Evo što vas čeka u omiljenim sapunicama u ponedjeljak

Divlje pčele
RTL 20:15
Nakon što je Jakov pokrenuo razvod od Teodore, Katarina sve više misli na njega, mada se pravi da joj nije stalo. Domazet ponovno vadi prsten. Marko se sprema Manuelu odvesti u Split kod matičara.
La Promesa
HRT1 13:20
PONEDJELJAK Veru neočekivano posjeti njezin brat Federico, ali sobarica se iznenadi kad shvati da on ne razumije njezine odluke. Petra kaže zašto Cristóbal tako mrzi Píju.
Chicago P.D.
RTL2 19:40
PONEDJELJAK Tim istražuje ubojstvo 15-godišnje djevojčice koja je umrla od teških ozljeda. Djevojčica je bila u programu za problematične maloljetnice, a Halstead otkriva neobično ponašanje članova osoblja tog programa.
Kumovi
NOVA TV 20:25
PONEDJELJAK Luce je, braneći Gorana, sama sebe izložila osudi javnosti, ali najviše je mori što će Anđela imati dokaz da je u pravu. Vinko traži od Gotovaca da Jadranka uredi kat na kojem će oni živjeti. Goran se sprema vratiti u Split, a onda u Bracinoj sobi otkrije djevojku.
Crno more
NOVA TV 18:10
PONEDJELJAK Kad Adil Koçari pred Šerifom Furtunom uhvati Esme za ruku, Šerif poludi i povlači drastičan potez. Zatvara Esme u konaku i zabranjuje joj viđanje s kćeri, dok je Eleni u policijskoj sobi za ispitivanje.
Velvet: Novo carstvo
HRT1 12:30
PONEDJELJAK Cristina se posvađa s Albertom jer ju je prevario sa Sarom. Sve joj prizna, ali ne ispriča se. Kori Saru jer je otkrila tu tajnu. Cristina prijeti da će se rastati od njega i uzeti mu Velvet.
