Evo što vas čeka u omiljenim sapunicama u ponedjeljak

Divlje pčele

RTL 20:15

Nikolu i Cvitu jako potrese Zorina odluka da prihvati Đordanovu bračnu ponudu i sama odgaja svoje dijete. Mirjana je bijesna. Cvita se povlači u sebe, a to jako zabrine Nikolu. Domazet se dosjeti kako spriječiti generala Badurinu da otkrije njegov pravi identitet.

La Promesa

HRT 1 13:20

Novine pišu o novoj Ivani Orleanskoj koja diže bunu među radnicima u kraju. Martina kaže ostatku obitelji da je ta agitatorica Catalina. Cristóbal ukori Píju jer je dovela Dieguita na La Promesu.

Chicago P.D.

RTL 2 20:10

Tim istražuje dilera metamfetamina kojeg Upton poznaje. Upton se vraća u prošlost, kada je bila na tajnom zadatku, kako bi zaustavila lanac trgovine metamfetaminom. U međuvremenu, Voight traži uslugu kako bi pomogao Olinskom.

Kumovi

NOVA TV 20:25

Grabovac diže nagradu za onoga tko mu nađe kćer Ivu, čime podigne medijsku pažnju. Goran shvati tko je Ivin otac i da je pitanje što od njene priče uopće stoji kao istina. Naleti na Martina koji ga dodatno zaludi. Lara se posveti Veroniki.

Crno more

NOVA TV 18:05

Nakon što Esme iznenada nestane, Adil je uvjeren da iza svega stoji Şerif i odlazi ravno u policiju tražiti odgovore. Dok potraga za Esme traje na više strana, napetost dodatno raste kad Şerif završi u pritvoru kao osumnjičenik u slučaju Ballı Yeşilove. Dok svi misle da je Esme u opasnosti, ona se pojavljuje sa šokantnim potezom.

Velvet: Novo carstvo

HRT1 12:30

Gloria nazdravlja s Valerijom i slavi Isabelino kritično stanje. Valeria je nemirna i iskaljuje bijes na Enriqueu. Ana odbije Carlosa. Isabel dolazi k svijesti i moli Valeriju da podrži brata. Policija želi saslušati Anu o Rodrigovoj smrti.