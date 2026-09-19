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Evo što gledati večeras na TV-u

Piše 24sata,
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Evo što gledati večeras na TV-u
Foto: HRT
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TV PROGRAM ZA SUBOTU 19. RUJNA Večeras vas na glavnim hrvatskim kanalima očekuju uzbudljive serije, akcijski filmovi i neodoljive komedije. Pogledajte pregled večernjeg sadržaja

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Subotnja večer pred malim ekranima donosi pravu eksploziju zabave! Od velikih holivudskih blockbustera, napetih trilera i hit serija do urnebesnih komedija – svaki gledatelj pronaći će nešto za sebe. Evo što vas očekuje u udarnom terminu na najgledanijim kanalima. 

HRT 1 

HRT 1 donosi informativne emisije i filmsku večer uz romantičnu dramu i napeti triler. Nakon dnevnih vijesti, na rasporedu je film "Sve što želim si ti" koji će raznježiti ljubitelje ljubavnih priča, dok kasnije večer rezervira "Sicario", napetu kriminalističku dramu o ratovima narko kartela.

18:59 Dnevnik 2
20:15 Sve što želim si ti (film)
22:10 Dnevnik 3
22:45 Sicario (film)

Foto: HRT

HRT 2

Na HRT 2 večeras uživajte u dokumentarnim i zabavnim emisijama. Posebno izdvajamo putopis s Kevinom Costnerom kroz američke nacionalne parkove te kulinarsko-putopisni show s Gordonom, Ginom i Fredom. Ljubitelji britanskog humora mogu uživati u "Graham Norton i gosti" kasno navečer.

20:15 Od Yellowstonea do Yosemiteja s Kevinom Costnerom
21:04 Gordonovo, Ginovo i Fredovo putovanje
21:55 Clarksonova farma
23:53 Graham Norton i gosti

Graham Norton Show - London
Foto: Matt Crossick/PRESS ASSOCIATION

RTL 

RTL donosi večer smijeha i akcije! Nakon informativnog programa "RTL Danas" i kratkog magazina "RTL Scena", slijedi nastavak hit komedije "Mamurluk 2", a kasnije večer je rezervirana za popularni reality show "Love Island Adria".

19:00 RTL Danas
20:00 RTL Scena
20:20 Mamurluk 2
22:35 Love Island Adria

Foto: VOYO

NOVA TV 

NOVA TV priprema pravu filmsku poslasticu s akcijskim hitovima u glavnim ulogama. Gledatelje očekuje "Pravednik 2" s Denzelom Washingtonom, a potom "Nemoguća misija: Raspad sistema" s Tomom Cruiseom.

19:00 Dnevnik Nove TV
20:15 Pravednik 2 (film)
22:35 Nemoguća misija: Raspad sistema (film)

RTL 2

RTL 2 večeras nudi maraton napetih i zabavnih serija. Akcija i drama uz "Chicago u plamenu" te kriminalističke zaplete u "Zločinački umovi". Za kraj večeri, doza smijeha uz "Moderna obitelj" i "Dva i pol muškarca".

19:05 Chicago u plamenu
21:00 Zločinački umovi
21:55 Moderna obitelj
22:35 Dva i pol muškarca

"Modern Family" Season 1 (2009-2012)
Foto: Profimedia - ilustrativna fotografija

DOMA TV 

DOMA TV subotnju večer rezervira za obiteljske i akcijske filmove. Nakon avanture s "Indiana Jonesom i ukletim hramom", slijedi komedija "Obiteljske veze" te urnebesni "Policajac iz shopping centra 2".

17:30 Indiana Jones i ukleti hram (film)
19:50 Obiteljske veze (film)
21:35 Policajac iz shopping centra 2 (film)

Najbolji filmovi večeri

"Gospodin i gospođa Smith" (Star Movies, 22:05) – Brad Pitt i Angelina Jolie kao bračni par plaćenih ubojica u napetoj i zabavnoj akcijskoj komediji.

"Na putu do zvijezda" (Star Movies, 19:50) – zabavna komedija o snovima, ljubavi i glazbi.

"Indiana Jones i ukleti hram" (Doma TV, 17:30) – legendarna pustolovina Harrisona Forda.

"Obiteljske veze" (Doma TV, 19:50) – komedija o susretu dviju obitelji koje upadnu u nevolje.

"Policajac iz shopping centra 2" (Doma TV, 21:35) – nastavak urnebesne komedije o nespretnom zaštitaru.

*uz korištenje AI-ja
 

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