastica za sve sportske fanove!

19:02 Tko želi biti milijunaš?

20:00 Liga prvaka – uvodna emisija

20:55 Liga prvaka: Liverpool – Atletico Madrid

22:05 Liga prvaka – drugo poluvrijeme i emisija

RTL

Foto: RTL

RTL večer rezervira za reality show "Asia Express: Zmajeva ruta" od 20:15 sati, gdje natjecatelji prolaze kroz nevjerojatne izazove. Nakon toga slijedi "RTL Direkt" (22:10) te akcijski film "Na smrtonosnoj zemlji" (22:50) za ljubitelje napetosti.

19:00 RTL Danas

20:15 Asia Express: Zmajeva ruta

22:10 RTL Direkt

22:50 Na smrtonosnoj zemlji

NOVA TV

NOVA TV donosi nove epizode omiljenih domaćih serija – "Kumovi" u 20:20 i "Slučajna obitelj" u 21:15, dok u 22:20 slijedi drama "Nasljednik". Informativni blok "Večernje vijesti" je na rasporedu u 23:35.

19:00 Dnevnik Nove TV

20:20 Kumovi

21:15 Slučajna obitelj

22:20 Nasljednik

RTL 2

RTL 2 nudi večer punu akcije i humora. "Chicago u plamenu" starta u 20:10, a nakon toga pogledajte "Zločinačke umove" (21:00). Za ljubitelje komedije, tu su "Moderna obitelj" (21:50) i "Dva i pol muškarca" od 22:40.

Foto: Imdb

18:45 Djevojke na zadatku

20:10 Chicago u plamenu

21:00 Zločinački umovi

21:50 Moderna obitelj

22:40 Dva i pol muškarca

Doma TV

Doma TV večeras donosi napetu kriminalističku večer uz hit seriju "Crna lista" od 20:00 i 20:50. Nakon toga slijedi "Zakon i red: Odjel za žrtve" (21:40 i 22:35) – idealno za sve koji vole intrigantne zaplete i istrage.

18:05 Specijalisti: Beč

20:00 Crna lista

20:50 Crna lista

21:40 Zakon i red: Odjel za žrtve

22:35 Zakon i red: Odjel za žrtve

Ako ste više raspoloženi za film, izdvajamo najbolje naslove iz filmske ponude:

- "Teorija svega" (Star Movies, 20:00) – inspirativna biografska drama o životu Stephena Hawkinga.

- "Kralj škorpiona" (Star Movies, 22:40) – akcijska avantura s Dwayneom Johnsonom u glavnoj ulozi.

- "Lud za tobom" (Star Movies, 18:00) – romantična komedija idealna za opuštanje nakon napornog dana.

- "Assassin's Creed" (Star Movies, 01:10) – filmska adaptacija popularne video igre, za ljubitelje akcije i znanstvene fantastike.

- "I Wanna Dance With Somebody: Film o Whitney Houston" (Star Movies, 08:55, repriza dostupna) – glazbeni biografski film za sve fanove legendarne pjevačice.