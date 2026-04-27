DNEVNI PREGLED

Evo što vas čeka u omiljenim sapunicama u ponedjeljak

Doznajte što vas očekuje danas u omiljenim serijama i sapunicama na domaćim programima, 'Divlje pčele', 'La promesa', Chicago P.D.', 'Kumovi', 'Crno more', 'Velvet: Novo carstvo'...

Divlje pčele 

RTL 20:15

Nikolu i Cvitu jako potrese Zorina odluka da prihvati Đordanovu bračnu ponudu i sama odgaja svoje dijete. Mirjana je bijesna. Cvita se povlači u sebe, a to jako zabrine Nikolu. Domazet se dosjeti kako spriječiti generala Badurinu da otkrije njegov pravi identitet.

La Promesa 

HRT 1 13:20

Novine pišu o novoj Ivani Orleanskoj koja diže bunu među radnicima u kraju. Martina kaže ostatku obitelji da je ta agitatorica Catalina. Cristóbal ukori Píju jer je dovela Dieguita na La Promesu.

Chicago P.D. - Season 5
Chicago P.D. 

RTL 2 20:10

Tim istražuje dilera metamfetamina kojeg Upton poznaje. Upton se vraća u prošlost, kada je bila na tajnom zadatku, kako bi zaustavila lanac trgovine metamfetaminom. U međuvremenu, Voight traži uslugu kako bi pomogao Olinskom.

Kumovi 

NOVA TV 20:25

Grabovac diže nagradu za onoga tko mu nađe kćer Ivu, čime podigne medijsku pažnju. Goran shvati tko je Ivin otac i da je pitanje što od njene priče uopće stoji kao istina. Naleti na Martina koji ga dodatno zaludi. Lara se posveti Veroniki.

Crno more 

NOVA TV 18:05

Nakon što Esme iznenada nestane, Adil je uvjeren da iza svega stoji Şerif i odlazi ravno u policiju tražiti odgovore. Dok potraga za Esme traje na više strana, napetost dodatno raste kad Şerif završi u pritvoru kao osumnjičenik u slučaju Ballı Yeşilove. Dok svi misle da je Esme u opasnosti, ona se pojavljuje sa šokantnim potezom.

Velvet: Novo carstvo 

HRT1 12:30

Gloria nazdravlja s Valerijom i slavi Isabelino kritično stanje. Valeria je nemirna i iskaljuje bijes na Enriqueu. Ana odbije Carlosa. Isabel dolazi k svijesti i moli Valeriju da podrži brata. Policija želi saslušati Anu o Rodrigovoj smrti.

Evo što gledati večeras na TV-u
TV PROGRAM

Evo što gledati večeras na TV-u

Donosimo pregled najzanimljivijih večernjih emisija i filmova na domaćim TV kanalima. Saznajte što ne smijete propustiti na HRT 1, HRT 2, RTL, NOVA TV, RTL 2 i Doma TV
Sven Pocrnić kao Mariah Carey odnio pobjedu osme epizode showa 'Tvoje lice zvuči poznato'
FENOMENALAN NASTUP

Sven Pocrnić kao Mariah Carey odnio pobjedu osme epizode showa 'Tvoje lice zvuči poznato'

Najviše bodova osvojio je Sven Pocrnić koji je tako upisao svoju treću pobjedu u showu. Svoju nagradu donirao je Udruzi za autizam Bjelovar
FOTO Sestre Kardashian-Jenner vole se skidati i pozirati gole
Više od provokacije

FOTO Sestre Kardashian-Jenner vole se skidati i pozirati gole

Svi koji prate slavne vjerojatno su vidjeli golu fotografiju neke od sestara Kardashian-Jenner. Bilo na naslovnicama časopisa ili na društvenim mrežama, skidanje odjeće postalo je njihov zaštitni znak. One su izgradile pravo carstvo dijeleći svoj privatni život. Mnogi misle da to rade samo zbog pažnje, ali priča je složenija. Za njih je to i način da pokažu snagu, ali i pametan poslovni potez.

