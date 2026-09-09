Doznajte što vas očekuje u utorak u omiljenim serijama i sapunicama na domaćim programima, 'Nasljednik', 'La promesa', Chicago u plamenu', 'San snova', 'Plamen ljubavi'...
Evo što će se u srijedu događati u vašim omiljenim sapunicama
Nasljednik
NOVA TV 21:20
Serhat i Yıldız suočavaju se s teškim saznanjem da Yıldız ne može imati djecu, što njihov odnos dovodi u najveću krizu dosad. Pritisak dodatno raste jer se od Serhata kao nasljednika obitelji očekuje potomstvo.
Plamen ljubavi
HRT1 12:30
Luísa kaže Miguelu za ucjenu kojom se Zé služi protiv nje. Miguel je upozori da bude oprezna kako se ništa ne bi moglo iskoristiti protiv nje u borbi za skrbništvo nad Catarinom.
La promesa
HRT1 13:20
Ángela prihvati Currovu prosidbu, ali Leocadia prisili kćer da skine prsten iz straha od moguće satnikove osvete. Manuel se poveže s tajanstvenom ženom.
Chicago u plamenu
RTL 2 19:20
Na parkiralištu Chicago Bearsa Casey i tim pomažu čovjeku kojem bakterija jede nogu. Ubrzo još četiri žrtve obole od iste bakterije te dolazi do masovne epidemije.
Kumovi
NOVA TV 20:25
Luce zaključi da je Gracijan mutan tip i da može vjerovati jedino Goranu. On samovoljno pretrese kuću pokojne svjedokinje i nalazi u njoj dokaze. Marko Šank želi se dokazati Milici i ne pije, ali nakon što ga skoro zgazi auto kod novog semafora, posustane.
San Snova
RTL 13:00
Bubalo nije uspio otići na godišnji odmor pa je sada loše volje i iskaljuje se na svima u klubu. Zvonimir će ga pokušati smiriti. Tonka i Ante dovedeni su pred gotov čin, a Kristina se u ulozi influencerice mora suočiti sa stvarnošću.
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