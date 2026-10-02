Evo što gledati večeras na TV-u

Petak navečer rezerviran je za pravu TV poslasticu! Najveći filmski hitovi i omiljene serije čekaju vas na glavnim kanalima. Ne znate što gledati? Donosimo pregled najvažnijeg večernjeg programa od 18 do 23 sata, kao i preporuke za najbolje filmove večeri.

HRT 1

HRT 1 donosi spektakularnu večer za ljubitelje akcije i trilera. Nakon informativnog "Dnevnika 2" u 19:00 sati, u 20:12 stiže blockbuster "Armagedon" – nezaboravni film katastrofe s Bruceom Willisom i Benom Affleckom u glavnim ulogama. Za kraj večeri, 23:23, čeka vas napeti triler "Misery" prema romanu Stephena Kinga.

19:00 Dnevnik 2

20:12 Armagedon

23:23 Misery

Foto: HRT

HRT 2

Na HRT 2 večeras vlada napeta atmosfera uz "Krimi petak". Od 20:15 uživajte u seriji "Sommerdahlova ubojstva", a odmah nakon toga slijedi "Nijemi svjedok" u 21:49. Prava poslastica za fanove kriminalističkih priča!

20:15 Sommerdahlova ubojstva

21:49 Nijemi svjedok

RTL

RTL donosi nastavak domaće dramske uspješnice "Divlje pčele" u 20:15, a potom u 21:25 pogledajte satiričnu emisiju "Stanje nacije". Reality hit "Love Island Adria" na rasporedu je u 22:00.

20:15 Divlje pčele

21:25 Stanje nacije

22:00 Love Island Adria

Foto: rtl

NOVA TV

Nova TV večeras nudi popularne domaće serije i kulinarske izazove. U 20:20 ne propustite "Kumove", a od 22:30 uživajte u novoj epizodi "Masterchefa". Za ljubitelje akcije, u 23:35 slijedi film "Osiguranje".

20:20 Kumovi

22:30 Masterchef

23:35 Osiguranje

Foto: NOVA TV

RTL 2

RTL 2 večer započinje uz "Chicago u plamenu" – akcijsku seriju koja vas drži u neizvjesnosti od 19:15 i 20:05, a potom slijedi "Zločinački umovi" u 20:55. Za opuštanje tu su "Prijatelji" i "Teorija velikog praska" od 21:50 nadalje.

19:15 Chicago u plamenu

20:55 Zločinački umovi

21:50 Prijatelji

22:50 Teorija velikog praska

Foto: MONTY BRINTON

DOMA TV

Doma TV večeras ima pravu filmsku avanturu! U 20:00 pogledajte "Indiana Jones i kraljevstvo kristalne lubanje", a od 22:00 legendarni "Leon Profesionalac" – klasik koji se ne propušta.

20:00 Indiana Jones i kraljevstvo kristalne lubanje

22:00 Leon Profesionalac

Filmski hitovi večeri

"Voda za slonove" (Star Movies, 20:00) – romantična drama s Reese Witherspoon i Robertom Pattinsonom o ljubavi i preživljavanju u cirkusu.

"Skakač" (Star Movies, 22:30) – akcijska SF avantura o mladiću s moći teleportacije, s Haydenom Christensenom.

"Christianne F.: Mi djeca s kolodvora Zoo" (HTV 3, 22:45) – potresna biografska drama o berlinskoj mladosti u raljama ovisnosti.

"Osiguranje" (Nova TV, 23:35) – akcijski triler s napetom pričom o kriminalu i osveti.

"Leon Profesionalac" (Doma TV, 22:00) – neprolazni klasik Luca Bessona s Jeanom Renoom i Natalie Portman.

*uz korištenje AI-ja

