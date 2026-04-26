Evo što gledati večeras na TV-u

Večeras na domaćim TV kanalima očekuje nas prava poslastica za ljubitelje akcije, trilera i zabave! Donosimo vam pregled najvažnijih večernjih sadržaja na glavnim kanalima i preporučujemo nekoliko filmskih hitova koje ne smijete propustiti.

HRT 1

HRT 1 večer otvara informativnim blokom, a zatim slijedi prava filmska poslastica – američki akcijski triler "Oprost" (20:15). Za kraj večeri na rasporedu je i dokumentarna serija s Stanleyjem Tuccijem te romantična drama "Cafe Society".

19:00 Dnevnik 2

20:15 Oprost (akcijski triler)

22:47 Stanley Tucci - U potrazi za Italijom

23:33 Cafe Society

HRT 2

Na HRT 2 večer je rezervirana za nogometne uzbuđenja – prijenos utakmice Dinamo - Varaždin počinje u 18:39, a nakon toga slijedi sportska emisija "Stadion" (20:45). Ljubitelje dokumentaraca očekuje "O. J. Simpson: Američki san" (21:49).

18:39 SuperSport HNL: Dinamo - Varaždin

20:45 Stadion

21:49 O. J. Simpson: Američki san

RTL

RTL večer donosi akcijski film "Hrid" (20:15) koji će zadovoljiti sve ljubitelje adrenalina, a nakon toga slijedi nova sezona kriminalističkog dokumentarca "Dosje Jarak" (23:05).

19:00 RTL Danas

20:15 Hrid (akcijski film)

23:05 Dosje Jarak - nova sezona

NOVA TV

Na NOVA TV ne propustite zabavni show "Tvoje lice zvuči poznato" (20:15), dok kasnije u večeri slijedi romantična komedija "Unaprijeđena" (22:40).

20:15 Tvoje lice zvuči poznato

22:40 Unaprijeđena (romantična komedija)

RTL 2

RTL 2 donosi maraton popularnih američkih serija – večer započinje s "Chicago P.D." (19:55 i 20:45), a zatim slijedi humoristični blok s "Teorijom velikog praska" i "Dva i pol muškarca".

19:55 Chicago P.D.

20:45 Chicago P.D.

21:45 Teorija velikog praska

22:35 Dva i pol muškarca

Doma TV

Doma TV večeras nudi pravu akcijsku večer uz "xXx" s Vinom Dieselom (20:00), a potom slijedi napeti triler "Nezaustavljiv" (22:05).

19:00 Mentalist

20:00 xXx (akcijski film)

22:05 Nezaustavljiv (triler)

Od filmskih hitova na ostalim kanalima izdvajamo:

"Moj najbolji prijatelj se ženi" (Star Movies, 20:00) – romantična komedija s Juliom Roberts i Dermotom Mulroneyjem o ljubavi i prijateljstvu.

"Prvi grijeh" (Star Movies, 22:15) – napeti triler s Angelinom Jolie i Antoniom Banderasom o strasti, prevari i opasnosti.

"Spokoj" (Star Movies, 17:50) – psihološki triler s Matthewom McConaugheyjem i Anne Hathaway.

"Gospođica Potter" (Star Movies, 15:45) – biografska drama o životu poznate spisateljice Beatrix Potter.

Bez obzira jeste li ljubitelj sporta, akcije, trilera ili romantičnih komedija, večerašnji TV program nudi ponešto za svakoga. Uživajte u večernjim satima pred malim ekranima!