Evo što vas čeka u sapunicama: Krneta muči Katarinu u samici

Divlje pčele

RTL 20:15

PONEDJELJAK Vrilom odjekuje pucanj. General Badurina prisjeća se minuta prije pucnja. U kući Vukas vlada napetost; Marko i Nikola se sukobljavaju jer Nikola želi otpuštati radnike. Jakov prvi put posjećuje Katarinu u zatvoru i donosi joj vijesti o Tomi. Krneta se iživljava nad Katarinom: prvo je muči u samici, a potom izvlači iz kreveta kako bi nastavio psihološko maltretiranje.

UTORAK Krneta se i dalje iživljava nad Katarinom, a nju uz sve to grize savjest i zbog Domazetove sudbine. Nikola predlaže Jakovu da se pridruži zadruzi. Ante u izolaciji, preko Marka i Čavke, spletkari protiv Nikole.

SRIJEDA Nakon što mu pokušaj ulaska u zadrugu ne uspije, Nikola optužuje Jakova. Ispostavlja se da ni sam Jakov nije siguran koliko Nikoli može vjerovati. Napetosti među Vukasima postaju sve jače.

ČETVRTAK Krneta se poigrava s Katarinom proglašavajući je paranoičnom, dok se istodobno otkriva njegova povezanost s Petrom. U isto vrijeme Ante iz sjene promatra Mirjanu.

PETAK Marko govori Mirjani da je Ante više ne želi vidjeti, dok se ukućani u domu Vukas dijele u dva tabora.

Foto: RTL

La promesa

HRT 1 13:20

PONEDJELJAK María predloži Samuelu da ih vjenča neki drugi svećenik, a Carlo ih opet zatekne u razgovoru. Cristóbal nastavlja graditi odnos s Ángelom, a Teresa ih vidi.

UTORAK Curro i Ángela se svađaju oko pisma kralju, a Leocadia iskorištava njihove nesuglasice kako bi izazivala probleme. Teresa povjeri Petri da se između nje i Cristóbala sve vratilo u normalu; njihov je odnos samo služben.

SRIJEDA Jacobo prizna da je priča o New Yorku bila laž. Kuharice zahvale Julieti što ih je razveselila. Curro i Ángela se pomire: Lorenzove su ih spletke zavele na krivi put, ali njihova je ljubav jača od svega.

ČETVRTAK Cristóbal traži od Leocadije da kaže Ángeli istinu o njezinu podrijetlu. Martina dovršava svoj plan za utočište i nastoji izbjegavati Adriana.

PETAK Cristóbal odredi datum vjenčanja Maríje Fernández i Carla. Policija donese vijest o smrti Santosove majke.

Chicago u plamenu

RTL2 19:20

PONEDJELJAK Severide počinje istraživati nedavni požar u crkvi kao novi slučaj podmetanja požara. Ekipa Postaje 51 stavljena je u stanje pune pripravnosti kada velik proboj u računalni sustav zahvati dispečerski centar 911.

UTORAK Boden istražuje Pelhamovu prošlost i razmišlja da ga zadrži u 51. postaji. Brett i Ritter ohrabruju Violet da otkrije što osjeća prema Gallu, no dogodi joj se upala slijepog crijeva. Gallova svađa s Pelhamom postane tema nakon što se Gallo oglušio o izravnu naredbu na poziv.

SRIJEDA Kidd se mora nositi s posljedicama svoje duge odsutnosti, a i Severide se distancira. Postaja 51 bori se da ugasi požar kalija u tunelu.

ČETVRTAK Severide, Kidd i Boden rade zajedno kako bi pomogli Pelhamu da spasi karijeru u 51. postaji. U međuvremenu, Kidd postaje privremena zamjena za Pelhama, dok Boden sve promatra sa strane.

PETAK Šef Hawkins daje sve od sebe kako bi pomogao Brettu i Violet. Kidd želi mjesto poručnice.

Foto: PROMO

Slučajna obitelj

NOVA TV 21:30

PONEDJELJAK U panici da ga ne uhvati Vlasta, ili još gore - Ivo, Petar privremeno skriva Gogijev pištolj u perilicu rublja. Josip konfrontira Antu zbog dovođenja svećenika u Jarugu na tuđi račun, no svađu prekidaju vijesti o Frani. Josip dolazi kući ljutit i potišten, a tamo ga dočeka neugodno iznenađenje.

