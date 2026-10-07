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FOTO Arija Rizvić u mini topiću pokazala dekolte i navijala za Hrvatsku, bio je i Marko Vargek

Glumica Arija Rizvić i njen zaručnik, urednik RTL Sporta, Marko Vargek sinoć su u Splitu bodrili našu nogometnu reprezentaciju. Ona je privukla poglede u izazovnom vatrenom izdanju, a crveni top naglasio je njen dekolte
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Split: Marko Vargek i Arija Rizvić nakon utakmice Hrvatska - Španjolska
Arija i Marko snimljeni su u utorak navečer nakon utakmice Hrvatska - Ššanjolska u Splitu. | Foto: Igor Soban/PIXSELL
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Arija i Marko snimljeni su u utorak navečer nakon utakmice Hrvatska - Ššanjolska u Splitu. | Foto: Igor Soban/PIXSELL
Komentari 1

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