FOTO Arija Rizvić u mini topiću pokazala dekolte i navijala za Hrvatsku, bio je i Marko Vargek

Glumica Arija Rizvić i njen zaručnik, urednik RTL Sporta, Marko Vargek sinoć su u Splitu bodrili našu nogometnu reprezentaciju. Ona je privukla poglede u izazovnom vatrenom izdanju, a crveni top naglasio je njen dekolte
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Arija i Marko snimljeni su u utorak navečer nakon utakmice Hrvatska - Ššanjolska u Splitu.
| Foto: Igor Soban/PIXSELL
Arija i Marko snimljeni su u utorak navečer nakon utakmice Hrvatska - Ššanjolska u Splitu. |
Foto: Igor Soban/PIXSELL
Arija i Marko snimljeni su u utorak navečer nakon utakmice Hrvatska - Ššanjolska u Splitu.
| Foto: Igor Soban/PIXSELL
Par je veselo išao s utakmice unatoč porazu naše reprezentacije.
| Foto: Igor Soban/PIXSELL
Arija je zasjala u vatreno crvenom topiću koji je naglasio njen dekolte, a preko je imala crni sako koji je uparila s crnim hlačama i štiklama.
| Foto: Igor Soban/PIXSELL
Marko je imao bijelu košulju te sivi sako, uz koji je kombinirao crne hlače.
| Foto: Igor Soban/PIXSELL
Šetali su tako okruženi našim navijačima.
| Foto: Igor Soban/PIXSELL
Podsjetimo, par se zaručio u studenom 2024. godine.
| Foto: Instagram/Ioan Gruffudd
Marko je krajem prošle godine za 24sata rekao kako će vjenčanje biti uskoro.
| Foto: Instagram/Ioan Gruffudd
Foto Instagram/Rex/Guliver Image/Pixsell
Foto Instagram
Foto Instagram/kerolaychaves
Foto Instagram
Foto sandra simunovic/pixsell
Foto sandra simunovic/pixsell
Foto instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram