Evo što gledati večeras na TV-u
Večeras na domaćim TV kanalima očekuje nas prava poslastica za ljubitelje akcije, trilera i zabave! Donosimo vam pregled najvažnijih večernjih sadržaja na glavnim kanalima i preporučujemo nekoliko filmskih hitova koje ne smijete propustiti.
HRT 1
HRT 1 večer otvara informativnim blokom, a zatim slijedi prava filmska poslastica – američki akcijski triler "Oprost" (20:15). Za kraj večeri na rasporedu je i dokumentarna serija s Stanleyjem Tuccijem te romantična drama "Cafe Society".
19:00 Dnevnik 2
20:15 Oprost (akcijski triler)
22:47 Stanley Tucci - U potrazi za Italijom
23:33 Cafe Society
HRT 2
Na HRT 2 večer je rezervirana za nogometne uzbuđenja – prijenos utakmice Dinamo - Varaždin počinje u 18:39, a nakon toga slijedi sportska emisija "Stadion" (20:45). Ljubitelje dokumentaraca očekuje "O. J. Simpson: Američki san" (21:49).
18:39 SuperSport HNL: Dinamo - Varaždin
20:45 Stadion
21:49 O. J. Simpson: Američki san
RTL
RTL večer donosi akcijski film "Hrid" (20:15) koji će zadovoljiti sve ljubitelje adrenalina, a nakon toga slijedi nova sezona kriminalističkog dokumentarca "Dosje Jarak" (23:05).
19:00 RTL Danas
20:15 Hrid (akcijski film)
23:05 Dosje Jarak - nova sezona
NOVA TV
Na NOVA TV ne propustite zabavni show "Tvoje lice zvuči poznato" (20:15), dok kasnije u večeri slijedi romantična komedija "Unaprijeđena" (22:40).
20:15 Tvoje lice zvuči poznato
22:40 Unaprijeđena (romantična komedija)
RTL 2
RTL 2 donosi maraton popularnih američkih serija – večer započinje s "Chicago P.D." (19:55 i 20:45), a zatim slijedi humoristični blok s "Teorijom velikog praska" i "Dva i pol muškarca".
19:55 Chicago P.D.
20:45 Chicago P.D.
21:45 Teorija velikog praska
22:35 Dva i pol muškarca
Doma TV
Doma TV večeras nudi pravu akcijsku večer uz "xXx" s Vinom Dieselom (20:00), a potom slijedi napeti triler "Nezaustavljiv" (22:05).
19:00 Mentalist
20:00 xXx (akcijski film)
22:05 Nezaustavljiv (triler)
Od filmskih hitova na ostalim kanalima izdvajamo:
- "Moj najbolji prijatelj se ženi" (Star Movies, 20:00) – romantična komedija s Juliom Roberts i Dermotom Mulroneyjem o ljubavi i prijateljstvu.
- "Prvi grijeh" (Star Movies, 22:15) – napeti triler s Angelinom Jolie i Antoniom Banderasom o strasti, prevari i opasnosti.
- "Spokoj" (Star Movies, 17:50) – psihološki triler s Matthewom McConaugheyjem i Anne Hathaway.
- "Gospođica Potter" (Star Movies, 15:45) – biografska drama o životu poznate spisateljice Beatrix Potter.
Bez obzira jeste li ljubitelj sporta, akcije, trilera ili romantičnih komedija, večerašnji TV program nudi ponešto za svakoga. Uživajte u večernjim satima pred malim ekranima!
