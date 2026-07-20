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Evo što vas čeka u omiljenim sapunicama u ponedjeljak

Piše 24sata,
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Evo što vas čeka u omiljenim sapunicama u ponedjeljak
Foto: ONAT ARPAT
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Doznajte što vas očekuje u ponedjeljak u omiljenim serijama i sapunicama na domaćim programima, 'Nasljednik', 'La promesa', Chicago P.D.', 'San snova', 'Tajne prošlosti', 'Plamen ljubavi'...

Admiral

Nasljednik 

NOVA TV 21:20

Serhat donosi bolnu odluku i Melek predaje zahtjev za razvod, uvjeren da je to jedini način da je zaštiti. Dok Melek pokušava shvatiti razloge njegova postupka, Yıldız vidi priliku da ostvari snove o zajedničkoj budućnosti sa Serhatom.

La Promesa

HRT1 13:20

Foto: HRT

Enora, Toño i Manuel razmjenjuju zamisli za poboljšanje novog motora. Pravila koja Teresa uvodi kao glavna sluškinja počinju izazivati nemir u ženskom dijelu posluge.

Chicago P.D. 

RTL 2 20:10

Tim shvati da ubojica poznaje policijske procedure i da radi unutar sustava. Frank Matson koristi svoju poziciju kako bi manipulirao dokazima. Dok ga tim pokušava naći, Matson otme Voighta.

Daleki grad 

NOVA TV 20:25

Foto: Nova TV

Nakon što dozna za dogovor na koji je Boran prisilio Alyu, Cihan odlučuje da više neće dopuštati drugima da upravljaju njihovim životima. Dok Boran uz Ecmelovu potporu pojačava pritisak, Alya se pokušava držati podalje od Cihana.

San snova 

RTL 20:15

Mirko istodobno rješava Telčev ljubavni i poslovni život i, po običaju, sve zakomplicira. Bubalo je zaokupljen Višnjom pa klub pada u drugi plan. No s afričke turneje vraća se Bubalov suparnik.

Plamen ljubavi 

HRT1 12:30

Miguel želi da se Simão i Luísa sastanu kako bi ona doznala istinu o pljački u njezinoj kući prije deset godina. Zé vidi Miguelovu poruku u njezinu mobitelu i pobrine se da Simão nestane.

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