Evo što vas čeka u omiljenim sapunicama u ponedjeljak

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
Foto: NOVA TV

Doznajte što vas očekuje ovog ponedjeljka 13. travnja u omiljenim serijama i sapunicama na domaćim programima, 'Divlje pčele', 'La promesa', Chicago P.D.', Crno more', 'Velvet: Novo carstvo'...

Admiral

Divlje pčele

RTL 20:15

Nakon što je Jakov pokrenuo razvod od Teodore, Katarina sve više misli na njega, mada se pravi da joj nije stalo. Domazet ponovno vadi prsten. Marko se sprema Manuelu odvesti u Split kod matičara.

La Promesa 

HRT1 13:20

PONEDJELJAK Veru neočekivano posjeti njezin brat Federico, ali sobarica se iznenadi kad shvati da on ne razumije njezine odluke. Petra kaže zašto Cristóbal tako mrzi Píju.

Chicago P.D.

RTL2 19:40

PONEDJELJAK Tim istražuje ubojstvo 15-godišnje djevojčice koja je umrla od teških ozljeda. Djevojčica je bila u programu za problematične maloljetnice, a Halstead otkriva neobično ponašanje članova osoblja tog programa.

Što će biti večeras u seriji 'Divlje pčele'? Rajka u potpunom šoku

Kumovi

NOVA TV 20:25

PONEDJELJAK Luce je, braneći Gorana, sama sebe izložila osudi javnosti, ali najviše je mori što će Anđela imati dokaz da je u pravu. Vinko traži od Gotovaca da Jadranka uredi kat na kojem će oni živjeti. Goran se sprema vratiti u Split, a onda u Bracinoj sobi otkrije djevojku.

Crno more

NOVA TV 18:10

PONEDJELJAK Kad Adil Koçari pred Šerifom Furtunom uhvati Esme za ruku, Šerif poludi i povlači drastičan potez. Zatvara Esme u konaku i zabranjuje joj viđanje s kćeri, dok je Eleni u policijskoj sobi za ispitivanje.

Velvet: Novo carstvo

HRT1 12:30

PONEDJELJAK Cristina se posvađa s Albertom jer ju je prevario sa Sarom. Sve joj prizna, ali ne ispriča se. Kori Saru jer je otkrila tu tajnu. Cristina prijeti da će se rastati od njega i uzeti mu Velvet.

