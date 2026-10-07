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SERIJE, FILMOVI...

Evo što gledati večeras na TV-u

Piše 24sata,
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Evo što gledati večeras na TV-u
Foto: rtl
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TV PROGRAM ZA SRIJEDU 7. LISTOPADA Donosimo pregled najzanimljivijih večernjih emisija i filmova na glavnim hrvatskim kanalima. Saznajte što vas očekuje

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Večerašnji TV program donosi pregršt uzbuđenja, vrhunskih serija i napetih reality showova. Izabrali smo za vas najvažnije sadržaje koje ne smijete propustiti! Pogledajte što vas očekuje na glavnim kanalima i koji filmski hitovi su večeras u ponudi.

HRT 1

Na HRT 1 večer počinje popularnim kvizom "Potjera" u 18:05, a nastavlja se informativnim "Dnevnikom 2" u 19:00. U 20:15 ne propustite dokumentarnu seriju "Zauvijek autor: Tomislav Mrduljaš", dok je u 21:14 na rasporedu nova epizoda dramske serije "Bogatašica". Za kraj večeri, tu je "Otvoreno" u 22:05, emisija koja analizira najvažnije aktualnosti dana.

18:05 Potjera
19:00 Dnevnik 2
20:15 Zauvijek autor: Tomislav Mrduljaš
21:14 Bogatašica
22:05 Otvoreno

Foto: HRT

HRT 2

HRT 2 večeras donosi zanimljive dokumentarce i filmske poslastice. U 20:15 pogledajte dokumentarni film "Argentina prema Mileiju", a odmah nakon toga, u 21:16, slijedi američki akcijski triler "Pravi trenutak". Za ljubitelje krimi-serija, tu je "Istina" od 22:47.

18:18 Sretni prostori: Utočište iza sjenila
20:15 Argentina prema Mileiju
21:16 Pravi trenutak
22:47 Istina

RTL

RTL večer počinje s "RTL Danas" u 19:00, a u 20:15 slijedi popularna serija "Divlje pčele". Nakon toga, u 21:25, očekuje vas uzbudljivi reality show "Asia Express: Zmajeva ruta". Za kraj večeri, informativni "RTL Direkt" počinje u 22:50.

19:00 RTL Danas
20:15 Divlje pčele
21:25 Asia Express: Zmajeva ruta
22:50 RTL Direkt

Foto: rtl

NOVA TV

Na Novoj TV večer započinje dramom "Čista ljubav" u 18:05, a u 19:00 slijedi "Dnevnik Nove TV". U 20:20 ne propustite novu epizodu hit serije "Kumovi", dok je u 22:25 na rasporedu kulinarski show "Masterchef".

18:05 Čista ljubav
19:00 Dnevnik Nove TV
20:20 Kumovi
21:20 Slučajna obitelj
22:25 Masterchef

Foto: PROMO

RTL 2

RTL 2 nudi večer ispunjenu akcijom i humorom. U 19:10 prikazuje se "Chicago u plamenu", a u 21:00 počinje napeta serija "Zločinački umovi". Od 21:50 slijedi doza smijeha uz "Prijatelje" i "Teoriju velikog praska".

19:10 Chicago u plamenu
21:00 Zločinački umovi
21:50 Prijatelji
22:40 Teorija velikog praska

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Foto: MONTY BRINTON

DOMA TV

Doma TV večeras donosi napetu policijsku dramu "FBI 3" u 20:00 i 20:45, a nakon toga slijedi "Zakon i red: Odjel za žrtve" u 21:35 i 22:30. Za one koji vole trilere, "Crna lista" je na rasporedu u 23:25.

18:55 Gorski spašavatelji
20:00 FBI 3
20:45 FBI 3
21:35 Zakon i red: Odjel za žrtve
22:30 Zakon i red: Odjel za žrtve

Filmski hitovi večeri

Za ljubitelje filmova, izdvajamo nekoliko najboljih naslova iz ponude ostalih kanala:

20:05 "Spider-Man" (Star Movies) – Prvi film o legendarnom superjunaku, s Tobeyjem Maguireom u glavnoj ulozi.

22:40 "Labirint: Kroz spaljenu zemlju" (Star Movies) – Napeta SF akcija iz popularne distopijske franšize.

22:03 "Soba" (HTV 3) – Potresna drama nagrađena Oscarom, priča o borbi za slobodu i novi početak.

14:00 "Breathe In" (HTV 3, repriza) – Romantična drama s Guyem Pearceom i Felicity Jones.

17:35 "Fenomen" (Star Movies) – Fantastična drama o običnom čovjeku kojem se život iznenada promijeni.

*uz korištenje AI-ja
 

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