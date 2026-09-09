Evo što će se u srijedu događati u vašim omiljenim sapunicama

Nasljednik

NOVA TV 21:20

Serhat i Yıldız suočavaju se s teškim saznanjem da Yıldız ne može imati djecu, što njihov odnos dovodi u najveću krizu dosad. Pritisak dodatno raste jer se od Serhata kao nasljednika obitelji očekuje potomstvo.

Foto: ONAT ARPAT

Plamen ljubavi

HRT1 12:30

Luísa kaže Miguelu za ucjenu kojom se Zé služi protiv nje. Miguel je upozori da bude oprezna kako se ništa ne bi moglo iskoristiti protiv nje u borbi za skrbništvo nad Catarinom.

La promesa

HRT1 13:20

Ángela prihvati Currovu prosidbu, ali Leocadia prisili kćer da skine prsten iz straha od moguće satnikove osvete. Manuel se poveže s tajanstvenom ženom.

Foto: HRT

Chicago u plamenu

RTL 2 19:20

Na parkiralištu Chicago Bearsa Casey i tim pomažu čovjeku kojem bakterija jede nogu. Ubrzo još četiri žrtve obole od iste bakterije te dolazi do masovne epidemije.

Kumovi

NOVA TV 20:25

Luce zaključi da je Gracijan mutan tip i da može vjerovati jedino Goranu. On samovoljno pretrese kuću pokojne svjedokinje i nalazi u njoj dokaze. Marko Šank želi se dokazati Milici i ne pije, ali nakon što ga skoro zgazi auto kod novog semafora, posustane.

Foto: NOVA TV

San Snova

RTL 13:00

Bubalo nije uspio otići na godišnji odmor pa je sada loše volje i iskaljuje se na svima u klubu. Zvonimir će ga pokušati smiriti. Tonka i Ante dovedeni su pred gotov čin, a Kristina se u ulozi influencerice mora suočiti sa stvarnošću.