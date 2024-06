Što nakon 'Braka'? Tamara nam otkrila kakav odnos ima danas s Filipom: 'Malo manje šutim...'

Tamara i Filip bili su među omiljenim parovima u četvrtoj sezoni sociološkog eksperimenta 'Brak na prvu' koji je završio u utorak navečer. U posljednjoj epizodi Tamara je priznala ono što se znalo već neko vrijeme, da joj se Filip sviđa, a kasnije i da se boji da će to priznanje uništiti njihovo prijateljstvo.

- Shvatila sam da mi se Filip sviđa kada su ostali kandidati bili u Slavoniji, a mi taj vikend na svadbi njegove sestre. Nisam mu ništa željela reći da se ta tema pokrene dok smo još u eksperimentu. Mislila sam da to trebamo odraditi do kraja pa ću mu onda reći kako se osjećam - ispričala je za 24sata Tamara te dodala kako je imala zadršku i zato što smatra da je teško procijeniti realnost osjećaja koji su kreirani u uvjetima koji nisu stvarni i realni.

Iako su svi do samog kraja očekivali da će joj Filip uzvratiti ljubav, to se nije dogodilo, a Tamara nam objašnjava kako su o svojim osjećajima razgovarali i nakon showa.

- Rekla sam mu baš sve kako se osjećam, zašto i kako su nastali ti osjećaji. Napomenula sam mu da sam često bila zbunjena zato što sam imala osjećaj da od njega dobivam pomiješane signale, no i dalje sam željela vidjeti je li tako u realnom svijetu. Prihvatio je sve što sam rekla pa objasnio kako on trenutno nije u situaciji da želi vezu te da me ne želi povrijediti navlačenjem jer me previše poštuje te da on mene ipak i dalje gleda kao prijatelja. Bez obzira na to, naš se odnos nije promijenio, možda ja malo manje šutim - kaže kroz smijeh.

Ipak, prošlo je dosta vremena od snimanja, a i 'reuniona', a s vremenom su se promijenili i Tamarini osjećaji. Barem tako kaže.

- Dala sam priliku da vidim hoće li se nešto s vremenom promijeniti, ali pustila sam to jer ne mislim trčati za bilo kim. I dalje mi je stalo do njega i drago što sam s njim bila dio eksperimenta. Bez obzira na to što vidim da znaju ljudi komentirati ovo i ono, ali mi smo jedini koji će znati kako je to bilo, a ja ne mogu ništa reći nego da nam je bilo lijepo - objašnjava.

Dodala je kako su joj se na Filipu najviše svidjeli ustrajanost, iskrenost i podrška, a na pitanje što dalje nakon showa, kratko je zaključila kroz smijeh: 'A dalje... Piši kući propalo!'