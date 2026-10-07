Evo što gledati večeras na TV-u

Večerašnji TV program donosi pregršt uzbuđenja, vrhunskih serija i napetih reality showova. Izabrali smo za vas najvažnije sadržaje koje ne smijete propustiti! Pogledajte što vas očekuje na glavnim kanalima i koji filmski hitovi su večeras u ponudi.

HRT 1

Na HRT 1 večer počinje popularnim kvizom "Potjera" u 18:05, a nastavlja se informativnim "Dnevnikom 2" u 19:00. U 20:15 ne propustite dokumentarnu seriju "Zauvijek autor: Tomislav Mrduljaš", dok je u 21:14 na rasporedu nova epizoda dramske serije "Bogatašica". Za kraj večeri, tu je "Otvoreno" u 22:05, emisija koja analizira najvažnije aktualnosti dana.

18:05 Potjera

19:00 Dnevnik 2

20:15 Zauvijek autor: Tomislav Mrduljaš

21:14 Bogatašica

22:05 Otvoreno

Foto: HRT

HRT 2

HRT 2 večeras donosi zanimljive dokumentarce i filmske poslastice. U 20:15 pogledajte dokumentarni film "Argentina prema Mileiju", a odmah nakon toga, u 21:16, slijedi američki akcijski triler "Pravi trenutak". Za ljubitelje krimi-serija, tu je "Istina" od 22:47.

18:18 Sretni prostori: Utočište iza sjenila

20:15 Argentina prema Mileiju

21:16 Pravi trenutak

22:47 Istina

RTL

RTL večer počinje s "RTL Danas" u 19:00, a u 20:15 slijedi popularna serija "Divlje pčele". Nakon toga, u 21:25, očekuje vas uzbudljivi reality show "Asia Express: Zmajeva ruta". Za kraj večeri, informativni "RTL Direkt" počinje u 22:50.

19:00 RTL Danas

20:15 Divlje pčele

21:25 Asia Express: Zmajeva ruta

22:50 RTL Direkt

Foto: rtl

NOVA TV

Na Novoj TV večer započinje dramom "Čista ljubav" u 18:05, a u 19:00 slijedi "Dnevnik Nove TV". U 20:20 ne propustite novu epizodu hit serije "Kumovi", dok je u 22:25 na rasporedu kulinarski show "Masterchef".

18:05 Čista ljubav

19:00 Dnevnik Nove TV

20:20 Kumovi

21:20 Slučajna obitelj

22:25 Masterchef

Foto: PROMO

RTL 2

RTL 2 nudi večer ispunjenu akcijom i humorom. U 19:10 prikazuje se "Chicago u plamenu", a u 21:00 počinje napeta serija "Zločinački umovi". Od 21:50 slijedi doza smijeha uz "Prijatelje" i "Teoriju velikog praska".

19:10 Chicago u plamenu

21:00 Zločinački umovi

21:50 Prijatelji

22:40 Teorija velikog praska

Foto: MONTY BRINTON

DOMA TV

Doma TV večeras donosi napetu policijsku dramu "FBI 3" u 20:00 i 20:45, a nakon toga slijedi "Zakon i red: Odjel za žrtve" u 21:35 i 22:30. Za one koji vole trilere, "Crna lista" je na rasporedu u 23:25.

18:55 Gorski spašavatelji

20:00 FBI 3

20:45 FBI 3

21:35 Zakon i red: Odjel za žrtve

22:30 Zakon i red: Odjel za žrtve

Filmski hitovi večeri

Za ljubitelje filmova, izdvajamo nekoliko najboljih naslova iz ponude ostalih kanala:

20:05 "Spider-Man" (Star Movies) – Prvi film o legendarnom superjunaku, s Tobeyjem Maguireom u glavnoj ulozi.

22:40 "Labirint: Kroz spaljenu zemlju" (Star Movies) – Napeta SF akcija iz popularne distopijske franšize.

22:03 "Soba" (HTV 3) – Potresna drama nagrađena Oscarom, priča o borbi za slobodu i novi početak.

14:00 "Breathe In" (HTV 3, repriza) – Romantična drama s Guyem Pearceom i Felicity Jones.

17:35 "Fenomen" (Star Movies) – Fantastična drama o običnom čovjeku kojem se život iznenada promijeni.

*uz korištenje AI-ja

