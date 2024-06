Evo što je narušilo odnos Filipa i Tamare iz 'Braka': 'Zovi me za savjet, a ne da ti farbam zidove'

Filip Belić i Tamara Razum bili su omiljeni par gledatelja u posljednjoj sezoni showa 'Brak na prvu'. Brojni su se nadali da će se iz njihovog prijateljstva roditi nešto više, ali se to ipak nije dogodilo iako je Tamara u zadnjoj epizodi priznala da ima osjećaje prema 'reality suprugu'. Par je sada za RTL otkrio što je pošlo po krivu u njihovom odnosu.

- Na kraju eksperimenta sam priznala kako mi se Filip sviđa, a on mi je rekao kako će mi na to odgovoriti poslije, kada se ugase kamere... Pa je jadan ponovno demenciju dobio i tako - našalila se Tamara.

Foto: RTL

Filip je napokon otkrio i kako se osjećao kada je saznao da se sviđa Tamari.

- Imao sam osjećaj kao da me se tjera na nešto, a ja sam prema njoj stvorio prijateljske osjećaje, kao da sam sa sestrom. Zavolio sam je i draga mi je te sam joj rekao da, ako nešto zatreba u životu, može me uvijek nazvati - rekao je Filip.

- To sam ti rekao sto puta...ako imaš neki problem - uvijek sam tu - rekao je Filip Tamari, a ona mu je odgovorila:

- Jesam li te zvala kada sam se vraćala s Malte - nisam te mogla dobiti.

Foto: RTL

Filip je navedeno ignorirao te naglasio da ga zove samo ako se radi o privatnom problemu.

- Pa to je bio problem - nisam imala kako doći od aerodroma do doma - objašnjavala mu je Tamara, a on se izvlačio kako tada nije mogao doći po nju.

- Nemoj me zvati ako ti treba složiti ormar, zovi me ako trebaš emotivnu podršku, prijateljski savjet - to sam mislio, a ne da ti farbam zidove doma - rekao je Filip, a Tamara je komentirala kako je očito krivo shvatila.