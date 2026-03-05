Obavijesti

DNEVNI PREGLED

Evo što vas čeka u omiljenim sapunicama u četvrtak

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
Foto: Nova TV

Doznajte što vas očekuje u četvrtak u omiljenim serijama i sapunicama na domaćim programima, 'Divlje pčele', 'La promesa', Chicago P.D.', 'Kumovi', 'Crno more', 'Velvet: Novo carstvo'...

Admiral

Divlje pčele

RTL 20:15

Liječnik govori Nikoli i Terezi loše vijesti u vezi Cvite. Domazet dolazi Kati na vrata tražiti oprost. Vice isprovocira Čavku te ga ovaj napadne.

Foto: rtl

La Promesa 

HRT1 13:20

Lope se vrati iz palače vojvode i vojvotkinje De Carril i izvijesti o Lorenzovu posjetu. Leocadia postane sumnjičava kad domaćica zabave iz visokog društva odbije pozvati Ángelu.

Chicago P.D.

RTL2 19:40

Tim istražuje pucnjavu povezanu s Atwaterom, njegovim odnosom s Valerie Sotto i njezinom pacijenticom, čiji su osjećali prerasli u opsesiju.

Kumovi

Foto: NOVA TV

NOVA TV 20:25

Matija priznaje Lari da više prema Martinu ne osjeća što i prije i shvaća da mora razgovarati s njim. Marko Šank svjedoči romantičnom trenutku između Matije i Kikija. Stanislav se skriva u Mirjaninu stanu. Zamalo ga otkrije Goran, a definitivno ga otkrije Braco.

Crno more

NOVA TV 18:10

Dok se Koçariji i Fırtıne spremaju za konačni obračun, Oruç iznosi uvjete: otkrit će tko je Elenina majka, ali po cijenu koja može zapaliti cijelo selo. Adil pristaje na opasnu pogodbu, no Esme odbija biti predmet trgovine. Nema sitnih računa, samo dugovi koji se plaćaju krvlju.

Velvet: Novo carstvo

HRT1 12:30

Pijan i ranjiv Alberto prepušta se strasti i spava s Cristinom. U zoru ih Ana vidi kako izlaze iz Albertove zgrade. Primijeti da Cristina nosi vjenčanicu i shvaća što se dogodilo.

