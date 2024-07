Evo što je Shannen Doherty posljednje objavila prije smrti

Glumica Shannen Doherty preminula je u subotu u 54. godini nakon duge borbe protiv raka. Poznata je po ulozi Brende u seriji 'Beverly Hills 90210', a kasnije i po seriji 'Čarobnice'. Prošle godine saznala da je rak metastazirao. Prvo se proširio na mozak, a zatim i na kosti. Dva tjedna prije smrti na Instagramu podijelila je isječak iz svojeg podcasta "Let's Be Clear With Shannen Doherty" i otkrila kako se osjeća.

- Prvi put ne znam koliko dugo ću biti na kemoterapiji i hoće li to biti tri mjeseca ili šest mjeseci ili ćemo za tri mjeseca shvatiti da ne funkcionira i ponovo promijeniti liječenje - ispričala je.

The 5th Biennial Stand Up To Cancer - Los Angeles | Foto: Tammie Arroyo/Press Association/PIXSELL

- To nije nešto što mogu predvidjeti. Nije nešto što moji doktori mogu predvidjeti i to je zastrašujuće. Iako je to velik poziv na buđenje, ima i pozitivnog. Pozitivno je da su se molekularne strukture stanica mog raka nedavno promijenile. To znači da postoji još protokola koje mogu isprobati - dodala je.

- Prvi put u nekoliko mjeseci osjećam nadu jer je sad toliko opcija. I ranije sam se nadala, ali sam se svejedno pripremala - poručila je tada Shannon.

Foto: Instagram