SRIJEDA Bruno slučajno oda Korini da su on i Vito bili u hotelu. Korina je ljuta na Vitu u koga više nema povjerenja. Josip je zabrinut zbog Lovre koji špijunira za Antu. Naposlijetku ga stavlja na svoj detetektor laži. Lovro se preznojava odgovarajući na pitanja. Ivo i Vlasta odlaze po Tatjanu koja je napravila ogroman hotelski račun.

ČETVRTAK Ante i Lovorka organiziraju zabavu dobrodošlice za svećenika. Istodobno saznaju da su se u mjestu pojavili divlji psi. Kada se mještani okupe i kada sve popiju i pojedu, Ante shvati da su ipak psi glavna vijest i odluči to iskoristiti. Ksenija sretne Dinka u Vitinom stanu.

PETAK Josip je zatečen što vidi Kseniju, a i ona što vidi njega, pogotovo s puškom u rukama. Ksenija dolazi do vile koju ne prepoznaje te joj se vraćaju sjećanja na tužne uspomene. Slavica je dovodi pred nespremnu Korinu koju naziva Ksenijinom snahom. Mještani su još uvijek u strahu zbog divljih pasa u mjestu.

Foto: NOVA TV

Plamen ljubavi

HRT 1 12:30

PONEDJELJAK Miguel stiže kući, a Luísa je nezadovoljna što je rekao Tomásu mora biti podalje od nje. Miguel umanjuje važnost tog razgovora. Prilazi im Catarina, sretna zbog očeva povratka. Maria Paula govori Bárbari da je započela vezu sa Césarom, no na njezino iznenađenje, Bárbara ima predrasude u vezi s tim.

UTORAK Zé razgovara sa Joãom o sljedećoj pošiljci, a João se i dalje pokušava izvući. Zé mu se obraća s prijezirom i podsjeća ga da nema kamo pobjeći. João se zaključa u Sofijinu sobu kako bi mogao slobodno razgovarati.

SRIJEDA Zé odlazi na imanje, ondje napada i prijeti Joãu koji svima namjerava otkriti istinu o Sofijinoj smrti. Pojavljuje se Bé, a njih dvojica glume da se ne svađaju. João promatra dolazak Césara i Marije Paule pred njezinu kuću i ostaje šokiran vidjevši Césara kako je grli.

ČETVRTAK Uz pomoć hotelskog računalnog stručnjaka Zé montira snimku koja prikazuje Sofijinu smrt. Kod kuće Luísa prizna da ne može biti sretna bez Miguela, te da joj je dosta glume da je hrabra. Miguel se pristane vratiti kući.

PETAK João drži pištolj uperen u sebe, ali nema hrabrosti oduzeti si život. Miguel stiže i uznemiri se kad to vidi. Brzo uzima pištolj iz Joãoove ruke i preklinje ga da brzopletno ne čini ništa.

Foto: tv profil

San snova

RTL 13:00

PONEDJELJAK Bubalo uvjeri Zvonimira da preuzme klub dok se situacija ne smiri. Ante je sretan jer je suprotni spol zainteresiran za njega, ali mu Mirko ubrzo prizna da je sve bilo dogovoreno.

UTORAK Mirko je bijesan jer je Alen preuzeo klub. Dado smišlja laži kako bi Kristini dogovorio sponzora, a ona ne skriva oduševljenje što joj se sreća osmjehnula.

SRIJEDA Tonka pokušava naći ženu s kojom se Ante nalazi, dok Jasna samo razmišlja o Alenovoj prosidbi pa sve otkrije Tonki. Alen želi iznenaditi Maju zajedničkim vikendom.

ČETVRTAK Mirko traži način kako zabaviti Lunu, ali ona nije zainteresirana. Iako Mirko nema vremena za njega, Anti hitno treba Mirkova pomoć kako bi pronašao date, kako Tonka ne bi doznala da je njegov spoj izmišljotina.

PETAK Dok se Ante sprema za spoj, a Tonka je uvjerena da ga netko pokušava prevariti, Jasni je dosta što njih dvoje toliko drame.