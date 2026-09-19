Evo što gledati večeras na TV-u

Subotnja večer pred malim ekranima donosi pravu eksploziju zabave! Od velikih holivudskih blockbustera, napetih trilera i hit serija do urnebesnih komedija – svaki gledatelj pronaći će nešto za sebe. Evo što vas očekuje u udarnom terminu na najgledanijim kanalima.

HRT 1

HRT 1 donosi informativne emisije i filmsku večer uz romantičnu dramu i napeti triler. Nakon dnevnih vijesti, na rasporedu je film "Sve što želim si ti" koji će raznježiti ljubitelje ljubavnih priča, dok kasnije večer rezervira "Sicario", napetu kriminalističku dramu o ratovima narko kartela.

18:59 Dnevnik 2

20:15 Sve što želim si ti (film)

22:10 Dnevnik 3

22:45 Sicario (film)

Foto: HRT

HRT 2

Na HRT 2 večeras uživajte u dokumentarnim i zabavnim emisijama. Posebno izdvajamo putopis s Kevinom Costnerom kroz američke nacionalne parkove te kulinarsko-putopisni show s Gordonom, Ginom i Fredom. Ljubitelji britanskog humora mogu uživati u "Graham Norton i gosti" kasno navečer.

20:15 Od Yellowstonea do Yosemiteja s Kevinom Costnerom

21:04 Gordonovo, Ginovo i Fredovo putovanje

21:55 Clarksonova farma

23:53 Graham Norton i gosti

Foto: Matt Crossick/PRESS ASSOCIATION

RTL

RTL donosi večer smijeha i akcije! Nakon informativnog programa "RTL Danas" i kratkog magazina "RTL Scena", slijedi nastavak hit komedije "Mamurluk 2", a kasnije večer je rezervirana za popularni reality show "Love Island Adria".

19:00 RTL Danas

20:00 RTL Scena

20:20 Mamurluk 2

22:35 Love Island Adria

Foto: VOYO

NOVA TV

NOVA TV priprema pravu filmsku poslasticu s akcijskim hitovima u glavnim ulogama. Gledatelje očekuje "Pravednik 2" s Denzelom Washingtonom, a potom "Nemoguća misija: Raspad sistema" s Tomom Cruiseom.

19:00 Dnevnik Nove TV

20:15 Pravednik 2 (film)

22:35 Nemoguća misija: Raspad sistema (film)

RTL 2

RTL 2 večeras nudi maraton napetih i zabavnih serija. Akcija i drama uz "Chicago u plamenu" te kriminalističke zaplete u "Zločinački umovi". Za kraj večeri, doza smijeha uz "Moderna obitelj" i "Dva i pol muškarca".

19:05 Chicago u plamenu

21:00 Zločinački umovi

21:55 Moderna obitelj

22:35 Dva i pol muškarca

Foto: Profimedia - ilustrativna fotografija

DOMA TV

DOMA TV subotnju večer rezervira za obiteljske i akcijske filmove. Nakon avanture s "Indiana Jonesom i ukletim hramom", slijedi komedija "Obiteljske veze" te urnebesni "Policajac iz shopping centra 2".

17:30 Indiana Jones i ukleti hram (film)

19:50 Obiteljske veze (film)

21:35 Policajac iz shopping centra 2 (film)

Najbolji filmovi večeri

"Gospodin i gospođa Smith" (Star Movies, 22:05) – Brad Pitt i Angelina Jolie kao bračni par plaćenih ubojica u napetoj i zabavnoj akcijskoj komediji.

"Na putu do zvijezda" (Star Movies, 19:50) – zabavna komedija o snovima, ljubavi i glazbi.

"Indiana Jones i ukleti hram" (Doma TV, 17:30) – legendarna pustolovina Harrisona Forda.

"Obiteljske veze" (Doma TV, 19:50) – komedija o susretu dviju obitelji koje upadnu u nevolje.

"Policajac iz shopping centra 2" (Doma TV, 21:35) – nastavak urnebesne komedije o nespretnom zaštitaru.

*uz korištenje AI-ja

